La superestrella del pop Taylor Swift lanzó este fin de semana el primer sencillo de su próximo álbum, un tema house de tono vengativo donde ataca a una persona que no es identificada pero que, según sus fans, podría ser el rapero Kanye West.

La estadounidense de 27 años dio a conocer “Look What You Made Me Do”, de su más reciente álbum “Reputation”, que debe salir el 10 de noviembre. Aparte de un dueto con Zayn Malik para el thriller erótico “Cincuenta sombras de Grey” en diciembre, es el primer álbum de la artista desde que en 2014 lanzó “1989”, uno de los más vendidos de la década.

El estilo house del nuevo tema, con Taylor Swift repitiendo fríamente “Oo, look what you made me do” (“Mira lo que me hiciste hacer”), contrasta con las edulcoradas melodías de “1989”. Entre las cosas que la autora de éxitos como “Shake It Off” o “Bad Blood” aparentemente fue forzada a aceptar fue el streaming, al que se había negado rotundamente para “1989”, criticando la plataforma Spotify. En julio puso un fin a ese boicot y su nueva canción apareció en las principales plataformas de streaming, incluyendo Spotify.

“Look What You Made Me Do” ataca a un villano que no identifica: “El papel que me hiciste interpretar, el de tonta / No, no me gustas / No me gusta tu crimen perfecto”, canta.



Tomando en cuenta que el trabajo previo de la cantante es autobiográfico, sus seguidores inmediatamente comenzaron a especular sobre su identidad: ¿Un exnovio? ¿Kanye West?

El rapero compuso una canción el año pasado en donde se jacta de que todavía podría llevar a Swift a la cama porque, según la letra: “Yo hice famosa a esa perra”, aparentemente una referencia a cómo él interrumpió su discurso de aceptación de un premio en los MTV Video Music Awards de 2009. La esposa de West, Kim Kardashian, reveló una conversación telefónica en la que Swift agradece a West por la canción, aunque ella insiste en que no había escuchado la letra completa. La canción “Look What You Made Me Do” termina con una llamada telefónica en donde Swift dice: “La vieja Taylor no puede atender ahora… porque está muerta”. Swift -la cuarta persona más seguida en Twitter y la quinta en Instagram- había salido de todas las redes sociales y eliminado su contenido, y reapareció colocando videos de serpientes mostrando sus colmillos.

La canción también podría hacer referencia a un exnovio de Swift, cuya vida amorosa es un tema recurrente de muchos tabloides. O también a un reciente caso que llegó a una corte judicial.

La semana pasada Swift ganó el juicio por agresión sexual que interpuso a un DJ por agarrarle las nalgas durante una sesión de fotos previa a un concierto en junio de 2013.

Al mismo tiempo que cultiva una imagen de valiente luchadora, Swift se ha mantenido alejada de la agitación política en un tiempo de profundas divisiones en Estados Unidos.

Su nula participación en asuntos políticos es extremadamente extraña en el mundo del entretenimiento y representa un marcado contraste con su antigua rival Katy Perry, una abierta crítica del presidente Donald Trump.