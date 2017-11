Víctor Hugo Morales habló sobre su despido del canal C5N

Compartir Tweet



WhatsApp





En la tarde de este viernes el periodista Víctor Hugo Morales anunció a través de su cuenta en Twitter que fue despedido del canal C5N, en el que conducía el noticiero El Diario.

Hoy el diario argentino Página 12 indicó que el holding mediático al que pertenece el canal era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Souza, pero el mes pasado fue adquirido por OP Investments, un fondo de inversiones radicado en Estados Unidos, y asumió la dirección Ignacio Jorge Rosner, un financista que compartió estudios con el presidente argentino Mauricio Macri.

Según ese medio, Morales fue despedido por ser “irreconciliable con la nueva línea del canal”. Además del periodista, el productor Julián Capasso también quedó fuera de C5N.

Un administrativo del canal fue el encargado de transmitirle la decisión al periodista. “Me citó en Radio 10, y la reunión no duró más de diez minutos. Me dijo que la nueva empresa entendía que mi presencia era irreconciliable con lo que ellos quieren hacer con el canal, y que por lo tanto habían decidido despedirme”, contó Morales a Página 12.

Luego de que le comunicaran su despido, Morales pidió hacer un programa de despedida, en el cual “salvo la inevitable mención a lo que ya venía diciendo con respecto a la falta de libertad de expresión, me iba a manejar en términos correctos”. Su petición fue negada.

“Me dijeron que en todo caso podía grabar una despedida, lo cual me resultó inaceptable. Me fui sabiendo que mi paso por C5N fue muy fuerte profesionalmente, tan agradecido a la gente y a mis compañeros de trabajo. Con el paso de las horas he quedado conmovido por una catarata de saludos y solidaridades que me mantiene en pie y que, la verdad, me desbordan”, agregó.

La semana pasada el periodista se sumó a un paro de los trabajadores del canal en reclamo de aumento salarial y la falta de pagos. “Con esta decisión, han puesto en blanco sobre negro que hay una nueva empresa. Me resulta aliviador pensar que de este modo el resto de los trabajadores podrá recibir sus sueldos en tiempo y forma, ahora que los nuevos propietarios se están haciendo cargo, y de este modo: asumiendo una decisión de este peso político, porque esto excede lo periodístico”, afirmó.

“Hay una especie de eclipse de la república muy doloroso, un avance sobre la libertad de expresión que solo pueden negar los necios o los serviles. La democracia ha entrado en una opacidad y eso es muy dramático”, reflexionó.

Morales seguirá al frente de las mañanas en AM 750, una radio que forma parte del Grupo Octubre, al que también pertenece Página 12.