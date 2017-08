Compartir Tweet



WhatsApp





“El Chino ha sido uno de los jugadores uruguayos más grandes de la historia. De niño solía seguir al Inter gracias a él. Tenía una pierna increíble. Me llamó nada más enterarse de mi fichaje por el Inter. Ha sido un gran jugador y es realmente una gran persona. Sería bonito marcar dos goles en mi debut como lo hizo él, pero mi rol es diferente” manifestó Matías Vecino, el nuevo fichaje del Inter, en una sesión de preguntas que le formulaban los hinchas del club a través de las redes sociales.

Vecino ha llegado al Inter pocos días antes de su 26 cumpleaños. “Es el momento idóneo de fichar por un equipo grande. Tengo los mejores años por delante como jugador. Me he desarrolado mucho desde que he estado en Italia y ahora tengo que hacerlo aún mejor. Realmente me alegré mucho cuando escuché que el Inter estaba interesado y esperé que las negociaciones terminaran cuanto antes. No hay mucho que pensarse cuando un club tan prestigioso como este se interesa por ti”.

Vecino también fue preguntado que rol adoptaría en el equipo de Spalletti. “Cuando era más pequeño jugaba de centrocampista ofensivo, pero después me fui posicionando más atrás. Me gusta ser ofensivo y buscar el espacio, pero estoy a total disposición del míster y jugaré donde me diga. Spalletti me convenció con su forma de enseñar el fútbol, su calam y su habilidad de comunicar sus ideas. Quiere comenzar las jugadas desde atrás, cosa que me gusta mucho y a la que estoy acostumbrado”.

El uruguayo no está preocupado de la presión de llevar la camiseta del Inter ni de jugar en el San Siro. “Es normal sentir presión. Representamos a una gran cantidad de seguidores, pero me gusta tomar responsabilidades. Me presiono a mi mismo cada día para mejorar cada día. Jugar en un estadio el San Siro es el sueño de todo jugador”.

Sus impresiones sobre sus compañeros nuevos son todas positivas: “Todo el mundo me ha dado una calurosa bienvenida, sobre todo el grupo de sudamericanos e Icardi. Hay un ambiente positivo y nos entrenamos bien de cara al primer partido de la temporada. Me he vuelto a encontrar con Borja Valero aquí, quien ya me ayudó mucho también cuando fiché por la Fiorentina y he aprendido mucho de el en el campo. Es un jugador con una gran inteligencia en el campo que siempre sabe que hacer. Joao Mario ha sido el jugador que más me ha impresionado. Es muy fuerte y prácticamente sabe cómo hacer todo”.

¿Tiene un jugador o número de camiseta preferido? “He escogido el número seis, porque de todos los que quedaban para elegir, es el que más me gusta. He llevado el ocho muchas veces a lo largo de mi carrera, pero el seis también me gusta. Sin duda alguna el jugador que más admiro es Juan Sebastián Verón. Siempre he tratado de aprender algo de todos los grandes jugadores, pero el es sin duda el jugador que más he seguido”.

Finalmente nos habló algo de su vida personal. “Tengo un hijo de dos años. Paso todo mi rato libre con el. Me gusta ver películas y jugar al tenis. Soy una persona muy tranquila. ¿Música? Escucho un poco de todo, desde rock uruguayo hasta reggaeton. Estoy en Facebook y en Twitter. Todavía no tengo un apodo, pueden elegir alguno…”