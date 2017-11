Compartir Tweet



WhatsApp





Poco después de materializada la cuatro victoria consecutiva de Nacional en el Torneo Clausura (ante Liverpool, Boston River, Wanderers y Cerro), Martín Lasarte habló en conferencia de prensa.

Inicialmente, realizó un breve análisis de lo ocurrido anoche en el Estadio Centenario: “Creo que los primeros 15 minutos Cerro empezó mejor, nos costó mucho tomar las referencias. Es un muy bueno equipo. De hecho, nuestro primer gol no coincide con un buen momento nuestro. Pero después le empezamos a tomar el tiempo al partido, anotamos y pudimos controlar”.

Continuó: “El partido entró en una incógnita cuando descontaron de penal, pero volvió la tranquilidad con el gol de Sebastián (Fernández)”.

Uno de los aspectos que lamentó el entrenador tricolor fue las muchas oportunidades desperdiciadas por su equipo durante el segundo tiempo: “Antes tuvimos muchas opciones muy claras, pero no las aprovechamos. Cuando uno tiene tantas situaciones, con jugadores entrenando al área con el balón controlado, no puede fallarlas. En ese sentido no estuvimos bien. El partido no estaba resuelto cuando estábamos 2-1, y tal como se está dando el campeonato, más vale cerrar los partidos cuanto antes. La frecuencia con que jugamos hace que cada minuto que podamos aprovechar, sirva”.

En cuanto al gran presente de Nacional, en comparación con el anterior, manifestó: “El fútbol son momentos. Nosotros somos conscientes que si no hubiéramos cometido algunos errores, estaríamos en otra situación. Pero es un pensamiento, y la realidad es esta. Vamos a pelear y vamos a seguir peleando. El equipo está metiendo presión todas las fechas, así nos toque a jugar antes o después que quienes están peleando con nosotros”.

“De lo que más nos costó”

Las dolencias físicas exhibidas por varios jugadores, sumado a pruebas de cansancio dadas al final (lógica consecuencia de tan intensa seguidilla de partidos), llevaron a que el DT fuera consultado sobre sí fue el encuentro en que Nacional mostró más falencias desde el punto de vista físico.

“Creo que las condiciones del partido, el rival, las condiciones del campo, que se volvió pesado para algunas acciones y rápido para otro, hizo que se viera, no sé si lo más flojo, pero sí lo que más nos costó desde el punto de vista físico”, dijo.

Terminó hablando de lo que viene. Sobre la posibilidad de incluir a Leandro Barcia para el próximo encuentro, dada las bajas en ofensiva, dijo: “Vamos a ver. Leandro ha tenido una dificultad muscular. También están las sensaciones del jugador. Ayer entrenó a la par de todos, y hoy trabajo solo. En el entrenamiento de mañana veremos cómo responde”.

Finalizó contando porqué solicitó jugar en el Campus ante Fénix: “No teníamos muchas opciones. Estaba el Viera y el Saroldi también. Anteriormente Nacional fue al Campus y le fue bien, así que los jugadores creyeron que era la mejor opción”.

“Pegó en los momentos justos”

Por su parte, José Basualdo, entrenador albiceleste, consideró: “Creo que Nacional pegó en los momentos justos, cuando nosotros teníamos un poco del control del partido. Sabemos que cuando le queda una la mete, tiene jugadores de ese nivel. Siempre corrimos de atrás, y cada vez que nos acercábamos recibíamos un golpe”.