El presidente Tabaré Vázquez dijo que nuestro país “ya no tenía argumentos” para seguir sosteniendo en el Mercosur una posición en defensa del gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario defendió la postura uruguaya con respecto a la situación de Venezuela y, en particular, destacó el trabajo del canciller Rodolfo Nin Novoa en el bloque.

En una extensa entrevista que publica este jueves el semanario “Búsqueda”, Vázquez se preguntó: “¿Qué pasa con el Uruguay si se mantenía en una situación intransigente dentro del Mercosur? ¿Y si lo aíslan a Uruguay del Mercosur?”

Agregó que “no hay, digamos, una normativa que puedan esgrimir los otros países para dejar a Uruguay aislado, pero desde el punto de vista comercial pueden tomar varias medidas que perjudiquen a Uruguay. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden perder?”

“¿Y si hay acciones que pueden perjudicar a los trabajadores uruguayos, a los empresarios uruguayos, al país en general? Ah, yo lo tengo que pensar muy bien. Con el corazón en la utopía, pero con los pies en la tierra”, argumentó.

Baja popularidad

En otros asuntos, Vázquez afirmó al semanario “Búsqueda” que después de las elecciones hubo una importante autocrítica de las empresas encuestadoras en el país y que muchas están trabajando sobre la metodología que utilizan.

Agregó que “no sería políticamente correcto que un gobierno se manejara en sus acciones por lo que dicen las encuestas”, porque existe “un programa de gobierno y cualquiera sea el resultado de la encuesta tenemos que seguir trabajando para cumplirlo”.

Vázquez fue consultado en relación a la baja de la popularidad de su gobierno, según las encuestas. La Consultora Cifra publicó que el 32% de los uruguayos aprueba la gestión de Vázquez y el 47% la desaprueba; el 21% restante ni aprueba ni desaprueba o manifiesta no tener opinión.

Además, siempre según Cifra, entre los votantes del FA en octubre de 2014, el 54% aprueba el desempeño del Presidente y el 29% lo desaprueba, mientras que entre los blancos casi 7 de 10 tiene un juicio negativo sobre el gobierno frentista.

Por su parte, los votantes del Partido Colorado tiene opiniones más divididas: una mayoría de 46% considera mala la gestión de Vázquez y otro 37% opina que no es “ni buena ni mala”.

Vázquez señaló que estudió Radiología en París y fue docente de posgrado en la Facultad de Medicina sobre física atómica y física nuclear. “Y para comprender los elementos de la física atómica hay que manejar muy bien las estadísticas”.

“Y he estudiado en profundidad la metodología de la aplicación de las encuestas y las estadísticas. Puedo decir en conocimiento de estos elementos que como se hacen en Uruguay, se corre severo riesgo de equivocarse”.

Rendición de Cuentas

El mandatario manifestó estar absolutamente satisfecho con el trámite parlamentario dado al proyecto de Rendición de Cuentas y Presupuesto, por tres razones: porque el país no debía quedarse sin Rendición de Cuentas, porque se plantea una Rendición por un año para tener la posibilidad de realizar correcciones “si nuestra visión de futuro desde el punto de vista de la economía” continúa por el buen camino y en tercer lugar “demostramos que podemos gobernar sin mayorías parlamentarias”.

Esta última reflexión del mandatario, lo llevó a afirmar que “es una tranquilidad para la sociedad”, no porque este gobierno lo haya logrado, sino porque es una buena señal para gobiernos futuros que puedan lograr acuerdos aunque no tengan mayorías absolutas.

En referencia a los logros de su gobierno expresó que “hubo varios” aunque tal vez hayan quedado “disimulados por la vorágine de los acontecimientos políticos” del momento.

Entre los proyectos logrados durante su gestión, el Presidente mencionó la independencia del Ministerio Público y su descentralización; la reforma del Código del Proceso Penal; la universalización de la escolaridad de niños de 4 años y a poco de lograr la de los 3 años; se bajó el nivel de repetición en Enseñanza Primaria; importante recuperación en el salario de los trabajadores; se ha puesto en marcha el Sistema de Cuidados; el considerable aumento en la matriculación de UTU. También destacó la ley de inclusión financiera, la que establece límites para que las empresas, los comercios y los propios trabajadores puedan utilizarla con libertad.

Dicha ley de Inclusión Financiera es también una herramienta “para luchar contra la informalidad y la evasión fiscal, además de sacar de circulación el dinero por razones de seguridad.

“Situación delicada”

Consutado sobre el caso que involucra al vicepresidente Raúl Sendic, el mandatario respondió: “Creo que es una situación delicada, seria institucionalmente hablando, pero también es grave por otras consideraciones”.

“Más allá de lo que resuelva la Justicia o el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y más allá de los hechos que se están planteando con respecto a la figura del vicepresidente Raúl Sendic, sigo sosteniendo que hubo un encarnizamiento brutal contra la persona, que a mi no me gusta”.

En otra parte de la entrevista, Vázquez señaló sobre el posible alejamiento de Sendic: “Yo como presidente de la República no lo puedo sacar, porque hay separación de poderes y él es parte d otro poder del Estado”.

“Veremos lo que dice el Tribunal de Conducta Política, veremos lo que dice la Justicia y bueno, si él presenta renuncia la estudiaremos, pero son dos escenarios distintos”.

Ante la consulta sobre si pretende que la senadora Topolansky no ocupe el cargo de vicepresidente, en caso de renuncia de Sendic, respondió: “… especulan con que el presidente no quiere a este o este. No, yo lo que quiero es que se cumpla con la Constitución y la ley”.

“Tengo excelentes relaciones con Lucía, pero excelentes relaciones, mil veces hemos hablado. Ella ha sido una de las primeras que me ha apoyado para que yo fuera candidato para la segunda presidencia. Fue a mi casa con un grupo de legisladores. No tengo ningún problema, al contrario, pero se especulan tantas cosas”.