Tabaré Vázquez vuelve a apelar al diálogo directo con el presidente del Frente Amplio para definir aspectos estratégicos del vínculo gobierno-fuerza política. Lo hizo a principios de este año y le fue bien: acordaron una fórmula para llevar adelante el proyecto de Rendición de Cuentas sin el interminable debate por los medios entre los grandes sectores del FA.

La salida de Javier Miranda por todos los medios a clamar unidad y denunciar filtraciones que le hacen daño a la coalición gobernante, garantizó un período de calma y, sobre todo, dejó respirar al gobierno en el arranque de un año complicado. Pero nada es para siempre.

En las últimas semanas volvieron a levantarse banderas de insurrección. Por un lado, la propuesta del MPP de realizar una reforma más amplia de la Caja Militar, y por otro, el marcado rechazo de algunos sectores a la idea de abrir la puerta a una integración con la Alianza del Pacífico, bloque regional donde siempre se notan las huellas de Estados Unidos. Estos dos principales temas, aunque no los únicos, volvieron a causar preocupación en quienes interpretan que la armonía gobierno-Frente Amplio es el único camino al éxito

Si bien, como anunció el propio mandatario, la agenda entre Tabaré Vázquez y Javier Miranda es abierta, varios son los temas que estarán hoy sobre la mesa de diálogo entre el Presidente de la República y el Presidente del Frente Amplio.

En un contexto de coincidencias entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política y hasta de afinidades personales, Vázquez y Miranda tendrán ante sí un menú amplio y variado que incluye desde la Rendición de Cuentas hasta aspectos de política de inserción internacional, como la Alianza del Pacífico que ha abierto una discusión en el seno del Frente Amplio y la reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Otro de los temas que también preocupa a las autoridades tiene que ver con la campaña de “enchastre” que, a juicio de ambos, se cierne sobre Raúl Sendic. Recordó que, en febrero, la fuerza política de gobierno presentó un documento con prioridades para el proyecto de Rendición de Cuentas y sobre el que se trabajó.

“La responsabilidad de elaborar el proyecto es del gobierno nacional, que lo hizo con seriedad, y cuando estuvo pronta se envió al Parlamento”, detalló. Vázquez explicó que la próxima reunión que mantendrá con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, será con agenda abierta.

Rendición de Cuentas

Sobre fin del año pasado, Vázquez solicitó al Frente Amplio sus prioridades a ser tenidas en cuenta por el gobierno para elaborar la Rendición de Cuentas. En un anuncio conjunto, Vázquez y Miranda coincidieron en la nomina de prioridades. En la Oportunidad, Vázquez sostuvo que los puntos planteados por el Frente Amplio “son exactamente los mismos que nosotros habíamos definido en principio desde el Gobierno nacional”.

La lista de coincidencias, abarcaba a la educación, sistema de cuidados, salud, vivienda y seguridad y también la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos para sostener la calidad de vida de la población. No obstante, en esta jornada, trascendió que Miranda trasmitirá a Vázquez la “preocupación” del Frente Amplio por “por no haber tenido tiempo para discutir el mensaje de la Rendición de Cuentas que se mandó al Parlamento”.

El tema había sido analizado en la reunión de la Mesa Política del FA del viernes 30 de junio. En esa reunión, se solicitó al presidente del Frente Amplio que transmita esta posición al presidente. Entre el Poder Ejecutivo y el FA se había coordinado que se enviaría el proyecto de ley antes de que fuera al Poder Legislativo y, de hecho, en una reunión del Secretariado Ejecutivo del FA con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a mediados de junio, se insistió en ese pedido.

La intención del FA era que pudiera tenerla antes, lo cual no ocurrió, pese a que el Ejecutivo terminó enviando el proyecto de ley diez días antes del plazo constitucional. Vázquez recordó ayer que, en febrero, la fuerza política de gobierno presentó un documento con prioridades para el proyecto de Rendición de Cuentas y sobre el que se trabajó. “La responsabilidad de elaborar el proyecto es del gobierno nacional, que lo hizo con seriedad, y cuando estuvo pronta se envió al Parlamento”, detalló.

