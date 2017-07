Compartir Tweet



Vázquez señaló que está basado en denuncias que son investigadas por la justicia y los órganos políticos correspondientes. “Desde el punto de vista humano rechazo la insistencia en pegarle tanto a una persona”, dijo el mandatario, quien advirtió sobre los daños a la convivencia democrática.

“Hasta que la Justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no se expidan, simplemente veo las acusaciones que, si se demuestran, será responsable; pero si no es así, ¿qué van a decir quienes le han pegado de manera salvaje?”, razonó el presidente Tabaré Vázquez en declaraciones a la prensa este martes 4, en la colocación de la piedra fundamental de una nueva planta industrial en Canelones. Señaló: “Estoy de acuerdo en que se investigue todo lo que haya que investigar, pero desde el punto de vista humano rechazo la insistencia en pegarle tanto a una persona”. Agregó que lo mismo diría si fuera de otra persona de otro partido político. “Los códigos que yo aprendí en la niñez no caminan ese sendero”, enfatizó.

“Me parece muy bien marcar errores, irregularidades o analizar si hay o no delito y ponerlo a consideración de la población, pero le pega uno, le pega otro, cuando cae le pegan en el piso, no estoy de acuerdo con eso”, graficó. “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento”, señaló.

EL DATO

“Autofagia”

“Que exista autofagia es muy peligroso en un sistema democrático; hay que informar libremente, pero con respeto”, sentenció. “Quizás se hace con el mejor sentido e intención, pero se daña una forma de convivencia”, aseveró. El presidente confirmó que Sendic le presentó su renuncia, y que no aceptó.