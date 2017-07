Compartir Tweet



Desde que le ocurrió el accidente que cambió drásticamente su vida, Alexis Viera profesa una filosofía de vida en que no hay lugares para los rencores, según dejó saber en una entrevista que le concedió a “AS”.

“Ese episodio me cambió muchas cosas para mal, pero también muchas cosas para bien. Hoy soy una persona que valora más la vida y piensa las cosas de otra manera. Hoy pienso más como empresario. Hoy valoro más a mi familia”, dijo.

Además, insistió en que ya perdonó a quien le disparó: “Fue el primer paso que yo di para recuperarme y lograr lo que realmente quería: limpiar mi corazón”.

Pese a su postura, sorprendió al declarar que “La próxima semana voy a ir a la cárcel para visitar y estirarle la mano a la persona que me disparó y decirle que si él reacciona, reflexiona, reconoce que se equivocó y quiere cambiar, va a ser una persona que no solo se va a ayudar a sí mismo, sino a otros delincuentes que quieran cambiar.

Lo lindo de la vida es perdonar. Yo no tengo odio ni rencor porque Dios está en mi corazón”.

“Le voy a decir que el día que salga de la cárcel quiero llevarlo a mi escuela para darle la oportunidad de que entrene a los niños y les cuente su historia; que les diga que fue una persona que se equivocó para que ellos no cometan los mismos errores”, finalizó.