Venezuela hoy: petróleo y socialismo

Cuando Hugo Chávez murió en marzo de 2013, el barril de petróleo andaba alrededor de los U$S 107. Estuvo más alto un año antes (datos OPEP), cuando llegara a los U$S 115, luego se mantiene durante 2014 en torno a los U$S 100, y en setiembre de ese año empieza a bajar y bajar, llegando a la mitad hacia fin de ese año. ¡El 2015 cierra con un barril a U$S 32, un descenso de casi el 70%!, recuperándose un poco hacia el 2016, para situarse el 31 de julio de 2017 en U$S 50 aproximadamente. Vaya si cambiaron y empeoraron las cosas para ese pueblo. Cabe la pregunta ¿qué hubiera pasado en Uruguay si el precio de la carne hubiese caído a la mitad? Y eso que del precio de la carne en este país no dependen ni la mitad de las cosas que dependen de la renta petrolera venezolana, porque aquí… continúa cantando Atahualpa “las vaquitas son ajenas”.

El PBI per cápita, que creció desde 2003 casi constantemente, comienza a caer a partir del fatídico 2013 acumulando en 2 años un descenso de 12 puntos porcentuales (datos Cepal). Los precios se multiplicaron por 3,6 en general y por 6 los de los alimentos en ese período, que es hasta donde nos permite llegar la información estadística disponible. Al mismo tiempo, el balance de cuenta corriente cayó en un 28% entre 2013 y 14, mostrándose negativo ya para el siguiente año, porque las exportaciones eran el 42% de lo que habían sido 2 años antes.

Sin embargo, si bien la pobreza extrema se mantuvo a niveles más altos que durante los años 2007 al 2010, baja hacia el 2014 y 2015 (9,3%) luego de haber estado en su punto mayor de los últimos 9 años (11,8%) en el 2013, al mismo tiempo que la pobreza no extrema remonta el punto menor alcanzado en 2013 (17,5%) para situarse luego en 23,8%. Agregándose que la tasa de desocupación se mantiene en niveles muy bajos (7,3%). Es que el proceso de crisis parece haberse dado sin empeorar la distribución de la riqueza, o al menos de los ingresos, sino todo lo contrario, según podemos observar en el gráfico que muestra un Índice de Gini a la baja, que era del 0,507 antes de la Revolución, pasando por 0,39 o 0,4 entre el 2011 y 2013, para llegar al 0,379 en el 2015, equiparándose a las mejores performances que alcanzaron algunos países progresistas de la región en ese año.

Nos faltarían muchos indicadores para un análisis más exhaustivo, pero la lógica de un proceso revolucionario nos dice que, si en tiempos de crisis no se apretó a los más pobres, sin duda fueron los de mayores recursos quienes de alguna manera resultaron afectados. He ahí uno de los porqués del recrudecimiento de la contraofensiva derechista interna, pues salvo algún buen samaritano y alguna película fantasiosa, la realidad histórica universal no muestra burgueses despojándose mansamente de sus privilegios de clase.

Y ya que del mundo hablamos

La crisis internacional que vivimos, no es una crisis más de las tantas cíclicas vividas por el sistema capitalista. No parece por ahora tratarse del fin del sistema, porque no da la nafta para ello, en tanto que depende de la confrontación social, y por tanto de la capacidad organizativa de los millones y millones de perjudicados. En nuestra opinión se estaría abriendo otra etapa, nuevos repartos del mundo, si a lo expuesto sumamos la expansión China y el reposicionamiento de Rusia. Y así es como, lo mismo que Siria en su momento, Venezuela hoy estaría en el ojo de la tormenta, por la necesidad que de sus riquezas tiene ese mundo beligerante y en crisis.

Por un lado, un imperio herido que no deja de tirar brutales zarpazos, con Trump haciendo juego con los nuevos tiempos; por el otro una Venezuela que aún con el 25% de sus exportaciones destinadas hacia EEUU, puede y quiere hacer su propio proceso de desarrollo social y económico. Téngase presente que con la demanda de China detrás, podría colocarse esa producción petrolera que hoy se embarca hacia el gigante del norte; al mismo tiempo recordar su buen relacionamiento con Rusia, uniendo fuerzas para detener la caída de precios del crudo, a contrapelo de los intereses y necesidades de la industria y la producción norteamericana.

El Socialismo del siglo XXI del comandante Chávez fue en primer lugar una guerra contra la pobreza. Una lucha desigual que tuvo bríos para la solidaridad con el resto del continente latinoamericano. Tenía muy claro que su proyecto fracasaría si se alojaba en un solo país y dependía solamente de los ingresos del petróleo. Sin embargo, los cambios estructurales y la integración regional que ello significaba no avanzaron lo suficiente. Por tanto, Venezuela no logró romper su estructura monoproductora, dependiente mayúsculamente del petróleo, cosa que la hace depender tremendamente de las importaciones, pues, así las cosas, consume prácticamente todo del exterior. Qué dramático puede ser el bloqueo yanqui en tales circunstancias.

Pero hay más, mucho más. El imperio busca la caída de Venezuela, porque detrás de ella volvería a ir por Cuba, Ecuador, Bolivia y lo poco que pueda quedar de nosotros. Quién sabe cuál es el orden, quién sabe a quién le pueda tocar el turno. Lo cierto es que defender la paz es una obligación de todos, como lo hizo el pasado 31 de julio el pueblo venezolano, dándose, tras la Constituyente, las formas claras en que quiere definir su destino, apoyado en más de 8 millones de votos.

Hoy más que nunca vale recordar, incluso en este país y a algunos gobernantes, aquel texto de otros tiempos beligerantes y en crisis: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.