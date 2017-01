Los fuertes vientos con características a veces de turbonadas, provocaron 17 personas lesionadas, 14 son de Montevideo y tres de la Costa de Oro, voladuras de techos, los vidrios de varios comercios estallaron, cayeron cientos de árboles, muchos cortaron las avenidas y se desplomaron sobre un ómnibus y un vehículo que iba en marcha, destrozaron puestos de ferias, luminarias, miles de clientes se quedaron sin energía eléctrica, volaron contenedores en el Puerto de Montevideo, autos se dieron vuelta, casas cayeron enteras en varios puntos del país, que sufrió rachas de viento de hasta 166 kilómetros en la hora, como en el Puerto, según indicó la empresa Katoen Natie.

Para varios meteorólogos, como Guillermo Ramis, se generaron turbonadas en Montevideo y Rocha, donde varias manzanas fueron literalmente arrasadas. La capital del país, Canelones y Rocha fueron los departamentos más afectados.

En el momento “pico” el Servicio 911 recibió un total de 1.206 según informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De ese total, 295 fueron derivados a Bomberos. Según el Sistema de Atención Médica de Emergencia, se reportaron 17 personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad. Son 14 lesionados en Montevideo y tres en la Costa de Oro. También se registraron caídas de rayos.

De hecho en Rocha un hombre fue alcanzado por un rayo cuando estaba sobre una duna, en la playa del balneario San Antonio, fue trasladado a un centro de salud donde fue atendido y se espera su evolución. También el temporal provocó lesiones en una mujer que estaba en su auto cuando un árbol le cayó encima.

Según informó la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, la mujer sufrió lesiones leves. Bomberos recibió un total de 295 eventos que merecieron la atención de sus servicios de emergencia. El resto de las llamadas recibidas fueron derivadas a las Intendencias y a UTE.

En tanto, desde UTE se reportaron 68.000 clientes sin suministro de energía eléctrica en todo el país. Del total de llamados, unos 482 eventos referían a caídas de árboles, cables, columnas del tendido o alumbrado público e inundaciones de fincas y locales comerciales, recoge el Ministerio del Interior.

A través de la aplicación para celulares de Emergencia 911, recientemente lanzada, ser recibieron -en ese rango de horario- tres alertas por caída de árboles, sin reportar personas lesionadas. En tanto las precipitaciones en Río Negro causaban dificultades ayer en la noche con el desborde de un arroyo en la ciudad de Fray Bentos.

Diez minutos de “error humano”

Ayer una alerta naranja regía para Salto, Paysandú , Río Negro, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Colonia, Soriano, San José, Montevideo y Canelones. Mientras que el resto del país se encuentra bajo una advertencia amarilla. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizará la misma sobre la hora cero.

La directora Inumet, Madeline Renom informó en conferencia de prensa que para Montevideo no correspondía una advertencia roja ya que los fenómenos se dieron puntualmente en algunos barrios, refiriéndose a la zona costera, pero enfatizó que no se dio en todo el departamento. “No ameritaba una roja, se dio en Ciudad Vieja y en Carrasco pero no en el Prado por ejemplo”, expresó. Reconoció que “tuvimos cierto error” en el momento de actualizar la advertencia amarilla del mediodía, ya que pretendía ser naranja.

“Salió a las 12:10 una actualización en amarillo pero era naranja, errores humanos no más que eso. El otro día tuvimos un error que queríamos poner 40 km/h y salió 440 km/h, ya se tenía conversado que iba a ser naranja, fueron 10 minutos de ese error”.

“Son movimientos que se dan bastante rápido. No es cuestión de tecnología. No se hace acá ni en ninguno de los países más desarrollados del mundo. No lo puede hacer un privado tampoco”, indicó.

Renom, aseguró que lo que sucedió en la capital no fue un tornado sino un fenómeno asociado a una turbonada.

Por su parte el meteorólogo Guillermo Ramis explicó a Montevideo Portal que la ciudad se vio afectada por una turbonada, que “técnicamente es viento que cambia bruscamente de dirección y se arrastra”.

En ese sentido, apuntó que el viento estaba de Nornoroeste, bastante fuerte, en torno a los 40, 50 km/h, y pasó bruscamente al Oeste y al Oeste Suroeste, con rachas que alcanzaron 120, 130 km/h en el centro de la ciudad.

A última hora, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel naranja para Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera, por tormentas intensas con actividad eléctrica y rachas de viento que en ocasiones pueden alcanzar velocidades de entre 75 y 120 kilómetros por hora. El resto del país mantiene un nivel de riesgo color amarillo.

Una masa de aire cálida, húmeda e inestable genera tormentas, algunas puntualmente intensas, acompañadas de actividad eléctrica, ocasionales granizadas, precipitaciones puntualmente abundantes (50 – 80 mm en cortos períodos de tiempo) y rachas de viento fuertes (75 – 120 kilómetros por hora), ocasionalmente superiores. La información fue divulgada a las 18:45 horas.

Alcanzado por un rayo salvó la vida de milagro

Un hombre de 34 años estaba sobre una duna en el balneario San Sebastián de La Pedrera cuando el cayó un rayo. Sufrió quemaduras y debió ser reanimado. Salvó su vida de milagro y sufrió quemaduras en el pecho y en un pie, perdió el conocimiento y debió ser reanimado. Luego fue trasladado a un centro de salud en La Paloma y de ahí, una vez estabilizado, fue llevado a Rocha.