Vázquez llamó por teléfono a Bonomi y le expresó el respaldo a su gestión

El presidente le habló a las 8 de la mañana para cerrar una semana llena de versiones

La oposición está ensañada con Eduardo Bonomi y no le da paz ni en el día de Reyes Magos. De nada sirvió que demostrara con números la importante baja de delitos durante 2016, tampoco que reafirmara los logros de “la nueva policía”, Bonomi es el “enemigo público” de blancos y colorados con Bordaberry, Larrañaga y Lacalle Pou a la cabeza, y se lo recordarán hasta el último día.

Tabaré Vázquez lo sabe perfectamente y ayer a las 8 de la mañana, conociendo las rutinas de su ministro, lo llamó por teléfono y habló varios minutos con él. Muy lejos de los planteos de la oposición, que en las últimas horas se atrevió a pedir que Vázquez designe “un ministro de consenso”, el mandatario quiso enviar un mensaje claro y contundente para todo aquel que quiera oír.

Le dijo a Bonomi que tiene absoluta confianza en su trabajo, en los cambios que lleva adelante, y en los resultados que alcanzó en los últimos meses. Le pidió no aflojar ante la avalancha de críticas de la oposición y le recordó que su trabajo es vital para el gobierno, para el Frente Amplio y para todo el país. Después, para cerrar el capítulo y dejar más que clara su postura, pidió a la Secretaría de Comunicación que emita un comunicado y lo publique en la página web de Presidencia, ratificando la confianza del gobierno y el respaldo a la gestión y a las políticas

implementadas por Bonomi.

Respaldo a todo el equipo

Para no dejar dudas, el presidente planteó al titular del Ministerio del Interior que haga extensivo su respaldo a todo su equipo de trabajo, “quienes encabezan una serie de cambios estructurales de largo aliento en la Policía Nacional”. Durante el contacto telefónico le expresó toda su confianza en las políticas en seguridad que presentan sus primeros indicadores positivos en décadas Bonomi agradeció el llamado y valoró especialmente el gesto de Tabaré Vázquez que, cansado del “run run” que se venía manejando en los últimos días, decidió cortar por lo sano y hacer conocer claramente su posición. Desde el gobierno no ocultaron su malestar por las declaraciones de la senadora blanca, Verónica Alonso, quien había adelantado su intención de pedirle al presidente designar “un ministro de consenso” para lograr un cambio positivo en materia de seguridad.

En un sentido completamente diferente, Alberto Scavarelli utilizó las redes sociales para expresar: “parece difícil imaginar mayor falta de profesionalidad. El Ministerio del Interior vive un cambio histórico y recién comienza la cosecha de su planificada gestión. No precisa de pedidos histéricos.

Lo que quedó claro y no se lograba hacer entender a algunos es que el ministro Bonomi está en su puesto por decisión del presidente que lidera el país y no por supuesto pedido de cuota del MPP que lo quisiera en el Senado”. No ayudaron en los últimos días las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky, quien concedió una entrevista a El País y dejó entender que su sector prefiere contar con el aporte de Bonomi en el Senado.

Al ver el sentido que se había dado a sus palabras, Topolansky aclaró después, en otro medio, que “mientras Tabaré lo precise, obviamente va a quedar en el gobierno”. Afirmó que solo explicaba la sucesión generacional del Frente, pero que en la nota que concedió a El País, “se eligió un título que podía chorrear sangre”. La senadora explicó que sus palabras “no tienen nada que ver con el pedido que viene haciendo la derecha y otros medios, que si pasa una mosca, ya quieren que se vaya Bonomi porque saben que Bonomi es uno de los mejores ministros que ha tenido el FA, y por eso no lo quieren”, afirmó

Apoyo a la decisión del Presidente

Después de que Tabaré Vázquez terminara con las especulaciones y expresara su firme respaldo a Eduardo Bonomi, desde las redes sociales varios dirigentes expresaron su beneplácito con la decisión del presidente.

“Que la derecha en Uruguay le siga pidiendo a los Reyes Magos que se vaya Bonomi”, dijo el diputado frenteamplista Alejandro “Pacha” Sánchez, en referencia a la propuesta de suplantar por un ministro consensuado entre las diversas fuerzas políticas.

La senadora del MPP Lucía Topolansky fue en mismo sentido y dijo que ve “muy difícil” que Eduardo Bonomi pueda ser sustituido por “un ministro de consenso”, tal como propuso la senadora nacionalista Verónica Alonso y señaló que no se estila pedirle al presidente de la República el nombre de un secretario de Estado. También el senador del Partido Colorado José Amorín descartó la idea de Alonso y dijo a Telenoche que cambiar un ministro del Interior no puede ser de consenso. Agregó que el ministro del Interior es el ministro más cercano al Presidente y seguramente el más importante, por lo tanto el responsable es el Presidente de la República.

Por su parte el diputado del MPP Sánchez criticó que “todas las propuestas de la oposición terminan en: renunciá Bonomi”. El diputado dijo a Radio Uruguay haber recibido “con mucha sorpresa las declaraciones de la senadora Alonso”, que a su parecer muestran “el trato poco serio que le da la oposición a un tema que es muy preocupante”.

El legislador dijo que la oposición realiza “un enorme esfuerzo por criticar” en lugar de generar “un proyecto creíble de políticas públicas”. La solución de la oposición es “renunciá Bonomi y mano dura”, afirmó Sánchez. El diputado recordó que “este es el primer año desde 1985 en que bajan los delitos en el Uruguay”, lo que a su entender es un dato que demostraría que el gobierno frenteamplista “ha llevado adelante medidas serias y efectivas”.