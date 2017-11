Compartir Tweet



El músico y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó el video oficial de “Movimiento”. El clip fue grabado entre México Y Madrid y está cargado de anécdotas y con una gran historia que contar.

La canción “Movimiento” incluida en su recientemente estrenado álbum “Salvavidas de hielo” surge a raíz de una charla TED que dio el artista uruguayo el pasado mes de abril en Vancouver.

La canción habla sobre los movimientos migratorios del ser humano desde los inicios de su existencia.

Si bien hace más de veinte años que Jorge está radicado en España, se define como un “inmigrante extrañamente privilegiado”.”Me fui no huyendo de la dictadura, ni de un desastre social o económico ni persecución religiosa, me fui por mi propia voluntad porque tenía ganas de buscar cosas. Puedo volver todas las veces que quiera, desde que me fui nunca he dejado de venir por lo menos tres veces por año, a tocar, a visitar a la familia, a pasar vacaciones, a llevar a mis hijos para que también tengan conexión con la familia y con la tierra y sepan que también son parte de Uruguay aunque hayan nacido en España. Creo que Uruguay tiene un papel muy importante en sus vidas”, dijo tiempo atrás en entrevista con LA REPÚBLICA.

Uruguay para Jorge significa sus raíces, su esencia. “Es donde me formé como persona, donde está mi familia, Montevideo es la ciudad a la cual estoy hecho a imagen y semejanza, mi manera de ver el mundo es desde una ciudad de esas dimensiones, donde forjé amigos, mi carrera , una manera de entender mi trabajo. En Uruguay es donde aprendí a escribir canciones y donde me formé en esa escuela guitarrística y en esa escuela cancionística tan grande que tiene Uruguay”. Jorge hace una pausa y cuenta una anécdota. “La última cosa que descubrí es que Eduardo Mateo es un artista de culto en los círculos más hipsters* de EE.UU.

En Brooklyn hay un bar donde todas las semanas tocan Eduardo Mateo, yo no podia estar más contento, le mandé un montón de fotocopias que tengo de partituras de Mateo y las guardaron como si fueran un tesoro”.

“Me defino como cancionista”

“Salvavidas de Hielo” el nuevo disco de Jorge Drexler hace un guiño a las herramientas tradicionales del arte trovadoresco. Jorge explicó que a la hora de presentarse prefiere una no definición. “Digo cancionista porque no me gusta usar la palabra cantautor, suena como choripán , no me gusta ese diptongo en el medio, me suenan como a esa palabra que junta medio forzadamente dos palabras (risas). Además, la palabra cantautor en Uruguay no tiene un significado muy claro porque se usa menos, en España y México tiene un significado muy fuerte, muy cargado de un perfil estético determinado y a mí me gusta ir más libre en el género, me gusta la canción en todos sus formatos desde Monteverdi a Björk

Por eso yo prefiero usar una no definición si tengo que presentarme, diría cancionista, que es absolutamente nada, la canción es mi herramienta. Dentro de la canción me interesa la hablada, cantada, improvisada, me gustan muchas temáticas y diferentes tipos de arreglo”.



EL DISCO