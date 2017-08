Compartir Tweet



Gonzalo Reboledo, director del IMPO y secretario político del FA Gonzalo, habló a REPÚBLICA Radio, emitida por lacatorce10, en referencia al voto consultar, la situación de Venezuela y los principales temas que se analizaron en la mesa política del Frente Amplio, ocurrida en Buenos Aires.

Según sus palabras, el voto de los uruguayos en el exterior es un tema importante, que ha sido recurrentemente pedido por el Frente Amplio. “Creemos que tiene que ver con un derecho fundamental, que es el derecho al voto, pero además tiene que ver con la igualdad. Los uruguayos, que viven en Argentina y que tienen plata para pagar su pasaje, puedan votar, mientras que los uruguayos que no tienen ese recurso, no pueden hacerlo. Por tanto, estamos haciendo una discriminación en función del poder adquisitivo y el nivel económico. Esto nos parece que vulnera un derecho fundamental y estamos trabajando para poder avanzar. Hace muy pocas semanas en Uruguay se produjo una votación simbólica de algunos venezolanos que residen en nuestro país. Mientras tanto, la oposición celebraba y aplaudía el ejercicio de este derecho. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que la oposición no tenga la misma sensibilidad de compartir, con ciudadanos de su mismo país, ese deseo para que se cumpla ese derecho, que tanto celebran en otros países”.

En términos generales, afirmó que desde el Frente Amplio se está impulsando un proyecto para erradicar esta situación de desigualdad y crear una sociedad en la cual los derechos sean disfrutados por todos los uruguayos. Además, explicó que en una comisión de la Cámara de Representantes se está trabajando este tema.

“Propusimos, en la elección pasada, que se avanzara en este sentido con el voto epistolar. Esto no fue acompañado por la ciudadanía y ahora estamos trabajando con el voto consular a nivel parlamentario a ver si podemos lograr los consensos necesarios. Somos de los pocos países del mundo que no reconoce como ciudadano a aquellos uruguayos que viven en el exterior”.

Con respecto a la argumentación que brinda sobre la oposición sobre este tema, Reboledo afirmó que presenta varias falacias. En primer lugar, explicó que ellos dicen “que quienes no residen en nuestro país, no tienen derecho a tomar cartas en los destinos de los uruguayos, es decir, en el gobierno. Sin embargo, esto no es correcto porque los uruguayos que residen en el exterior y tienen plata para hacerlo, pueden venir a votar. No tienen prohibido participar en las elecciones en Uruguay, lo único que tienen que hacer es pagar”.

Asimismo recordó que la situación que provocó que algunos uruguayos residan en el exterior tuvo que ver con las decisiones de algunos gobiernos y es por esta razón que considera que estas personas tienen todo el derecho de decidir sobre quien gobierna el país. “Por tanto, la oposición está encubriendo una situación muy injusta sobre todo con aquellos que no tienen el poder económico como para solventar su pasaje. Además, pensemos que con el sistema electoral actual es muy probable que tengan que venir más de una vez”.

La resolución del Mercosur con respecto a Venezuela

Según Reboledo, el documento oficial, que firma Uruguay y está referido a la cláusula democrática para Venezuela, motivó a que algunos sectores pidieran que se incorporara este tema a la orgánica del Frente Amplio, con el objetivo de que esta fuerza política tomara una determinación a pesar de las diferentes posturas de los distintos sectores.

“Hemos solicitado formalmente a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales información, que en este momento no teníamos. Nos parecía muy apresurado que la mesa política tomara una resolución cuando nos faltaban datos. Recordemos que la resolución de Uruguay se llevó a cabo en San Pablo mientras que la mesa política del Frente Amplio se encontraba en Buenos Aires. Por tanto, era muy complicado lograr comunicaciones que nos dieran la tranquilidad de que lo que decidiéramos fuera acorde con la seriedad y la gravedad que tiene el tema”.

Mesa Política en Buenos Aires

La Mesa Política del FA sesionó el sábado en Buenos Aires. Reboledo dijo que se trató de una “actualización necesaria” y constituía a esta altura un “debe para con los militantes de argentina”.

La de Buenos Aires, agregó, “es una departamental más tan importante como la de Montevideo o todas las instancias de militancia del interior del país” En este caso, participaron representantes de los 13 Comité de Base distribuidos en Argentina, mayormente provenientes del gran Buenos Aires.

“Es la primera vez que la mesa política sale del país, si bien algunos dirigentes del Frente Amplio han ido y se han reunido con los compañeros argentinos, la mesa nunca lo había hecho y nos parece que es un paso muy importante en el reconocimiento y en el respaldo de lo que están haciendo desde Argentina”, expresó el secretario político del Frente Amplio.

En cuanto a los temas abordados, Reboledo informó que se trató de profundizar en un documento a propósito del Congreso Nacional de Educación, que se va a realizar en octubre. “La idea es que los compañeros de todo el país puedan participar en la construcción del mismo, con sus opiniones y puntos de vista”.

También se trabajó un informe de los legisladores del Frente Amplio que actúan en el parlamento en la comisión que trata el voto en el exterior a través del voto epistolar que, se espera, pueda cuajar en una ley. Por último, se trabajó en la reglamentación de la forma en que la departamental de Buenos Aires pueda participar en todas las instancias orgánicas del Frente Amplio. Hoy en día participan de las instancias del Plenario y del Congreso, no así de la Mesa Política.