Tabaré Vázquez no dejara la política después de terminado su gobierno como algunos suponían, lejos de ello, el mandatario tiene previsto continuar trabajando activamente. Incluso se le pidió que considere la posibilidad de postularse para la presidencia del Frente Amplio, algo que Vázquez prefirió no contestar por ahora, dejándolo en suspenso hasta que llegue el momento.

Estas y otras importantes revelaciones sobre el pensamiento del presidente Tabaré Vázquez en temas clave como la situación de Venezuela y el difícil momento de Raúl Sendic, fueron develados ayer por autoridades del Partido Obrero Revolucionario (POR), luego de una entrevista que mantuvieron con el primer mandatario.

Raúl Campanella, León Marinelli y León Cristalli, representantes de uno de los partidos fundadores del Frente Amplio y muy cercanos desde el afecto con Vázquez a quien acompañaron en su gestión como intendente de Montevideo, mantuvieron un encuentro cálido y distendido en el que “como viejos amigos” analizaron la situación del país y hasta le seacaron al presidente valiosos anuncios sobre su futuro político.

El Partido Revolucionario del Pueblo estuvo históricamente muy ligado a Tabaré Vázquez y fueron los primeros en juntar firmas para pedir su reelección al término de su primer mandato presidencial. De allí la trascendencia de los comentarios deslizados durante la charla sostenida con sus principales referentes.

Entre los temas tratados con Vázquez uno de los más destacados fue la situación de Venezuela. Los dirigentes del Partido Obrero Revolucionario, fuertes defensores de la gestión de Nicolás Maduro, dijeron al término de su diálogo con su “amigo” Tabaré que “no comparten, pero comprenden, la posición adoptada por Uruguay”.

Explicaron que Uruguay ha tenido una posición “digna” y recordaron que ni siquiera el propio Nicolás Maduro se atrevió a criticarla aún después de que acompañara con su voto la suspensión del país caribeño del Mercosur.

Los dirigentes dejaron en claro tras su diálogo con Vázquez que “las presiones sobre Uruguay fueron tremendas, no solo politicas sino tambien materiales y comerciales. Por eso decimos que Uruguay ha tenido una posición digna, y por eso Maduro no incluyó al país en sus críticas”.

“No creemos que la posición del gobierno venezolano cambie demasiado porque esté dentro o fuera del Mercosur, no es esencial porque Venezuela se encamina a la estructuración de un nuevo estado, está tomando un camino que acompañamos”, revelaron.

“Comprendemos la posición de Uruguay, lo que no quiere decir que la compartamos.El gobierno uruguayo ha tratado y ha dado una lucha en el Mercosur para procurar un acuerdo con venezuela y procurar integrar. Pero hay que leer con claridad que no ha participado de la reunion de cancilleres convocada por Perú, ni ha firmado el documento que rubricaron todos los otros países. Por eso alentamos que Uruguay mantenga la posición que ha sostenido hasta ahora que no es la misma, aunque nos quieran poner contra las cuerdas, que la de Macri o Temer”, agregaron.

Sendic y el Plan Atlanta

Los representantes del Partido Obrero Revolucionario, señalaron que en la charla con el presidente estuvo incluida también la difícil situación que atraviesa el vicepresidente Raúl Sendic.

Y mencionaron que “lo que está en discusión es este Plan Atlanta que se está instrumentando en América Latina. Porque, más allá de los errores que pueda haber cometido Sendic, este es parte de un plan instrumentado para desacreditar a los gobiernos de izquierda”.

Tabaré y Martínez, Raúl Campanella, León Marinelli y León Cristalli, hablaron también con Vázquez sobre Daniel Martínez y le adelantaron su apoyo a la candidatura presidencial del actual intendente de Montevideo.

“Le trasmitimos al presidente nuestro apoyo a la candidatura a la presidencia de la República del intendente de Montevideo, Daniel Martínez”, revelaron y al consultárseles si esta era también la visión del Presidente uruguayo contestaron que “Tabaré tiene un muy buen concepto de Daniel Martínez, cree que es un candidato natural, pero entiende que habrá que esperar para ver que otros candidatos surgen dentro del Frente Amplio”.

Por último adelantaron que le solicitaron que después de terminado su gobierno ocupara la presidencia del Frente Amplio, pero aclararon que esto es algo que lo definirá el propio Tabaré en su momento. “Lo que si nos aseguró es que no se va a retirar de la política”, concluyeron.