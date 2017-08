Esta vez, no existió comunicación previa y el FA quiere conocer argumentos

Compartir Tweet



WhatsApp





El Frente Amplio pedirá información a la Cancillería sobre la decisión adoptada por el gobierno nacional de votar junto a los restantes países del Mercosur la suspensión de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de estado parte” del bloque, según lo dispone el Protocolo de Ushuaia ante la “ruptura del orden democrático”.

La decisión fue adoptada el sábado por la Mesa Política del FA que sesionó en Buenos Aires, informó a LA REPUBLICA el secretario político del FA Gonzalo Reboledo. La idea, agregó, es “poder contar con toda la información y todas las valoraciones que llevaron al gobierno nacional a tomar la decisión que tomó”.

En esta oportunidad no hubo contacto previo entre el Presidente de la República y la fuerza política. Unicamente, trascendió una comunicación entre el Presidente Tabaré Vázquez y el senador José Mujica, en la que el ex presidente adelantó su respaldo al Poder Ejecutivo y a la decisión que adopte el gobierno uruguayo.

Hubo otro caso ens que sí existió comunicación previa, recordó Reboledo. Por ejemplo, en momentos que el gobierno evaluaba la conveniencia de sumarse o no al Tifa (Trade in Service Agreement), un acuerdo impulsado por Estados Unidos y que, finalmente, el Frente Amplio resolvió no acompañar, lo que derivó en una decisión del Poder Ejecutivo de dar un paso al costado.

Sucedió lo contrario, cuando Uruguay suscribió con Chile un Tratado de Libre Comercio. El sábado, casi al mismo tiempo que sesionaba en Buenos Aires la MesaPolítica del FA se conocía la postura del Mercosur de suspender a Venezuela y el voto favorable de Uruguay.

Reboledo informó a LA REPUBLICA que en ese momento hubo alguna deliberación y, finalmente, “el acuerdo al que llegamos fue que se pasaban todos los antecedentes a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), para que la misma Comisión asesora de la Mesa Política pudiera estar informando en el correr de esta semana que entra para que en la próxima mesa política estemos en condiciones de poder tomar una decisión y hacer una declaración pública del FA con respecto a esta decisión del gobierno”.

Consultado por LA REPUBLICA JoséBayardi, presidente de la Carifa, declinó hacer comentarios y dijo que solo lo hará después que el Frente Amplio adopte una decisión.

El sábado que viene la Mesa Política sesionará en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores.

Pronunciamientos

En las últimas horas, se conocieron sendos pronunciamientos de sectores del Frente Amplio respecto a la posición del gobierno.

El Partido Comunista (PCU) emitió un comunicado este sábado en el que expresa “su más absoluto rechazo” a la decisión adoptada por los cancilleres del Mercosur de suspender a Venezuela del bloque regional.

El PCU considera la resolución como “lamentable” y afirma que “este nuevo y grave paso lejos de ayudar a superar la crisis política, social y económica de Venezuela, a través del diálogo y la paz, fortalece la lógica de la confrontación”. Por su parte, la Lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó su “enfático rechazo” a la resolución del Mercosur sobre Venezuela.

El sector afirma en un comunicado que la medida “no contribuye en nada a los esfuerzos que se vienen desarrollando en procura de la prevención de la violencia y por ende la pérdida de vidas humanas”. “Tampoco resulta oportuna atendiendo a la amenaza externa a la que la hermana Venezuela se ve sometida.

El aislamiento es funcional al bloqueo y la agresión”, señala la 711. También el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) se suma al repudio por la aplicación de la cláusula democrática y considera que la medida “no castiga al gobierno venezolano sino principalmente a su pueblo estrechando su aislamiento”.

“Nos resulta insólita e inadmisible la postura de nuestro gobierno sumándose a la de los gobiernos de Temer, Cartes y Macri quienes castigan a sus pueblos con políticas de ajuste salvaje y represión”, dice el comunicado difundido este sábado. “Esta definición violenta el espíritu y la letra de los principios fundacionales y el Programa del Frente Amplio”, asegura el PVP. Por otra parte, la senadora Constanza Moreira de Casa Grande se expresó a través de su cuenta de Twitter.

