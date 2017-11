Compartir Tweet



WhatsApp





Zama, el filme de la directora argentina Lucrecia Martel (La Ciénaga, La niña santa y La mujer sin cabeza) tiene fecha de estreno en Uruguay, será el próximo jueves 30 de noviembre.

El filme está basado en la novela del escritor mendocino Antonio Di Benedetto. Es un relato de los días de la colonia española en el Gran Chaco, que muestra la historia de un hombre del pasado que vive los mismos conflictos de nuestro mundo moderno en el tiempo de una América inmensa y desconocida, según reseñó Infobae.

En la trama, Diego de Zama es un funcionario americano de la Corona española, estancado en un puesto de frontera en la ciudad de Asunción mientras espera la confirmación de su traslado a Buenos Aires. Se ve obligado a aceptar cualquier tarea que le ordenen los Gobernadores que se van sucediendo mientras él permanece. Algunos años transcurren y la carta nunca llega.

Al advertir que en la espera ha perdido todo, decide sumarse a una partida de soldados y partir a tierras lejanas en busca de un peligroso bandido. Libre de sus esperanzas de traslado y ascenso, sabiéndose en peligro, descubre que lo único que desea es vivir. El marco de la historia es el siglo XVII y sus tiempos convulsionados.

Zama es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nacthergaele y Juan Minujín. Además, cuenta con las participaciones de Rafael Spregelburd, Daniel Veronese, Nahuel Cano, Mariana Nunes y Carlos Defeo.

Según el diario La Nación, Zama es una obra de arte que requiere de un espectador atento, paciente y abierto. El citado medio argentino agregó sobre el filme:

“Zama no es una película de época tradicional, tiene su propio ritmo, no se interesa demasiado por las idas y vueltas de la trama y está concentrada en su propia construcción estética, pero no es pretenciosa. Esto se debe en gran parte al sentido del humor que la atraviesa. Sobre todo, a Martel no se le escapa el absurdo de las crecientes frustraciones que vive Zama y lo hace notar de manera sutil, pero persistente”.

“Llegó a Venecia como si volara desde otro mundo”, dijo Xan Brooks en The Guardian

Hasta ahora la prensa especializada supo destacar esta película como una de las grandes joyas del año y a juzgar por los espectadores coincidió la crítica con el público, ahora llegará a los cines de Uruguay.