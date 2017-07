Compartir Tweet



En los últimos dos años, entre el 15 de febrero de 2015 y el 30 de abril de 2017, el 36,5% de los diputados no devolvió ningún viático, mientras que el 76% devolvió menos del 10%.

En total se gastaron 471.170 dólares y se devolvió 36.396 lo que representa el 7,7%. El gasto en pasajes fue de 378.385.

Y mientras que el Frente Amplio devolvió el 10,9% de los gastos, el Partido Nacional devolvió solo el 3,7%, el Partido Colorado el 6.5% y el Partido de la Gente el 3 %. Mientras que el Partido Independiente no devolvió nada pero solo usó 13.253 dólares en viáticos. Un párrafo aparte para Unidad Popular que devolvió el 21,3% pero solo usó 635 dólares.

Los diputados que más devolvieron fueron Pablo Iturralde (PN) que reintegró el 49,5%; Daniel Caggiani (FA) que devolvió el 47,4%, Manuela Mutti (FA) el 46,7% (aunque solo gastó 567 dólares), Sebastián Sabini (FA) 43,8% y Alejandro Sánchez el 37,5% (FA).

Entre los que no devolvieron nada el ranking lo encabeza Jorge Gandini (PN), Jorge Pozzi (FA), Luis Gallo (FA), Enzo Malán Castro (FA) y Jaime Trobo (PN), todos ellos con montos superiores a los 9000 dólares.

El monto más alto que se pagó en viáticos fue a Gerardo Amarilla a quien se le abonó 5219 dólares por un viaje a Kinshasa (Congo).

De los montos asignados, el 60% está destinado a alojamiento, el 30% a alimentación y el 10% para traslados a reuniones o encuentros con delegaciones de parlamentarios. Para cada destino existe un monto específico de viático por día, que se fija de acuerdo a estándares internacionales.

El diputado que devolvió el monto más alto es Daniel Caggiani, del Frente Amplio quien reintegró 8.605 dólares y supera ampliamente a todos su colegas legisladores. Le siguen Pablo Gonzalez (FA 3.624), Alejandro Sánchez (FA, 2.624), Sebastián Sabini (FA, 2.296).

Otro caso destacado es el de Lilián Galán, quien sobre 2.282 dólares, devolvió 788 dólares, es decir el 32,3%. Y el de Manuela Manuela Mutti quien devolvió el 46,7% ya que de los 567 que recibió, reintegró 265.

En el caso del Partido Nacional, Pablo Iturralde devolvió el 49,5%, ya que sobre 1274 devolvió 630 dólares. En la vereda de en frente se encunetra Jorge Gandini, quien recibió el monto más alto entre los que no reintegraron nada con 15.232 dólares.

Doble discurso

Los diputados jóvenes del MPP evidencian una marcada línea que apunta a diferenciarse de sus colegas adoptando la actitud de reintegrar siempre parte del viático que recibe.

Esto es coherente con lo establecido en el reciente Congreso, del Movimiento de Participación Popular donde se planteó la idea de legislar sobre el uso de viáticos y se estableció la necesidad de que realicen una rendición de cuentas de lo gastado.

La polémica surgió luego de que se desatara la polémica por el uso de las tarjetas corporativas luego de que se publicaran los gastos realizados por el vicepresidente Raúl Sendic.

Al respecto, el diputado Alejandro Sánchez consideró que existe “un doble discurso, porque se preocupan mucho por las tarjetas corporativas, pero no por que cada vez que salen del país se llevan un montón de dólares en el bolsillo que nadie controla”.

Mientras que la senadora Lucía Topolansky fue más allá y señaló que su sector legislará sobre el uso de viáticos, el financiamiento de los partidos políticos y las declaraciones juradas de los funcionarios ya que en su opinión deberían ser todas públicas.

En el Senado la situación no es muy diferente ya que se entregaron viáticos por US$ 121.327 y se devolvieron apenas US$ 13.029.