Por: Zulimar Ferreira, presidenta FA Tacuarembó

25 de agosto: día del Comité de Base…

Los frenteamplistas ya tenemos incorporada en nuestra genética esta fecha, esta fecha que implica un profundo sentido de la democracia participativa, de compromiso militante e intercambio político.

El Comité de Base fue concebido como herramienta fundamental que nuclea a los militantes en su territorio, que permite la discusión política, que toma decisiones, que acciona.

En estos tiempos en los que se le busca con lupa el pelo al piojo, en estos tiempos cuando se pretende minimizar la participación, en que se cuestiona todo, se pone todo en tela de juicio, se viraliza la desinformación, se judicializa la política, en estos tiempos en los que se pretende despolitizar y amedrentar, es cuando más importancia adquiere la herramienta, la construcción de unidad. Y el comité es eso: UNIDAD.

El 25 de agosto el comité se reorganiza, se renueva y se prepara para una nueva planificación; es un ámbito de formación política, es donde se asume el compromiso primario con el desafío de construcción de una sociedad, es donde se aprende a ser militante, es donde se aprende a ser compañero dentro de las diferencias, es donde se aprende a conocer el barrio en que se vive, donde se aprende a escuchar y a debatir, donde se aprende a tomar decisiones.

El Comité de Base es la principal voz del pueblo uruguayo.

Ya sabemos que no está fácil, que cuesta la participación, que cuesta mantener un Comité abierto, que hay que pagar el alquiler, que hay que dividirse en mil pedazos para estar, pero también sabemos que si no está el comité en el barrio hay un vacío enorme, un vacío de contenido político y humano; y seguramente habrá que darle una dinámica distinta, acorde a los tiempos que vivimos, pero no puede faltar la esencia del frenteamplismo, porque quedamos rengos políticamente.

Estamos acostumbrados a ver a nuestros dirigentes en los medios, a escucharlos, a guiarnos por sus apreciaciones, pero el trabajo militante de Base es tan importante como la actividad del dirigente, el militante al que escuchan los vecinos, el que mantiene viva la llamita, el que hace de todo, el que está siempre, el que sale de su trabajo, apronta un mate y se va para la reunión, el que se va los domingos al comité a hacer la tarea de finanzas para pagar la luz del local, el que arma la peña y pinta el muro, el que no afloja…

A estos compañeros debemos rendir homenaje, al de todas las horas, al corazón de pan, al de mano combativa, al de mirada para todos, al frenteamplista sin peros.

Estas líneas son escritas el 24 de agosto al final del día en Tacuarembó, donde hoy inauguramos un nuevo nombre para una calle, la calle General Líber Seregni. Seregni es una de las figuras que más representa la esencia de frenteamplista, que logró nuclear en torno a una imagen, a una idea, todo ese sentido de lucha por la democracia, que ha repicado en forma permanente en las cabezas de miles y miles de uruguayos de varias generaciones la idea de unidad estratégica, de la búsqueda de consensos. Es tan oportuno este hecho, el ver un montón de compañeros en la calle homenajeando a quien fuera el principal dirigente de este Frente y por consiguiente a cada frenteamplista. Es tan oportuno ver las nuevas generaciones llevando la misma bandera, el mismo llamado a la búsqueda de una vida nueva, más digna, más libre.

Es tan oportuno ahora reflexionar sobre el objetivo mismo de nuestra militancia, es tan oportuno razonar con cabeza colectiva.

Es tan oportuno el mañana…