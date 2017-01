El youtuber Yao Cabrera sufrió una grave herida mientras grababa un video en pleno Buenos Aires. El joven recibió una puñalada en el abdomen razón por la cual fue trasladado a un hospital para una intervención quirúrgica. Cabrera se encuentra fuera de peligro y en franca recuperación según explicó en sus redes sociales.

Yao pertenece al grupo de youtubers “Dosbros”. Según el relato de Cabrera estaba haciendo un video en la calle cuando se acercó su atacante con un arma blanca. “Tengo el video de todo lo que pasó. Espero poder subirlo esta semana”, adelantó el youtuber.

“Bueno chicos, acabo de salir del hospital de Argentina, les cuento para los que no están enterados que lamentablemente me pegaron una apuñalada debajo del abdomen, yo me encontraba haciendo un video en la calle, lo bueno es que estoy bien, que la herida perforó, pero no tocó ningún lugar importante en mi cuerpo. Perdí mucha sangre, pero me llevaron al hospital rápidamente y por suerte no ocurrió nada grave.

Tengo el video de todo lo que pasó, espero poder subirlo en esta semana. Por otro lado, gracias a todos los que se preocuparon por mí y mandaron mensajes, estoy bien y fuera de peligro. Muchas gracias los amo”, tuité Cabrera.

Ante este hecho de violencia sus compañeros de Dosbros están repensando la idea de seguir haciendo bromas callejeras.