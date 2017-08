Por: Matías Canabarro

Peñarol está ante una encrucijada. Las excelentes pero costosas incorporaciones realizadas se suman a un presupuesto que ya sabía de deudas, mientras las fuentes de ingreso están bastante limitadas debido a la prematura eliminación de la Copa Libertadores y las pocas ventas realizadas.

Ante los escasos medios de donde conseguir dinero (no hay que olvidarse que hace algunas semanas Juan Pedro Damiani se disfrazó de bombero y puso un par de millones de dólares para saldar parte de las deudas contraídas con el plantel), que hasta fin de año se reducirán a poco más que venta de entradas y cuotas sociales, la necesidad de realizar una transferencia importante parece imponerse.

Nahitan Nández fue el nombre que siempre estuvo en la mente de los mirasoles como máximo candidato a irse durante este período de pases, y su partida se consideró prácticamente un hecho a la hora de delinear el plantel para afrontar el Torneo Clausura.

El excelente momento futbolístico del capitán mirasol, que lo hizo la figura indiscutida del equipo durante el semestre pasado, hace que exista consenso sobre lo importante que sería mantenerlo en el plantel. Pero, en caso que aparezca una oferta que colme las expectativas de Peñarol, ¿podrá mantenerlo? ¿O necesitará llegar al punto de acceder a bajar sus pretensiones para alimentar las arcas? ¿Qué debe hacer con su capitán?

Las oficinas están abiertas

De momento, la única oferta oficial que llegó por Nahitan Nández fue la de Racing de Avellaneda, que Peñarol desestimó por considerarla insuficiente.

Vale recordar que el club presidido por Juan Pedro Damiani es dueño del 59,5% de la ficha del capitán (el 25,5% es de su representante Pablo Bentancur y el 15% restante de Ituzaingó, donde el jugador dio sus primeros pasos), de modo que una transferencia por cuatro millones de dólares, cifra que trascendió ofrecía La Academia, no bastaba para satisfacer las pretensiones económicas de los mirasoles. Estos esperan que les queden cerca de cuatro millones libres, para lo que sería preciso venderlo en algo así como seis millones.

El futuro dirá si el club está dispuesto a aferrarse a esa idea, o si termina priorizando la necesidad económica y lo vende a menos de lo que pretende actualmente. Lógicamente, la venta de otros futbolistas, como Cristian Palacios o Gastón Guruceaga, serían una bocanada de aire fresco, pero no tan grande como la que ofrecería la venta de Nández.

Pero la necesidad de vender no está en discusión. “El presupuesto de Peñarol desde hace años no es superavitario. El club necesita vender para empatar en su presupuesto. Eso es una realidad que el oficialismo a veces desmiente, pero es así. Por eso tuvimos que vender a Guillermo Varela, Kevin Méndez, Federico Valverde, Santiago Bueno, Jonathan Rodríguez, etcétera.

Es cierto que cuando hicimos el esquema de las contrataciones y demás, aplicamos una probabilidad muy grande de que Nández se fuera.

Peñarol necesita vender, y no ha vendido. No es para traer Maxi Rodríguez que venderíamos a Nández. Es para pagar una cantidad de jugadores que están o se fueron sin pena ni gloria del club, o por fracasar en la Libertadores y no tener recaudaciones. Olvídense del nombre Nández. Peñarol, para tener en orden los números, necesita vender”, explicó Carlos Scherchner, dirigente y miembro de la Comisión de Pases y Contrataciones, durante su charla con TRIBUNA.

Corujo, otro punto a considerar

En el aspecto puramente futbolístico, la incorporación de Mathías Corujo es otra prueba de que en Peñarol ven la partida de Nández como una posibilidad real. Si esta no existiera, ¿para qué reforzar ese sector del mediocampo? “Para tener más opciones”, puede pensar algún lector. De ser así, se hubiera ido por una variante más económica que el “Chiche”.

“Peñarol no contrata a Corujo por el monto que lo hace para que juegue de lateral derecho. Ir por él es reconocer una especie de probabilidad de que Nández se fuera. Pero concretamente, aún no tenemos nada formal por Nahitan. Pero sabemos que a veces las cosas pasan por otras órbitas antes de llegar a la mesa de la Comisión de Pases y Contrataciones”, sostuvo Scherchener al respecto.

“Es por el déficit”

Para terminar, Carlos Scherchener dejó en claro que la eventual transferencia de Nández no se haría debido a los elevados nuevos contratos, sino que la cosa viene de antes.

“Las contrataciones hechas y el tema de Nández son cosas independientes. Peñarol vende, no para pagar lo que viene, sino el déficit habitual que tiene. Esa es la realidad. Y para vender, es a Nández. Si se pudiera vender y quedarse hasta diciembre, sería ideal para todos”, sostuvo.

Además, explicó: “Lo de Nández entiendo que es un tema de oportunidad. Para él, que está en un momento excepcional, y para el contratista, que seguramente lo quiere vender. Si fuera por Peñarol, lo retenemos. Pero el club no le corta a la carrera a nadie”.

“Digamos que Nández es la venta habitual que Peñarol necesita realizar para equiparar el presupuesto. Se da con un jugador que, a diferencia de los juveniles que se fueron previamente, tiene más peso porque es el capitán y porque atraviesa un momento fantástico. Esta vez, estarías vendiendo a tu figura excluyente, y por eso hace tanto ruido”, finalizó.