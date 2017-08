Compartir Tweet



“Faltan dos años y medio de mandato y algunos dicen que el gobierno está terminado, pero nos queda mucho por hacer y vamos a cumplir a rajatabla con ese compromiso”, afirmó. Entre otras medidas, destacó el Sistema de Cuidados, la descentralización, la inclusión digital y la inversión en infraestructura.

En parte de su alocución en la sesión abierta del Consejo de Ministros, celebrada ayer en la localidad rionegrense de Nuevo Berlín, el presidente Vázquez recordó que, al conocerse el resultado de las elecciones internas de los distintos partidos políticos, en 2014, se comprometió en 10 medidas concretas para ejecutar en lo que sería el tercer gobierno del Frente Amplio (2005-2020).

“Faltan dos años y medio de mandato y algunos dicen que el gobierno está terminado, pero nos queda mucho por hacer y vamos a cumplir a rajatabla con lo que nos hemos comprometido”, aseguró.

Por ejemplo, dijo Vázquez, está en marcha el Sistema Nacional de Cuidados, que prioriza la primera infancia, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia.

La mayor descentralización es otra de las medidas ejecutadas. Actualmente, el país cuenta con una gran cantidad de municipios en funcionamiento, que corresponden al tercer nivel de gobierno en todo el territorio nacional, apuntó.

El llamado gobierno digital, también una promesa en ejecución, refiere a que todos los trámites públicos puedan ser iniciados y seguidos mediante Internet. Para ello se promueve la inclusión digital de todos los ciudadanos con la entrega de una tableta a cada jubilado. En tal sentido, dijo que con la creación del Plan Ibirapitá responde a ese compromiso en particular.

El mandatario añadió que se fijó como objetivo de gobierno que al fin de su mandato, en marzo de 2020, el 100 % de los ingresados al ciclo básico de secundaria lo han terminado, que la totalidad de los jóvenes de 17 años se encuentren en el sistema educativo y que la tasa de egreso en la enseñanza media sea como mínimo del 75 % de concurrentes. Señaló que, cuando aún falta la mitad del mandato, ya se cumple con esa meta.

Agregó que, a partir de la base de que 90.000 niños de 4.° a 6.° año de educación primaria reciben clases de inglés, se impulsará la universalización del aprendizaje de este idioma para todos los alumnos de estos grados. A tales efectos, se utilizarán los educadores existentes y la plataforma de inglés del Plan Ceibal con clases a distancia, acción que ya se desarrolla.

Asimismo, Vázquez recordó que prometió impulsar la enseñanza de la programación informática y computación a todos los niveles del sistema educativo. Al respecto, sostuvo que la mejor muestra de su cumplimiento es el triunfo en Estados Unidos de estudiantes de Tala con la mejor propuesta informática del mundo.

La quinta promesa fue la creación del Plan Nacional de Vivienda para atender en principio a las 38.000 familias más vulnerables que residen en espacios donde no se cubren las necesidades básicas habitacionales. Vázquez dijo que este plan está en marcha.

En otro tramo, el mandatario se refirió a la propuesta de remitir al Parlamento un proyecto para determinar que el pago del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) para aguinaldos y salarios vacacionales se realice de manera separada del resto de las retribuciones, para generar así una mejora de los ingresos de los trabajadores. Esa medida ya se implementó, aseguró.

Respecto del controlar de la inflación para mantener el rango meta fijado entre 3 y 7 % para ubicarse en ese eje en un plazo de 18 meses desde la llegada al gobierno en marzo de 2015, Vázquez admitió que se demoró un poco más, pero se cumple con esa promesa al ubicarse ese indicador anualizado en 5,24 %, “exactamente en el eje que se había planteado”.

En el marco del Consejo de Ministros abierto, Vázquez continuó con su repaso al señalar que otro compromiso asumido en la campaña fue que se convocaría a un gran acuerdo económico y social. En tal sentido, informó que se implementó el denominado diálogo social, cuyos insumos serán repartidos a todos los partidos con representación parlamentaria.

En infraestructura, Vázquez apuntó que se lleva adelante, tal cual lo prometido, una potente política de inversiones en infraestructura, mediante la ejecución de un plan quinquenal que abarca obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas y de telecomunicaciones. En concreto, detalló el lanzamiento hace más de un año del plan nacional estratégico de infraestructura por 12.500 millones de dólares. Al día de hoy casi la mitad de ese presupuesto está en vías de ejecución, afirmó.

Otro plan en ejecución es el Integral de Seguridad Pública, a través del cual se profundiza el combate a la delincuencia, a la vez que se trabajaría sobre las causas que las producen, integrando para ello las políticas sociales (laborales, educativas, carcelarias, preventivas y represivas), así como el uso masivo de la tecnología. En ese marco, una importante cantidad de ciudadanos privados de libertad estudian y trabajan, cumpliendo tareas de obras sociales.

También acaba de ser aprobado en el Parlamento, y está en fase de implementación por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Sistema Nacional de Competitividad, que permite al sector público trabajar en conjunto con el privado para impulsar la innovación y el desarrollo productivo en todo el territorio nacional.

El presidente Vázquez recordó el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Se trata de un diálogo permanente, convivencia pacífica, tolerancia y respeto mutuo. Dijo que Uruguay y Canadá fueron reconocidos como los dos países más democráticos de América.

También se reconoció a Uruguay como el país que cuenta con la mayor libertad de expresión y prensa, y sostuvo que, frente a los problemas que afrontan algunos estados vecinos, es “un oasis de paz, con tolerancia, democracia, libertad”.

Sunca

El sindicato de la construcción realizó una mega movilización en Nuevo Berlín, donde se desarrolló el Consejo de Ministros. El dirigente Oscar Andrade, entiende que el ministro de Trabajo Ernesto Murro está encaprichado con la pérdida de beneficios para los trabajadores del sector.

El sindicato planteará este asunto el martes en el Parlamento.

“El gobierno está encaprichado, no hay razones de fondo. (…) Yo todavía no he escuchado que explique que esta modificación atiende el reclamo de alguien”, señaló Andrade.

“El presidente del BPS dijo con claridad: si las partes están de acuerdo, nosotros somos solo administradores. Las partes se pusieron de acuerdo, sin embargo el BPS ha decidido iniciar un proceso de cambio”, concluyó.