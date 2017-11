Vázquez: denunciar la violencia es responsabilidad de todos

Compartir Tweet



El presidente de la República, Tabaré Vázquez se refirió al caso de Brissa González durante el Consejo de Ministros, que se realiza hoy en Lavalleja en la localidad de Pirarajá.

“No puedo imaginarme el dolor profundo que debe sentir la madre, el padre, los hermanos”, declaró.

Vázquez indicó que es importante que cualquier ciudadano, que ve un hecho sospechoso, no dude un instante en hacer la denuncia correspondiente, porque con ello se puede evitar hechos.

“Esto no es salir a la caza de brujas, porque no podemos restringir libertades, pero tenemos que entender que es una tarea de todos y que el gobierno toma esa responsabilidad. Estudiaremos si es posible hacer un registro de pedófilos, pero con respecto a otros planteos que han habido hay que tomarlos con mucha cautela. El Código Penal ya establece 45 años de prisión para quienes cometen este tipo de delitos. Es decir, ya hay una pauta pero quizás haya que tomar otra y este tema debemos discutirlo entre todos. El gobierno está abierto a buscar otras soluciones, pero es importante observar que son problemas que preocupa a muchos países y no solo suceden aquí”.