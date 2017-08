Audio: Según Xavier suspensión de Venezuela no es la mejor salida pero fue la “necesaria”

Compartir Tweet



La senadora Mónica Xavier analizó la situación que atraviesa Venezuela y abogó por el diálogo.“El tema de Venezuela genera diferentes opiniones, hay una preocupación común para que este país hermano re encauce su situación y cese la violencia y que haya espacios reales de diálogo y una alternativa por la cual el pueblo venezolano pueda tener lo que cualquier sociedad pretende para desarrollarse: libertad, democracia y las posibilidades de un desarrollo económico que le den una vida digna a todos sus habitantes”.

Consultada por República Radio respecto a si la suspensión de Venezuela del Bloque Mercosur es una buena salida, Xavier puntualizó que no es una buena salida, sino que es una salida “necesaria”.

“Nosotros tanto el gobierno como las fuerzas políticas que hemos defendido la decisión del gobierno entendemos que hubiese sido mucho mejor haber encontrado , recibido por parte del gobierno de Venezuela una señal, no es exclusivamente el gobierno venezolano quien debe darla pero es el principal responsable de darla, también la oposición que no es homogénea y que en algunos casos ha optado por la violencia como un camino que obviamente nosotros rechazamos”

Xavier dijo en República Radio que la situación en Venezuela debe encausarse hacia el diálogo.

http://www.republica.com.uy/wp-content/uploads/2017/08/xavier-1-venezuela.mp3