Las últimas dos jugadores que quedan en pie en Wimbledon son Venus Williams y Garbiñe Mugurza, quienes ganaron ayer y sellaron su pasaje a la final que tendrá lugar mañana.

La estadounidense de 37 años venció a Johanna Konta por 6-4 y 6-2. La mayor de las hermanas Williams sacó a relucir toda su experiencia y capacidad, que le permite volver a pelear por un título de Grand Slam para añadir a su colección de siete coronas (cinco de ellas obtenidas en Wimbledon).

“Normalmente es Serena la que suele estar jugando este tipo de partido, pero esta vez me ha tocado a mí, e intentaré dejar el apellido Williams lo más alto posible”, dijo tras derrotar a la británica.

“La grada ha estado fantástica, les estoy muy agradecida por la manera en la que se ha comportado, había mucho presión en el partido. Johanna ha jugado muy bien, no ha habido puntos fáciles pero he encontrado la manera de llevarme la victoria y por eso estoy muy feliz”, agregó.

Fue paliza

Por su parte, Muguruza necesitó poco más de una hora para eliminar a Magdalena Rybarikova, a la que mandó a casa con un contundente 6-1 y 6-1. “El haber jugado ya una final aquí me está ayudando a gestionar las emociones de estos partidos. Me siento mucho más preparada este año que hace dos”, admitió la hispano-venezolano con la clasificación a la definición en su poder.

“Me esperaba un partido difícil ante una jugadora que lo ha hecho muy bien aquí, pero la verdad es que me he sentido repleta de confianza y todo ha muy bien. He jugado genial”, agregó al ser consultada sobre la contundente victoria.

Respecto a la última prueba que deberá superar para ganar Wimbledon, dijo: “Estoy segura de que será una gran final. Voy a tener que jugar a mi mejor nivel para poder conseguir el título”.

“Es muy especial jugar otra final aquí”

Sobre la ausencia de Serena, quien no viajó por estar en medio de un embarazo, su hermana Venus señaló: “La echo muchísimo de menos. He intentado jugar de la misma manera en que lo haría ella, con su misma valentía, su misma fuerza. Siempre me ha inspirado mucho. He hablado con ella antes del partido y me ha dicho que le encantaría haber podido estar aquí pero, por motivos obvios, no ha podido estar”.

La de mañana será la novena final de Venus en Wimbledon. Sobre su gran experiencia allí, comentó: “He jugado muchas finales aquí y ha sido un placer, jugar una más para mí significa algo muy especial, mucho más de lo que yo podía esperar, voy a darlo todo para conseguirlo”.

Sobre la rival que se viene, dijo: “Garbiñe es una jugadora que juega muy bien en hierba. La última vez que jugó con Serena aquí la final recuerdo pasarlo muy mal estando en la grada, ahora será ella la que me apoye a mí”.

“Sé que no siempre se puede ganar pero mi intención es siempre salir a la pista e intentar dar lo mejor de mí, hacerlo lo mejor que sé. No estoy yendo mucho a la red porque los servicios están yendo muy rápidos, los puntos son eléctricos, no tengo tiempo”, finalizó.

Federer enfrenta a Berdych por un lugar en la final

El cuadro masculino conocerá hoy sus finalistas. A primera hora, a las nueve de la mañana de nuestro país, se enfrentarán Marin Cilic y Sam Querrey. Apenas finalice ese encuentro, tendrá lugar el plato fuerte de las semifinales: Roger Federer-Tomas Berdych.

El crack suizo, a quien sus 35 años no impiden ser el gran favorito para conseguir el octavo Wimbledon de su carrera, se refirió al hecho de que haya quedado un solo sobreviviente de los “cuatro grandes” (Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic y él mismo) entre los mejores del penúltimo Grand Slam de la temporada.

“El peligro siempre ha estado ahí para todos. Espero que Novak esté bien de su lesión, que vi que se ha retirado. Rafa luchó hasta el final en su partido y lo mismo para Andy, aunque vi que tenía molestias. Espero que Andy y Nole se recuperen bien y estén listos para los torneos veraniegos de Estados Unidos. Es una pena que no puedan seguir, pero hay otras grandes historias en el resto de jugadores que siguen aquí.

Previamente, ya pude predecir que Cilic iba a hacerlo bien aquí. Lo de Gilles Müller (verdugo de Nadal) ha sido increíble y Querrey ya demostró el año pasado lo que vale, derrotando a Novak aquí. Berdych ya estuvo en la final de Wimbledon y es muy buen amigo mío. Es bueno ver a otros chicos por aquí pero yo estoy feliz de que mi sueño continúe hacia adelante. Veremos lo que ocurre luego”, dijo el nacido en Basilea.

La organización se defiende de críticas de los jugadores

Varios tenistas se han quejado por las canchas del torneo londinense, que consideran no están en tan buen estado como acostumbran. Novak Djokovi y Rafael Nadal fueron algunos de los que hablaron al respecto, lo que generó una respuesta desde la organización del torneo.

Richard Lewis, director ejecutivo de Wimbledon, dijo a la BBC: “Estamos muy contentos con las pistas. Tenemos toda la confianza en ellas. El otro día vi la Pista Central y creo que está en un muy buen estado. Respetamos las opiniones de los jugadores, que tras competir y en caliente pueden tener otros puntos de vista. Personalmente no he visto a muchos jugadores deslizarse o caer al suelo”.

Otros cuestionamientos que hicieron los jugadores estuvieron vinculados al criterio para determinar quienes jugarían en la cancha principal del predio durante cada jornada.

Lewis consideró: “No diría yo que hay favoritismos, y no se trata de hombres o mujeres, al final va sobre los partidos que sientes que el público y las televisiones quieren ver”.