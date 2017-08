Compartir Tweet



Unos 200 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con 700 mil milicianos, reservistas y civiles, realizan el “Ejercicio Soberanía Bolivariana 2017”, con prácticas de tiro y maniobras con equipos de combate en varias regiones, el cula se inició ayer y culmina en esta jornada.

“Aquí hablan de una supuesta crisis humanitaria, que la gente se está muriendo, pero el imperio responde ayudando a la crisis con bloqueo financiero”, dijo ayer el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, durante el ejercicio militar.

De esta manera, el ministro venezolano ha reaccionado a la orden ejecutiva del presidente de EE.UU. Donald Trump, que prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses cualquier transacción, como la compra de emisiones de deuda y bonos, con el Estado venezolano y la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA). También, ha prometido que “las Fuerzas Armadas, junto al pueblo venezolano, acompañarán todas las medidas para contrarrestar la agresión económica estadounidense contra el país bolivariano”.

“Todo el que ame esta Patria debe estar dispuesto a defenderla ante la arremetida de EE.UU.”, ha añadido. Al subrayar que Venezuela es un país soberano e independiente que toma sus propias decisiones, el titular de Defensa ha dicho que las Fuerzas Armadas darán todo de sí para defender la nación ante cualquier amenaza imperial.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó la maniobra Soberanía Bolivariana 2017 para mostrar el poderío defensivo del país frente a las amenazas en momentos que Washington no ha descartado recurrir a la opción militar para, lo que consideró el presidente estadounidense “restaurar la democracia en Venezuela” tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Horas antes del inicio de los ejercicios, Maduro dijo que “todo lo que está intentando hacer Estados Unidos para atacar a Venezuela es una locura. Con el esfuerzo de nuestro pueblo todo lo que están intentando contra Venezuela fracasará y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, más independiente en lo económico, financiero, político, diplomático, militar. Más fuertes”.

En declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Miraflores, tachó de “racista” y “supremacista” al Gobierno de EEUU., “país que es gobernado por una élite que odia al pueblo de Venezuela, Latinoamérica y El Caribe”, según sostuvo Maduro. El líder chavista de Venezuela enfatizó, asimismo, que América Latina ha entrado en la etapa poshegemonía estadounidense y advirtió de que la “agresión” económica y financiera de EE.UU. no es solo contra el territorio venezolano, sino que es una agresión contra toda la región. “Creer que esas sanciones solo tocarán a Venezuela es como creer que la agresión que hacen contra los migrantes hispanos, que el anuncio de la construcción del muro electrificado entre la frontera de México y EE.UU., es una agresión solamente a los países que tienen migrantes en Estados Unidos. No, no es contra esos países ni contra México, es contra toda América Latina y el Caribe”, enfatizó.