“Dos varas y dos medidas en política exterior: se perdona el golpe en Brasil y se condena a Venezuela”, escribió la legisladora. Desde el MPP, el diputado Daniel Caggiani escribió en su twiter: “Diálogo, diálogo y más diálogo. Es parte de nuestra rica historia como país. La tesis del aislacionismo no ayuda a solucionar el conflicto”. Para el diputado socialista Roberto Chiazzaro, la suspensión no mejora en nada la situación interna en Venezuela.

“No recuerdo cuando la fuerza política debatió con Cancillería la conveniencia y oportunidad de suspender a Venezuela. ¿Me habré olvidado?, se preguntó con ironía.

Apoyo

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo ayer que “resultaba imposible de evitar” la suspensión de Venezuela del Mercosur por la “ruptura del orden democrático”, tal como lo resolvieron sobre el mediodía los cancilleres del bloque regional reunidos en San Pablo.

“Esta suspensión política es una medida que ya resultaba imposible evitarla. Nos parece que la paciencia que ha habido hasta ahora, la convocatoria al diálogo, la exhortación a la resolución pacífica de los conflictos, manifestada en reiteradas oportunidades por todos los países del Mercosur, no tuvo éxito y por lo tanto no se podía seguir postergando una resolución de este tipo”, dijo Astori.

Desde la oposición, también hubo voces de respaldo a la posición de Uruguay de apoyar la suspensión de Venezuela.

Objetan legalidad de la suspensión de Venezuela

El legislador argentino del Parlasur Oscar Laborde objetó en declaraciones a Página 12 la decisión de los cuatro cancilleres porque “incumple la norma del Protocolo de Ushuaia”.

Según Laborde, del Frente para la Victoria y ex funcionario de la Cancillería durante el kirchnerismo, “está claro que el Protocolo se refiere al consenso de las partes y también está claro que las partes a las que alude el texto son todos los Estados firmantes, es decir la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia”. La irregularidad de los cuatro cancilleres sería de acuerdo con la opinión de Laborde que “dos de los firmantes del Protocolo no figuran entre los firmantes de la nueva sanción a Venezuela”.

Si se toma el documento conocido como Protocolo de Ushuaia II, firmado en 2011 en Montevideo, las partes son todavía más: a los mencionados antes se suman Ecuador y Perú.

En los dos protocolos el texto es parecido al de cualquier contrato. Después de mencionar uno por uno a los países dice: “en adelante, las Partes”.

Mesa Política en Buenos Aires

La Mesa Política del FA sesionó el sábado en Buenos Aires. Gonzalo Reboledo, secretario político del Frente Amplio dijo a LA REPUBLICA que se trató de una “actualización necesaria” y constituía a esta altura un “debe para con los militantes de argentina”.

La de Buenos Aires, agregó, “es una departamental más tan importante como la de Montevideo o todas las instancias de militancia del interior del país” En este caso, participaron representantes de los 13 Comité de Base distribuidos en Argentina, mayormente provenientes del gran Buenos Aires.

En cuanto a los temas abordados, Reboledo informó que se trató de profundizar un documento a propósito del Congreso Nacional de Educación que se va a realizar en octubre. “Y la idea es que los compañeros de todo el país puedan participar en la construcción del mismo, con sus opiniones y puntos de vista”.

También se trabajó un informe de los legisladores del Frente Amplio que actuán en el parlamento en la comisión que trata el voto en el exterior a través del voto epistolar que, se espera, pueda cuajar en una ley. Por último, se trabajó en la reglamentación de la forma en que la departamental de Buenos Aires pueda participar en todas las instancias orgánicas del Frente Amplio. Hoy en día participan de las instancias del Plenario y del Congreso, no así de la Mesa Política.