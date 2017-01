El “Colo” habló del clásico que se jugará en Brasil, “lo queremos ganar”.

Santiago Romero, jugador de grandes rendimientos ante Peñarol, ya vive el clásico que se jugará en Brasil por el torneo de verano. Si bien este encuentro es amistoso, “lo tomamos con mucha importancia porque sabemos lo que significa y más que es en el exterior”, señaló el “Colo”, quien resaltó la serie de resultados positivos que este grupo de jugadores ha conseguido ante el mirasol: “Venimos teniendo una hegemonía sobre Peñarol que es importante”.

Desde que el Santiago Romero retornó al país tras su paso por el fútbol chileno, se volvió una pieza importante en el equipo de tal forma que en estos dos años y medios no perdió su lugar en la cancha. Pero además de ser un jugador cantado en el equipo, se ha ganado el cariño de los hinchas por sus actuaciones en los clásicos, marcando goles importantes y teniendo grandes actuaciones.

“Son partidos de alta concentración que te exigen poco más siempre”, dijo el jugador al respecto en Radio 1010 am. “Tenemos grandes jugadores que saben asumir esa responsabilidad y que lo han hecho muy tiempo a lo largo de estos 2,3 años que venimos teniendo una hegemonía sobre ellos que es muy importante.

A veces los periodistas le dan poca importancia pero en las cartas tiene mucho peso eso”, agregó. Nacional, en los últimos tiempos, se ha ido invicto de la cancha cuando enfrentó a los carboneros. La última vez que cayó fue en el 5-0 del Clausura 2014, por lo que contando partidos amistosos y oficiales son 9 los que el bolso tiene como invicto (5 oficiales y 4 amistosos), sin contar el encuentro clásico del Uruguayo Especial que no se jugó y que se le dio como ganador a Nacional. En cuanto a esos números que los tricolores tienen sobre Peñarol de cara al juego que se disputará en Brasil, Romero aseguró: “En los papeles tal vez no es tan importante pero nosotros lo tomamos con mucha importancia porque sabemos lo que significa y más que es en el exterior. Nos ponemos en el lugar del hincha y lo queremos ganar.

Nos va a venir muy bien para la preparación, sabemos que va a estar nuestra hinchada presente y ojalá salgamos victoriosos”. Santiago Romero es uno de los jugadores que siempre se puede ir de Nacional teniendo en cuenta los buenos números que tiene. Si bien hay interesados desde el exterior el “Colo” no piensa en su partida del club.

“Yo vine a la pretemporada pensando en Nacional, a integrarme y a meter la cabeza en el partido clásico”, dijo, además agregó: “Estoy pensando pura y exclusivamente en Nacional, si me han llamado de algunos lados pero lo derivo con mi representante Nelson Ferro y a él le pido discreción y que lo hable él. Yo estuve del lado del hincha y se que es difícil entender cuestiones. Esta es mi casa, estoy feliz acá y si me quedo no va haber ningún inconveniente”.