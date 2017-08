Compartir Tweet



El 57% de los lectores de LA REPÚBLICA cree que la iniciativa del voto consular se debe llevar adelante. Incluso este número entra en discordancia con algunas cifras que han brindado otros medios, las cuales mostraban ostensiblemente lo contrario: más de la mayoría estaba en contra.

Sin embargo, más allá de las diferencias en las cifras, un nuevo debate se determina en el escenario político: el voto consular es criticado y defendido por distintos sectores de la sociedad. Los partidos han tomado posiciones desde hace ya mucho tiempo y algunos dicen que el cálculo electoral es parte de la discusión.

“La oposición puede estar haciendo un cálculo sobre qué consecuencias tiene la aprobación del voto consular. Sin embargo, creo que todos los partidos debemos tener la suficiente grandeza, dejar las mezquindad electoral, y sentarnos a pensar en quienes realmente nos necesitan”, declaró a LA REPÚBLICA el diputado socialista Roberto Chiazzaro.

Ante esta inminente situación, es saludable, en términos democráticos, cuestionarse sobre lo siguiente: ¿qué piensan los uruguayos sobre el voto consular? Esta fue la pregunta que LA REPÚBLICA hizo a sus lectores durante una semana. Dicha interrogante tuvo un alcance de alrededor de 4 mil personas en la página web y 20 mil visualizaciones en las redes sociales.

Los argumentos a favor

En términos generales, lo que está detrás de esta discusión es la idea de cuál es el alcance que debe tener la democracia uruguaya. Desde el Frente Amplio se argumenta que el voto está determinado por la condición económica, debido a que los uruguayos que tengan una buena situación podrán venir a votar mientras que los otros no incidirán en las decisiones del país.

Por tanto, lo que hay detrás de los argumentos de la fuerza de izquierda es la crítica de que la normativa vigente, al no pensar en los ciudadanos que viven en el exterior, está planteando una democracia censitaria. ¿Qué quiere decir este término? El sufragio censitario o restringido fue un sistema electoral, que se realizó durante el S SVII y XIX, y estuvo basado en que solo una parte de la población podía tener derecho al voto. Dicho sector debía tener características económicas, sociales o educaciones para poder ser inscripto en un censo electoral. Es decir, el voto censitario se contrapone al sufragio universal.

En esta situación, la negativa al voto en el exterior puede ser pensada como una limitación al propio sufragio universal.

“Según la situación económica que tenga la persona, es si va a poder votar o no. En resumen: existe una falencia en nuestro sistema democrático y electoral”, explicó Chiazzaro.

Mientras tanto, Gonzalo Reboledo, secretario político del FA, declaró a REPÚBLICA Radio que el voto de los uruguayos en el exterior es un tema importante y que ha sido recurrentemente pedido por el Frente Amplio.

“Creemos que tiene que ver con un derecho fundamental, que es el derecho al voto, pero además tiene que ver con la igualdad. Actualmente estamos haciendo una discriminación en función del poder adquisitivo y el nivel económico. Esto nos parece que vulnera un derecho fundamental y estamos trabajando para poder avanzar”.

En la misma sintonía, José Bayardi, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, declaró a LA REPÚBLICA que el tema del voto consular tiene directa relación con los derechos de los ciudadanos, los cuales no se pierden por más que las personas emigren del país.

Por su parte, Reboledo recordó que la situación que provocó que algunos uruguayos residan en el exterior tuvo que ver con las decisiones de algunos gobiernos y es por esta razón que considera que estas personas tienen todo el derecho de decidir sobre quien gobierna el país.

Sin embargo, lo interesante del asunto es que no solo hay razones ideológicas y filosóficas detrás del argumento esgrimido por el Frente Amplio, sino que también las hay de orden económico. Según Chiazzaro, los ciudadanos que viven en el exterior rondan los 600 mil y han sido personas que han colaborado con Uruguay.

“El tercer origen de los turistas que recibe nuestro país proviene de los uruguayos que residen en el exterior, quienes vienen a vincularse afectivamente con sus orígenes. Además, dejan en Uruguay unos 200 a 240 millones de dólares. Pero no solo eso, cuando han habido catástrofes, han enviado implementos para la salud que rondaban los 14 millones de dólares. También recibamos aportes muy importantes desde el punto de vista cultural y deportivo”.

Chiazzaro advirtió, además, que los jóvenes están viajando al exterior para poder trabajar y estudiar y que este fenómeno es propio de la globalización. “Gracias al poder que tienen los medios de comunicación, actualmente el ciudadano, que reside en el exterior, tiene tanto o más conocimiento de la realidad de nuestro país que los que estamos en Uruguay.

Por tanto, decir que no forman parte del ser nacional, es falso. Es más, en todas las fechas patrias, las embajadas y consulados uruguayos se llenan de gente. Por ejemplo, los diecinueve de junio las personas vienen para jurar la bandera. Esto queda en contradicción con los que se oponen al voto consular y afirman que si las personas no viven en Uruguay, no van a sufrir las consecuencias de las decisiones. Sin embargo, tienen derecho a votar porque participan en la realidad de nuestro país”.

¿Por qué la oposición rechaza el voto conslular?

Según varios actores del Frente Amplio, es posible que la oposición piense que, en caso de que se apruebe el voto consular, la mayoría de los votantes que residen en el exterior elegirían a la fuerza política de izquierda. Sin embargo, tanto Bayardi como Chiazzaro manifestaron que era imposible saber cuál sería la decisión de ese electorado.

“Tener la percepción de que la mayoría de los votos que están en el exterior son de izquierda es un error. Dijimos que había unos 600 mil potenciales ciudadanos. Sin embargo, hay inscriptos unos 100 mil y de ellos solo votarían unos 40 mil. Ahora bien, no tenemos idea de cuál será su voto. Y cuando digo no sabemos, me refiero tanto al Frente como a la oposición”, declaró Chiazzaro.

Por su parte, Bayardi dijo que este tema siempre estuvo asociado al miedo que siente la oposición y a algunas ideas pasadas. “Leer mecánicamente que la gente que está en el exterior va a elegir al Frente es un error. Si ese es el punto de partida en que la derecha se posiciona para argumentar, además de estar violando un derecho, se está equivocando porque están haciendo una lectura de un comportamiento electoral sin bases empíricas”.

En Sudamérica, Uruguay es el único país que no ha aprobado el voto consular dentro de América Latina, que involucra a América central y del Sur, es uno d los tres países que se ha negado a esta incitativa. El tema es abordado por el Institut Nacional Electoral (INE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en mayo del 2016.

Fracasos anteriores

La última iniciativa para aprobar este sufragio fue realizada el 25 de octubre de 2009. En ese momento se plebiscitó, junto con las elecciones presidenciales, para aprobar una reforma constitucional que modificara esta situación. Sin embargo, no se alcanzó con los votos necesarios para su aprobación.

El Frente Amplio intentó lograr la aprobación de leyes que habilitaran alguna forma de voto en el exterior, como el proyecto de voto consular presentado el 15 de noviembre de 2000, la propuesta de reforma constitucional presentada por el senador José Korzeniak en 2004, o la iniciativa de recolectar firmas propuesta por Carlos Pita, aunque ninguna de estas iniciativas terminó prosperando.