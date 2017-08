Compartir Tweet



WhatsApp





Con la propuesta denominada “Un Gobierno de Cercanía”, sobre las 9 horas comenzó una nueva reunión del Consejo de Ministros en Nuevo Berlín (Río Negro).

En la oportunidad el presidente de la República, Tabaré Vázquez habló sobre cuáles son los nuevos proyectos que maneja el gobierno y brindó su opinión sobre la situación internacional.

Se mostró reticente a la hora de hablar sobre encuestas. “No me hable de las encuestas, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Refuerza mi hipótesis de que la metodología que utilizan no es la adecuada para medir circunstancias o actividades políticas que tiene mucho componente de subjetividad y que hace difícil una apreciación más o menos acertada. No solo pasa en Uruguay, sino que pasó en Europa con el Brexit, en Colombia con el plebiscito por la firma del tratado de paz y sucedió en Estados Unidos en las elecciones presidenciales. En términos generales, no eran pequeños eventos que se estaban midiendo y sin embargo no tuvieron un acierto claro. Puede servir como un índice para marcar una cierta tendencia”.

Además, habló sobre los resultados de las elecciones internas de Argentina, el mandatario declaró que no podía hacer una lectura total debido a que sólo tenía datos superficiales. “Este suceso demuestra lo que vengo diciendo de las encuestas: me llamó mucho la atención, por los datos que tengo, que Massa tuviera un 15% cuando se estipulaba que iba a tener un 20%. Pero reitero: no puedo sacar conclusiones sobre estos valores”.

Con respecto a las advertencias que Estados Unidos le dirigió a Venezuela, Vázquez afirmó que estaba totalmente en desacuerdo con ellas. “Hay un total rechazo de parte del gobierno uruguayo. El pueblo venezolano tiene el derecho de redefinir qué es lo que quiere; los problemas que tiene Venezuela los debe resolver su pueblo sin ningún tipo de injerencia extranjera. Por tanto, rechazamos enfáticamente y tajantemente las apreciaciones del presidente de Estados Unidos y nuestra solidaridad absoluta con el pueblo venezolano”.