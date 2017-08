Compartir Tweet



En los últimos días se reavivó una polémica entre el periodista de espectáculos Marcel Daset (popularmente conocido como El Polino uruguayo) y Emilia Díaz la actriz y conductora de Consentidas (Canal 10).

Al parecer las rispidices entre ambos comunicadores surgieron tiempo atrás a raíz de un particular y divertido informe realizado por el mediático Marcel Daset (Twister, VTV) quien con gran sentido del humor decidió realizar una lista de figuras del medio uruguayo categorizándolas (según su criterio) entre finas, grasas y grasfinas (aquellas que pasaron de grasas y han mejorado su look para pasar a ser finas).

El criterio utilizado por Marcel para elaborar ese informe fue en base a por ejemplo, la forma de vestirse de los “famosos uruguayos”, de hablar en público, de comportarse en los eventos, entre otros ítems.

La lista realizada por Marcel rápidamente se viralizó entre las figuras involucradas quienes en su gran mayoría se tomaron el informe del “Polino uruguayo” como algo divertido e incluso se animaron a bromear al respecto o sugerir otros nombres para incluir en la lista.

Pero a quien no le cayó en gracia la categorización finas-grasas-grasfinas fue a la conductora de Consentidas quien semanas atrás cuando casualmente fue de invitado Daset no tuvo reparos en mostrar su malestar por la presencia del “Polino uruguayo” y eso quedó de manifiesto en pleno programa donde los televidentes pudieron percatarse que “algo” estaba sucediendo entre ambos.

Cada vez que el invitado tomaba la palabra, a Emilia se le transformaba su rostro y en varias oportunidades interrumpía las intervenciones de Marcel para dar paso a otro invitado. Esta “incomodidad” que quedó en evidencia en pantalla luego quedó ratificado por el propio Marcel quien expresó en varios programas entre ellos en Algo Contigo (Monte Carlo TV) que se sintió muy “ninguneado” por Emilia Díaz y que decidió igualmente seguir con la grabación del programa por respeto a la producción de canal 10 que había tenido la deferencia de invitarlo.



Según Marcel, él puso todo de sí para cumplir con su rol de invitado en Consentidas, se preocupó por buscar un vestuario correcto para la ocasión, fue a la peluquería y llegó en hora como corresponde. Además, claro está, de contestar según dijo “con altura y respeto” cada vez que le pedían su palabra en el programa sin faltarle el respeto a nadie.

“Hace algunas semanas estuve de invitado en “Consentidas”, y una de sus conductoras, Emilia Díaz, me pasó factura de entrada, porque yo había dicho que era grasa. Estaba de invitada Manuela Da Silveira, de la que también dije que era grasa. Imagínense el momento. Todo salió al aire de entrada nomás cuando me pasaron factura y Emilia Díaz no disimuló su bronca hacia mí. Estuve a punto de levantarme e irme, pero le respondí todo con altura, algo que no acostumbro xq soy bastante cero diplomático.Hace dos días escribí esto en Face y explotó,: 410 veces compartido, casi 400 MG y 261 comentarios hasta este momento. Y ahí el 100% de la gente coincide conmigo”, fue parte del mensaje de Marcel en sus redes sociales tras el polémico episodio.