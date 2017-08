Compartir Tweet



WhatsApp





“Vuelvo a la sala en la que debuté cuando tenía 7 años” dijo la artista.

Una de las máximas intérpretes de la música de las Américas, la pianista uruguaya, con residencia en Nueva York, Polly Ferman ha cautivado al público con su excelente interpretación de compositores latinoamericanos.

Su maestría de este repertorio ha llevado a que El Japan Times la distinguiera como “Embajadora de la música de las Américas”.

Este domingo 13 de agosto a las 18 hs la virtuosa pianista uruguaya Polly Ferman llega a la Sala Verdi (Soriano 914) para brindar un concierto con repertorio de habaneras, milongas, tangos en homenaje a La Cumparsita.

El concierto será con entrada libre y gratuita y será una gran oportunidad de ver a una de las pianistas más destacadas a nivel internacional.

Las numerosas grabaciones de Ferman, constituyen una de las más extensas colecciones del repertorio latinoamericano para piano. Las giras internacionales de Ferman, como solista, han incluido actuaciones con prestigiosas orquestas, incluyendo a las Sinfónicas de San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la Sinfónica Nacional de la Argentina, la de Sao Paulo y Filarmónica de Montevideo, entre otras, así también en recitales en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Takemitsu Hall de Tokio, Saint Martin in the Fields, de Londres y el Teatro Colón de Buenos Aires.



Ferman ha creado y dirige desde el piano, GlamourTango, un espectáculo multimedia de música y danza, celebrando las contribuciones de las mujeres en el Tango, con la particularidad de tener un elenco, en su totalidad, femenino.

“Vivo este reencuentro con el público uruguayo con mucha emoción, hace más de 25 años que no toco sola en Montevideo , si bien hice muchos conciertos esta será la primera vez luego de más de dos décadas que llego con el piano a la Sala Verdi”, expresó Polly en entrevista con LA REPÚBLICA, visiblemente emocionada por este reencuentro en una sala que tantos recuerdos le trae. Cabe destacar, que la artista ha tocado en varias oportunidades en Montevideo pero en formato orquesta con la compañía Glamour Tango y también junto a la Filarmónica.

“Este concierto del próximo domingo 13 de agosto tiene un significado muy especial porque vuelvo a la sala en la que debuté cuando tenía 7 años. Para mí es un revivir mi infancia y todo mi recorrido profesional y personal. Te obliga -en el mejor de los sentidos- a ir para atrás con las memorias, hay historias de vida conectadas a esa presentación”.

El repertorio de este domingo rendirá homenaje al icónico tango La Cumparsita haciendo un recorrido además por la historia del tango desde Cuba al Africa. “La idea es homenajear a La Cumparsita, es el tango emblemático de la historia del tango. Yo tengo uno de mis repertorios que hace un pasaje de la historia del tango antes del Río de la Plata, desde su origen africano, la habanera cubana (la mamá del tango) el tango brasileño de 1800, milongas campestres. Durante el concierto contaré una historia y voy a tocar. No será simplemente un recital donde la gente escucha y yo toco sino que voy a comunicarme también a través de la palabra”, explicó Polly.



La vida de una pianista

En la música como en todas las disciplinas artísticas uno no puede dejar de practicar, la disciplina es fundamental para lograr buenos resultados. “Uno nunca puede dejar de aprender porque sino queda estancado. El estudio tiene que ver con lo intelectual y con la parte motriz, si dejara de tocar el piano durante cinco días al sexto siento que mis dedos no responden, es como los corredores hay que practicar siempre. Yo estudio casi todos los días, por eso no conozco lo que son las vacaciones, viajo mucho pero por la música (risas)”.

Para esta destacada pianista uruguaya, la musica siempre significó “un camino”.

Actualmente también está trabajando en el desarrollo de su vida espiritual no religiosa de crecimiento como persona.

Programa:

Louis M. Gottschalk – Ojos Criollos (1829 – 1869) Estados Unidos

Emmanuel Chabrier – Habanera (1841 – 1894) Francia

Isaac Albeniz – Tango (1860 – 1909) España

Luis C. Mortet – Tamboriles (1888 – 1957) Uruguay

Gerardo Mattos Rodriguez – La Cumparsita (1897 – 1948) Uruguay

Ernesto Nazareth – Brejeiro (Tango) (1863 – 1934) Brasil

Alberto Ginastera – Milonga del Árbol del Olvido (1916 – 1983) Argentina

Pintin Castellanos – La Puñalada (1905 – 1983) Uruguay

Anibal Troilo – La Trampera (1914 – 1975) Argentina

Astor Piazzolla – Oblivion (1921 – 1992) Argentina

Astor Piazzolla – Adios Nonino (1921 – 1992) Argentina

Daniel Binelli – Imágenes de Buenos Aires (1946) Argentina

Preludio, Gran Tango, Milonga