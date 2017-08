Compartir Tweet



La distancia no disminuyó la pasión que Federico Valverde siente por Peñarol. Por el contrario, parece haberla multiplicado. El “Pájaro” no se pierde un partido de su amado equipo, y llegó el punto de ver el encuentro con El Tanque (primera fecha del Clausura) mientras el entrenador de Deportivo La Coruña daba la charla durante el entretiempo del partido ante Real Madrid.

“Lo sigo demasiado. Los fines de semana, cuando juega Peñarol, estoy con la aplicación pronta para mirar el partido. Por ejemplo, el otro día estaba viendo el partido de Peñarol en el entretiempo de Deportivo La Coruña-Real Madrid, mientras el técnico daba la charla. Eso es amor a un equipo”, dijo el volante de 19 años en una entrevista concedida a Enzo Olivera, habitual colaborador de este suplemento, para VTV desde España.

Es cierto que Valverde no podía jugar el partido ante los “merengues” (una cláusula en su contrato a préstamo se lo impide), pero el dato no hace menos atractiva la curiosa anécdota.

“Peñarol me dio todo”

Pero no fueron esas las únicas palabras que Valverde le dedicó a la institución en que dio sus primeros pasos. Cuando le tocó definir sus sentimientos hacia Peñarol, dijo: “Fue el primer club, es mi equipo, el club que amo y del que soy hincha. Estoy muy agradecido a Peñarol, fue el que me dio la posibilidad de debutar en primera y me abrió las puertas en juveniles. Me dio todo para que pudiera estar donde estoy hoy”.

Consultado sobre si sigue en contacto con alguno de los jugadores del plantel mirasol, contestó afirmativamente. “Con varios ex compañeros. Rossi, Quintana, y también hablé mucho con el Lolo. Me habló muy bien. Sé que lucho muchísimo para volver; lo felicito por la vuelta y por el gol contra El Tanque”.

¿Cómo se enteró que estaba convocado?

La citación a la selección mayor marca un antes y un después en la carrera de Federico Valverde, que dedicó un tramo de la charla a contar como se enteró de que el Maestro Tabárez lo quería en el plantel para jugar ante Argentina y Paraguay.

“Estando en una comida con mis compañeros del Depor, me había enterado que ese día daban los convocados y estaba pendiente a cada instante para saber quiénes estaban en la lista. Cuando recibí la noticia por Twitter, que me la mandó mi novia, mis padres y toda mi familia, fue increíble. No se me despegaba la sonrisa de la cara. Se lo conté a mis compañeros, me felicitaron y yo quedé contentazo”, relató.

El “Pájaro” estuvo en todas las selecciones juveniles, pero estar en la mayor es otra historia. Sin embargo, el habilidoso volante no se olvidó de los pasos que dio para alcanzar el lugar que hoy ocupa. “Hice el proyecto en todas sus etapas. Estuve en todas las selecciones, y creo que eso me ayudó mucho para que este momento llegara.

Le agradezco mucho a los técnicos que tuve en cada etapa, Garay, Ostolaza y Coito, que fueron quienes me dieron la oportunidad de seguir demostrando en cada selección”, dijo.

“Creo que mi juventud puede servir”

La eternamente reclamada renovación empezó a producirse con la inclusión de varios jugadores jóvenes, como Gastón Pereiro, Mauricio Lemos y el propio Valverde.

Al preguntársele qué puede aportarle al equipo, indicó: “Creo que puedo aportar lo que se, que es el buen juego, y también mi juventud, que considero que puede servirle al equipo. Pero más que nada apoyar, porque tengo 19 años y sé que capaz que pueda jugar y capaz que no, pero tengo que estar con buena cara y apoyar a los compañeros al máximo. Seguramente van a dejar bien parado a Uruguay”.

Ahondando sobre los sentimientos que le provocó la convocatoria, sostuvo: “Como decía, creo que es una muestra de que estoy haciendo las cosas bien. Es una motivación, da fuerzas para seguir luchando con sacrificio y humildad, siempre con los pies en la tierra. Hay que seguir, entrenando al máximo. Como llegó esta buena noticia, en el futuro pueden llegar más”.

“Vamos a dar lo mejor”

Cuando se le preguntó a que jugador de la selección actual admira, Federico Valverde señaló: “Creo que todo el equipo, cada uno tiene su potencial y su juego. Pero hay que destacar las actitudes de cada jugador. Me parece que no todos los delanteros bajan a ayudar como lo hace Cavani, y eso resalta siempre. N todos hacen ese sacrificio, y siempre con buena cara”.

Luego, se adentró en el esperado clásico con Argentina. “Esté Suárez o no, creo que todos vamos a tirar para el mismo lado. Vamos a dar lo mejor para llevarnos la victoria. Sabemos que no es cualquier rival, es Argentina y viene con Messi, pero nosotros también tenemos nuestro potencial y vamos a contar con el respaldo de la gente, lo que es importante”, comenzó.

Sobre el hecho de que el equipo albiceleste haya cambiado de entrenador y como puede afectar esto, dijo: “Eso depende de cada selección y cómo se lo tome cada jugador. Sabemos todos que Jorge Sampaoli le mete mucha dinámica, arriesga mucho, hace que sus equipos presionen mucho. Nosotros debemos estar concentrados en lo nuestro, trabajar, hacer lo que sabemos, y aprovechar las chances que se nos puedan generar”.

Por último, consideró: “Ayuda jugar en Uruguay. El apoyo de la gente motiva mucho más, y eso se multiplica ante un clásico como es con Argentina, y eso nos hará dar el doble”.

EL DATO

“FUE Y VA A SER MI ÍDOLO”

Una vez más, Valverde recalcó su admiración hacia Diego Forlán, quien “fue y va a ser mi ídolo, eso no lo va a cambiar nadie por más que aparezca otro jugador. Siempre va a ser mí ídolo, y ojalá pueda seguir sus pasos y lograr lo que él hizo”.