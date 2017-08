Video: Tom Cruise se accidenta en el rodaje de “Misión Imposible 6”

Compartir Tweet



WhatsApp





El actor Tom Cruise sufrió un accidente durante el rodaje de la sexta parte de “Misión imposible”. Se estrelló contra una pared mientras hacía un arriesgado salto.

En el video -compartido por el sitio TMZ- se puede ver a Cruise saltar de un andamio de un edificio a otro y no alcanzarlo. Al levantarse se aprecia al actor rengueando.

Cruise no pudo terminar el salto de forma correcta, y se golpeó fuertemente en la zona de las costillas con uno de los bordes del edificio.

El protagonista de la exitosa saga de acción no ocultó el dolor, pero siguió con la secuencia como si nada hubiese pasado. Medios locales informaron que las grabaciones de esa jornada fueron suspendidas.

Es sabido que a Cruise le gusta hacer sus escenas de riesgo y no usar un doble de acción. En su anterior película, Rogue Nation, se colgó de un avión en pleno vuelo.