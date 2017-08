VIDEO: Diputado blanco enojado porque sede del PN colgó bandera de la diversidad

Compartir Tweet



WhatsApp





El Directorio del Partido Nacional y la Mesa de la Convención Nacional citaron para este sábado a la Convención Nacional blanca, la cual sesionó en el Club Wanderers de la ciudad de Durazno y contó con la presencia de sus máximos líderes Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, además del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

Según informó Durazno Digital, durante el encuentro, la Convención nacionalista emitió una declaración sobre la situación de Venezuela en momentos en que los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay resolvieron “suspender a Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte, según el Protocolo de Ushuaia ante la ruptura del orden democrático”.

Los blancos condenaron la “violencia, la violación de los derechos humanos, la prisión de líderes opositores al régimen chavista y la fraudulenta elección de la Asamblea Constituyente”.

Desde el Partido Nacional se exigió al gobierno uruguayo que “retome el camino de la dignidad de la política exterior en materia de derechos humanos, respeto de la soberanía popular y la democracia”.

La convención tuvo un episodio fuera de agenda, y fue la intervención del diputado suplente Carlos Iafigliola quien habría sorprendido a todos los presentes al expresar que quería hacer uso de la palabra y que discrepaba con una parte del informe que se pretendía votar.



Iafigliola (según consignaron La Diaria y Montevideo Portal)reclamó al directorio del Partido Nacional la actitud de desmarcarse de las declaraciones del diputado Álvaro Dastugue en relación a la llamada agenda de “nuevos derechos” entre los que se encuentran temas de sexualidad, aborto y regulación del cannabis.

Dastugue fue blanco de críticas semanas atrás cuando afirmó que era necesario que el PN en caso de llegar a la presidencia en el próximo periodo de gobierno debía derogar la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana.

“No estoy de acuerdo con que se acepte esa famosa agenda de nuevos derechos. Ente otros, lo que más me duele es la ley de aborto, que algunos consideran que es un derecho. Para nosotros no es un derecho y no es un tema laudado, vamos a seguir trabajando por defender la vida”, dijo Iafigliola de la Corriente Social Cristiana.

Por último, se molestó por el hecho de que en el mes de julio estuviera colgada en la sede central del Partido Nacional de Plaza Matriz el lazo con los colores del arcoiris símbolo del día del orgullo gay y la diversidad sexual. “Me gustaría, con el mayor de los respetos para el directorio, que las banderas que se cuelguen del balcón del PN sean las banderas patrias y la bandera del Partido Nacional, ninguna otra”.