Reforma militar

Ayer, precisamente, el Presidente Vázquez se refirió al tema de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA al ser consultado sobre la propuesta del expresidente José Mujica de que el tratamiento de esta reforma se realice en conjunto con la discusión de otros cambios en las Fuerzas Armadas, como la ley orgánica militar. Vázquez afirmó que la reforma del servicio de pasividades y retiros de las FFAA es una reforma integral que ya se venía concretando desde que Eleuterio Fernández Huidobro estaba al frente del ministerio de Defensa. “Apostamos a que se apruebe lo más rápido posible”, afirmó y agregó que lo que se plantea respecto a la caja militar se basa en las propuestas que se recibieron del Parlamento.

El presidente recordó que la reforma del sistema de previsión de las Fuerzas Armadas está en la comisión correspondiente de Diputados y que la propuesta de José Mujica sobre el tema se está tratando en el Senado. “Se pueden estudiar las dos cosas simultáneamente”, comentó. Por su parte, el ministro de Economía Danilo Astori manifestó sobre este tema que independientemente de que se estudie una ley orgánica militar, hay un tema que no debe postergarse que tiene que ver con el desfinanciamiento del Sistema de Retiros militares de alrededor de 500 millones de dólares al año.

Alianza del Pacífico

Otro de los puntos tiene que ver con el anuncio del canciller Rodolfo Nin Novoa de formar parte, como estado asociado, de la Alianza del Pacífico, el bloque integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Las declaraciones del canciller generaron controversia dentro del Frente Amplio. Algunos sectores como Casa Grande o el Partido Socialista no estaban a fin a que Uruguay se sume a la Alianza. No obstante, el expresidente y actual senador José Mujica adelantó que no le “asusta” que Uruguay ingrese como Estado asociado a la Alianza del Pacífico.

En una entrevista con Subrayado, Mujica dijo que Uruguay “tiene que pelear por abrir puertitas” y aseguró que “no se va a venir abajo porque Uruguay se asocie con este bloque, integrado por Chile, Colombia, México y Perú. “Hay otros países del Mercosur que tienen este tipo de actividades”, agregó. El senador le manifestó al presidente Tabaré Vázquez “todo” su apoyo para que el país se integre como miembro asociado a este bloque.

Nin Novoa, adelantó en un comunicado la intención de nuestro país de transformarse en un Estado Asociado de la Alianza del Pacífico, “dado el alto nivel de profundización de los acuerdos existentes con los cuatro países, a fin de mejorar la inserción de Uruguay en las cadenas de producción regional, disminuir barreras y obstáculos al comercio y adoptar estándares comunes, apalancando el crecimiento económico del país”. Por su parte, Constanza Moreira afirmó que la inclusión de Uruguay “no nos sirve, no vendemos valor allí, ni recibimos inversiones”, señaló Constanza Moreira.

Sendic y el “bullying más fantástico”

Sobre el caso Sendic, hay coincidencia entre Vázquez y Miranda de que existe una campaña de “enchastre” y desprestigio contra el vicepresidente. El presidente Tabaré Vázquez está de acuerdo con indagar, analizar y debatir toda la información, pero rechazó el ensañamiento hacia Sendic y señaló que está basado en denuncias que son investigadas por la Justicia y los órganos políticos correspondientes.

“Desde el punto de vista humano rechazo la insistencia en pegarle tanto a una persona”, dijo el mandatario, quien advirtió sobre los daños a la convivencia democrática. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en tanto, dijo que confía en Sendic y que hay una campaña de enchastre y desprestigio en su contra. “Tenemos la convicción política que hay una avanzada campaña para comprometer, a través de medios de comunicación, a la política del enchastre”, aseguró el presidente del Frente Amplio en conferencia de prensa.

“Estamos asistiendo a mecanismos de verdaderos linchamientos que luego se hacen imposible de revertir”, enfatizó.

Vázquez agregó: “Me parece muy bien marcar errores, irregularidades o analizar si hay o no delito y ponerlo a consideración de la población, pero le pega uno, le pega otro, cuando cae le pegan en el piso, no estoy de acuerdo con eso”, graficó. “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento”, señaló.