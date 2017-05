Valentina Zenere, quien se pone en la piel de la villana Ámbar Smith en “Soy Luna”, anticipó que en la segunda temporada de la exitosa tira televisiva de Disney Channel su personaje “buscará su identidad” al tiempo que se “enfrentará con más obstáculos”, entre ellos los problemas que deberá solucionar con el desembarco de las cámaras.

Una de las grandes novedades de la nueva temporada de la tira, girará en torno de las cámaras que transmitirán en tiempo real varias situaciones de su cotidianidad y que, como un panóptico, se dispondrán en los espacios comunes para sacar a los personajes de su zona de confort, según consigna Télam.

Cada uno querrá demostrar sus habilidades, cómo canta y cómo baila pero, al mismo tiempo, se verá restringido en varios aspectos de su forma de ser ya que perderá su privacidad y siempre tendrá a alguien observando. En cierto punto, se generará una relación de amor y de odio entre los personajes y lo que esos aparatos realmente significan.

“Las cámaras son un gran desafío porque a cada personaje le pega de una manera diferente. Ámbar está buscando su identidad, quién es en realidad ella, y tiene más obstáculos porque odia las cámaras, la desfavorecen y la dejan en evidencia. Por ahí dice algo en voz alta y no se da cuenta de que la están viendo, entonces tiene que solucionar dos problemas”, adelantó la rubia, de 19 años, sobre la dinámica que se comenzará a tejer alrededor de la exposición en la tira que se emite de lunes a viernes a las 18 hs.

Además Ámbar, villana y archienemiga de Luna , deberá sortear junto a Jazmín (Katja Martínez), Delfi (Malena Ratner), Gastón (Agustí­n Bernasconi) y Ramiro (el chileno Jorge López) las dudas vocacionales que se desatan tras egresar del Blake South College.

Según informó Télam, entre las sorpresas para la nueva entrega: el padre de Sharon y abuelo de Ámbar, interpretado por Roberto Carnaghi, aparece en la mansión alterando la rutina, trayendo recuerdos del pasado, y destrabando algunas incógnitas que no permiten completar el mapa.

“Aprendo mucho de Roberto, es un actorazo. Viene a la vida de todos los Benson y Valente a cumplir un rol muy lindo porque Ámbar no quiere saber nada pero después pasa algo que la obliga a acercarse. Va a querer encontrar un poco de amor en él y va a tratar de vivir cosas que no tienen nada que ver con Sharon y eso le molesta”, agregó Zenere.

En tal sentido y rescatando las virtudes de ser Ámbar, la rubia resaltó sobre la construcción de su personaje: “Es mi primera villana y me divierte mucho porque puedo hacer todo lo que no puedo hacer en la vida real, romper y tirar lo que se me ocurra”.

Estos cambios mostrarán en Ámbar un costado más humano y más sensible que se traducirá en una relación que irá construyendo a través de su reflejo. Aunque ella se ama y su casa seguirá decorada con fotos de su rostro por todos lados, su cuarto le dará la bienvenida a un nuevo protagonista.

“El espejo es su centro. Ámbar habla con ella misma, se mira al espejo y reflexiona sobre las cosas que le pasan. Es la madre que no tiene. Cuando se encuentra con el espejo se olvida de todo el afuera, de lo que tiene que estar bien y mal, supera el plano realidad, y puede pensar lo que va a hacer con ella misma”, confesó la rubia, cuya primera interrupción en la televisión fue de la mano de Cris Morena con “Casi Ángeles” en 2010.