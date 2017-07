Compartir Tweet



Con su partida al fútbol argentino a la vuelta de la esquina, el “Colorado” Romero ofreció una conferencia de prensa en que destacó la importancia de Nacional en su carrera y en su vida, al tiempo que se refirió al desafío que representa jugar en Rosario Central, donde fue cedido a préstamo por hasta junio de 2018.

Primero que nada, se refirió a los pasos que finalizaron con una nueva salida a un equipo extranjero. “Se venía manejando hace una semanita el tema con Nelson Ferro, mi representante. Ayer me llamó para avisarme que arreglaron las dos partes. Tengo sensaciones encontradas. Estoy contento porque irse al exterior genera nuevas expectativas y nuevos objetivos, y es un desafío lindo en un cuadro grande de Argentina”, comentó el volante.

Posteriormente, contó como el hecho de haber tenido poca continuidad pesó en la balanza para optar por dar un viro a su carrera futbolística. “Cuando arrancó el período de pases, Nelson me preguntó qué sensaciones tenía. En ese momento, cuando arrancó el Intermedio, no venía teniendo continuidad. Como se dio esta linda oportunidad le expresé mi deseo de poder emigrar. Por suerte se dio todo y creo que a Nacional también le sirve por cómo me voy”, declaró.

“Vuelva o no a Nacional, siempre va a ser mi segunda casa porque estos colores están dentro de mi corazón y siempre lo seguirán estando. Aprovecho para agradecer del primer al último funcionario de la institución porque me han tratado 10 puntos desde que estoy acá. Agradezco a mis compañeros, que también son parte de este logro ya que gracias a ellos consigo este pase que es a préstamo con opción de compra”, agregó.

“Se puede tomar como revancha”

En la recta final de la conferencia, el “Colorado” se refirió al esperado partido del domingo, cuando Nacional definirá el Torneo Intermedio ante Defensor Sporting.

“Estoy muy contento por lo que viene pero también pensando en el partido del domingo, que es muy importante, porque todavía pertenezco a este grupo humano que se merece ganar la final. Ojalá pueda jugar un rato para despedirme de los hinchas, que siempre me demostraron un cariño inmenso en los buenos y malos momentos”, señaló.

“Es una final de un campeonato. Se puede tomar como una revancha porque nos dolió mucho el partido que perdimos en el Franzini, pero somos conscientes de que esto es una final y las finales no se juegan; se ganan”, cerró.

Bienvenido

Rosario Central le dio la bienvenida al volante, a quien presentó con una imagen suya acompañada de la siguiente definición: “A sus 27 años, Romero es dueño de un interesante currículum en el fútbol de su país.

Además de haber disputado más 100 cotejos oficiales con Nacional (tanto de volante central como de lateral por derecha), club en el que se convirtió en titular indispensable, también fue parte de la obtención de tres títulos nacionales y participó en varias ocasiones de la Copa CONMEBOL Libertadores.

¡Bienvenido Santiago!”.