El canciller Rodolfo Nin Novoa aseveró que el acuerdo para la instalación en Uruguay de la segunda planta de UPM quedará resuelto en el correr de este mes o en los primeros días de febrero. Tal fue lo que afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa en entrevista concedida a Inicio de Jornada, en radio Carve.

El canciller precisó que el acuerdo a nivel de los grupos de Trabajo se alcanzará antes de la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantendrá con las autoridades finlandesas cuando realice la gira europea durante el mes próximo. Agregó que la presencia de Vázquez en Finlandia será el “puntillazo final” para la concreción de este acuerdo.

Nin Novoa fue consultado sobre la nueva gira que Vázquez emprenderá el mes próximo que incluirá Alemania , Finlandia y Rusia. Afirmó que los objetivos en cada caso será intensificar los acuerdos y convenios y la posibilidad de incrementar el comercio ya que en todos los casos se trata de países con importante mercados para Uruguay. En los tres países, Vázquez se entrevistará con las máximas autoridades.

Sobre la visita a Finlandia, el canciller precisó que la misma es en reciprocidad a la visita que el presidente de ese país realizó el año pasado a nuestro país. “Ustedes recordarán, el presidente de Finlandia invitó a Vázquez a visitar su país y en el marco de esta nueva inversión de la empresa finlandesa UPM vamos a realizar precisamente esa visita y vamos a tener algunos contactos con otras autoridades que nos permitan también aprender de la experiencia finlandesa en muchos aspectos de lo que significa el gobierno de aquel país”, dijo Nin Novoa.

Reconoció que en este viaje se está manejando la posibilidad de un encuentro con directivos de UPM y dio casi como un hecho que se vaya a producir un almuerzo con dichas autoridades. “Es lo que estamos imaginándonos ahora, y sin lugar a dudas vamos a hablar del tema”, agregó.

Afirmó que en este caso, el diálogo es directo con la empresa y “no tanto con el gobierno, porque el gobierno finlandés quiere desligar lo que es una empresa privada y la inversión de lo que es la gestión gubernativa”. UPM, afirmó Nin, “es una empresa privada que va a invertir en Uruguay y el gobierno de Finlandia, más allá que pueda alentar esta inversión, no se involucra en estos temas”.

Consultado sobre la marcha de los Grupos de Trabajo instalados a nivel del gobierno uruguayo para trata la inversión de UPM señaló que el acuerdo final “puede llegar a cerrarse antes del viaje a Finlandia”.

“Creo que se va a cerrar antes en el correr del mes de enero me parece; las conversaciones están muy adelantadas y las definiciones están muy cercanas, me parece que esos grupos van a resolver esto con toda seguridad los primeros días de febrero”, dijo. El canciller expresó además que el viaje a Finlandia será el “puntillazo final” para que la inversión se concrete definitivamente.

Aclaró que si bien no participa directamente en esos Grupos de Trabajo, tiene la convicción de que los acuerdos “están muy adelantados y creo que se va a definir en este mes o el mes que viene”.

“Mega inversión”

En agosto del año pasado, el Presidente Tabaré Vázquez informó que una nueva planta de celulosa de UPM se instalará en zona de intersección de ruta 5 y el río Negro. Tras reunirse con autoridades de la firma UPM, el Presidente Tabaré Vázquez dijo que la decisión de instalar otra planta de celulosa ya fue informada a su par argentino Mauricio Macri, quien le brindó apoyo y aseguró que no se opondrá.

Adelantó que la fábrica será ubicada en un radio de 25 kilómetros desde la intersección de ruta 5 y el río Negro, por motivos ambientales, sociales y de infraestructura.

Aseguró que el hecho que la zona esté alejadas de un centro urbano obedece a la necesidad de contemplar factores ambientales, sociales y de infraestructura. Las vías ferroviarias serán utilizadas para trasladar la mercadería exportable, por lo cual se seguirá trabajando en el tema, añadió el mandatario, tras lo cual informó que los ministerios involucrados con esta inversión comenzarán a reunirse la próxima semana con la empresa, cuyas autoridades coordinarán los encuentros junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Según Vázquez, este emprendimiento es una gran noticia para el país y una oportunidad de capitalizar la experiencia acumulada con las anteriores plantas.

El mandatario señaló que el nuevo complejo permitirá crear unos 8.000 puestos laborales directos e indirectos, así como la participación de muchas empresas uruguayas como proveedoras en la preparación, construcción y mantenimiento.

El emprendimiento industrial incidirá en la economía del país en el orden de 2 % a 2,5 % del producto interno bruto, aseveró.

La empresa UPM estimó un requerimiento de 220 kilómetros de rutas bituminizadas y vías férreas para transportar la producción hacia el puerto de Montevideo, además de obras en la terminal fluvial de la capital uruguaya.

En tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, adelantó el pasado 24 de agosto que la cartera tiene previstas obras en la ruta nacional número 5, que une Montevideo con Rivera, al tiempo que se avanza en los planes de ensanche y refuerzo estructural de siete puentes en esa carretera, la más larga del país.

En noviembre del año pasado, Vázquez volvió a referirse al tema. En el marco del Consejo de Ministros realizado en Santa Clara de Olimar, afirmó que las negociaciones con UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa avanzan a buen ritmo. Agregó que desde el Ejecutivo se trabaja intensamente en la construcción de la vía férrea que une Durazno con Montevideo.

En el marco del Consejo de Ministros abierto que se realizó en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, el Presidente Vázquez informó que el Gobierno continúa ajustando los detalles necesarios para la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM. Uno de los aspectos destacados por el mandatario es la realización de la vía férrea entre Durazno y Montevideo; sostuvo que desde el Gobierno se trabaja intensamente al respecto.

Los otros elementos de la negociación son estudiados en conjunto con los directivos y técnicos de UPM. En ese sentido, Vázquez precisó que se avanza a buen ritmo. “Mucho más rápido de lo que pensaba”, dijo.

“Todas las intendencias involucradas en el proceso de instalación e estas vías férreas recibirán el apoyo necesario, porque esta es una obra fundamental para el futuro del país”, anticipó.

“No hay un no rotundo”

Sobre un futuro TLC con China, Nin señaló que las gestiones siguen avanzando y que la aspiración es lograr firmar el acuerdo en el 2018.

En ese sentido, afirmó que el Mercosur no dio un “no rotundo” a que Uruguay y China celebren un TLC. “Yo lo he dicho muchas oportunidades , el presidente argentino no tiene inconveniente que Uruguay busque un camino propio de desarrollo, paraguay ha dicho que Uruguay tenía derecho a buscar esos caminos y los brasileños dijeron que sería complicado hacer un TLC con China pero no dijeron que no. Y el presidente de Brasil Temer dijo que había que flexibilizar el MERCOSUR en una reunión que tuvo con el presidente Vázquez.

O sea que no hay un no rotundo y por lo tanto seguimos avanzando en la posibilidad del planteo de los escenarios que tenemos por delante”, afirmó. Por tanto, agregó, el gobierno uruguayo mantiene en esta materia sus “expectativas intactas”. “Hasta que los chinos nos contesten seguiremos firmes en nuestra determinación de llegar a firmar un TLC con ese país porque la competencia en materia de mercados es muy dura.

Hay países que van a entrar al mercado chino sin aranceles con los mismos productos que entramos nosotros, por lo tanto, vamos a tener una competencia absolutamente desventajosa en nuestros principales rubros. Es obligación del gobierno buscar todas las formas posibles de defender el trabajo nacional”, afirmó.