VIDEO: Conmovedora charla de Jorge Drexler en TED Canadá

El cantautor uruguayo Jorge Drexler dejó un mensaje conmovedor en su participación en las charlas TED realizadas en Vancouver, Canadá.

Ante un colmado auditorio, Jorge Drexler contó su historia de vida. “Me crié en una casa en donde las tradiciones vivían de manera armoniosa. La familia de mi padre es judía y la de mi madre es cristiana no practicante. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en una sinagoga. Para quien se cría en un entorno así es doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse momentáneamente en el lugar del otro”, dijo el cantante en relación al conflicto entre Israel y Palestina.

Luego el uruguayo recordó una anécdota, cuando quería escribir una nueva canción y solo le faltaba la música.

“Yo había estado estudiando la historia de la décima, y después de ver que todo el mundo reclama la décima como propia, me pregunté: ‘¿qué quiere decir que la milonga sea uruguaya?'”, desde esa reflexión comenzó un análisis imperdible.