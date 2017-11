Compartir Tweet



WhatsApp





La senadora nacionalista Verónica Alonso sostuvo que “la gente nos dice que el Partido Nacional necesita crecer, que necesita otro espacio” y remarcó que está convencida que eso se logrará con una “Tercera Vía” dentro del partido para las elecciones del año 2019.

La legisladora confirmó en Telenoche la conformación de un espacio nuevo, una tercera opción, donde se promueva una candidatura que se sumará a la de Jorge Larrañaga y la de Luis Lacalle Pou.

Adelantó la legisladora que dialoga desde principio de año con varios intendentes, entre ellos Eber da Rosa, de Tacuarembó, y Sergio Botana, jefe comunal de Cerro Largo.

Perfil interesante

En sintonía con esto, la senadora Alonso ha publicado en su página web www.veronicaalonso.com.uy, un análisis de Mariana Pomiés, directora de Opinión Pública de la Agencia Cifra, en el cual aseguró que el Partido Nacional, si quiere ganar las elecciones “no debería presentar las mismas alternativas que presentó hace 5 años “porque no le fue bien”, tiene que ampliar su espectro, “tener candidatos con perfiles diferentes además de los que ya están”.

Agregó que debe replantear sus ideas “con temas nuevos y más modernos”, porque pese a ser el partido que presentó el candidato más joven (Lacalle Pou), sin embargo “no logra renovarse en ideas, en temas, en visiones sobre los problemas”.

“Tiene que pensar en perfiles diferentes que atraigan a votantes diferentes”, señaló y consideró que claramente tiene que lograr ser una opción de centroizquierda para captar a los indecisos.

En la entrevista, al preguntársele a la especialista qué debe hacer el Partido Nacional, señaló que “el Partido Nacional si uno mide lo que son sus perfiles ideológicos y el perfil de sus votantes y el perfil ideológico de aquellos que no se sienten del todo satisfechos con lo último que votaron, tiene que ampliar su espectro, tiene que tener candidatos con perfiles diferentes además de los que ya están que son fuertes, nadie dice que no tengan que estar ni Lacalle Pou que creo que hoy es el líder del Partido Nacional o el candidato con más intención de voto, ni Larrañaga que es un hombre que ha tenido una larga trayectoria en el partido y que ha recorrido todas las etapas y tiene su grupo de seguidores y de votantes y de militantes que ayudan al partido pero me parece que tiene que ampliar el espectro porque así la oferta no le sirvió hace 5 años.

Está claro cual es el plato pero tiene que ponerle más condimento, porque si no le hace agregados el plato no va a resultar atractivo para los votantes insatisfechos con la otra opción. Entonces tiene que pensar en perfiles diferentes que atraigan a votantes diferentes que tal vez no sea el que vaya a ganar la interna pero de una interna heterogénea y nutrida van a surgir negociaciones para una formula más sólida y más fuerte”.

Distintas opciones

Ante la consulta de qué perfil debe tener ese candidato, Pomiés sostuvo: “Creo que debe tener candidatos diferentes además de los que ya están ideológicamente con temas diferentes, con temas nuevos, más modernos, es el partido joven que tiene el candidato más joven, Lacalle Pou, sin embargo no logra renovarse en ideas, en temas, en visiones sobre los problemas, porque si bien la esencia tiene que ser la misma hoy no es esperable que tengan visiones similares para todo dentro de un partido.

Es bueno tener distintas posturas, que esas posturas sean escuchadas tal vez siempre termine primando una, pero las otras tienen que ser escuchadas y en eso me parece que la gente está más atenta a esa variedad y a esos candidatos de posturas y temas diferentes.

También es importante para el Partido Nacional que el resto de los partidos de la oposición sean fuertes y crezcan. Al PN le sirve un buen Partido Colorado, un PI fuerte o el Partido de la Gente, porque todo eso le quita votos a su otra mitad. Mientras que la otra mitad siga siendo la mayoría, el PN será probablemente el que dispute el balotaje pero le sirve que esa mayoría crezca a costa de la baja del FA”.

Para terminar, y con respecto a la opción de Alonso y los intendentes, manifestó que “todas las opciones son válidas, creo que Verónica Alonso tiene un perfil interesante y que aporta diferencia y aporta riqueza al Partido Nacional. El Partido Nacional debe fortalecerse en Montevideo ya que en el interior siempre ha sido su baluarte, pero sólo con el interior no llega.

Es importante que estén porque aportan diferencias, aportan sensibilidades diferentes y preocupaciones diferentes pero me parece que en eso Verónica Alonso aporta un poco más porque tiene un espacio más grande en Montevideo y eso es lo que el Partido Nacional necesita fortalecer: No estoy excluyendo estoy sumando”.