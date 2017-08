Vázquez y Mujica, un acuerdo para evitar el fuego “amigo”

Por: Gustavo Carabajal

La crisis que sacude al Frente Amplio exige de liderazgos fuertes. Que hablen los de más peso, que se pongan de acuerdo y bajen línea clara para evitar que las diferencias internas acaben provocando un “fuego amigo” cada vez más devastador y peligroso.

Hoy esa condición queda reservada a Vázquez, Mujica y Astori. Con el ministro de Economía “autoexcluido” por sus diferencias con Raúl Sendic, solo el presidente y el actual senador pueden marcar la cancha, convocar a la unidad, pedir cordura, y respaldar a las autoridades de la fuerza política para salir cuanto antes de esta “tormenta de verano”.

Así lo entendieron los dos últimos presidentes. Por eso volvieron a comunicarse después de un buen tiempo. Hablaron por teléfono y se pusieron de acuerdo. Sobre Venezuela y otros temas que no trascendieron, algunos quedaron para otro momento.

Después cada uno hizo declaraciones por su lado. Vázquez en Búsqueda, Mujica en LA REPÚBLICA. El presidente dejó clara su visión sobre el caso Sendic: “Yo como presidente de la República no lo puedo sacar porque hay separación de poderes y él es parte de otro poder del Estado. Felizmente hay separación de poderes y se respeta. Será una decisión personal. Veremos lo que dice el Tribunal (de Conducta Política del Frente Amplio), veremos lo que dice la Justicia”. (Si el fallo del tribunal fuera en contra) “…yo me hubiera ido”, señaló.

Pasaron los días y la cosa no quedó allí. Mujica apareció en escena para opinar y alborotar el rancho. En la entrevista con LA REPÚBLICA tiró cuatro o cinco frases “teledirigidas” en distintas direcciones y esperó que lleguen a destino. A las 48 horas volvió a la carga en Subrayado, y esta vez fue muy duro con el equipo económico por su silencio en el tema marihuana.

En general fueron siete claros mensajes:

1- Primero se aseguró de aclarar su absoluto respaldo a Vázquez: “Hay que acompañar y respaldar al presidente”. “Hay que ayudarlo porque el esfuerzo es colectivo, eso hay que cuidarlo, no por el sector político, sino por la estabilidad del país. ¿Qué pasa en el Frente Amplio si yo salgo a bocinear en contra del presidente?, pierde el país”. “No hay que quemar la colina”.

2-Después les apuntó a los finlandeses de UPM y sus demoras para firmar el contrato con Uruguay: “No quiero pensar que estén especulando con las necesidades del país. Le están dando muchas vueltas a la cosa”, dijo en clara advertencia.

3-También le mandó un telegrama a Raúl Sendic y su eventual renuncia: “Todo depende de él, de su decisión, pero hay que resolver esto en un sentido o en el otro. Lo tiene que decidir él, porque es muy difícil que el Plenario tome una medida”.

4-Otro mensaje fue para el Frente: “Supongo que no nos pedirán que votemos en contra de Sendic cuando nosotros nos beneficiaríamos con su salida. Sería espantoso”.

5-Dio su punto de vista sobre las candidaturas: elijan el candidato que quieran pero asegúrense que tenga votos. “Ojalá que tengamos candidatos jóvenes, inteligentes, perspicaces y si son bonitos mejor. Ah!, pero lo fundamental es que lleven votos, porque de la urna no se sacan atletas, se sacan votos”.

6-Definió sus propios candidatos: “Daniel Martínez o Yamandú Orsi”, dijo subiendo inesperadamente al podio al intendente de Canelones.

7-Por último, mandó un fuerte mensaje al equipo económico. “Están dejando morir burocráticamente la ley de venta de marihuana en farmacias”. “Soy hombre de partido, pero no voy a bancar que con la burocracia se estén haciendo los bobos, mirando distraídos, que no pueden mover créditos bancarios, no tienen esto, tienen otras dificultades, entonces la vamos matando persuasivamente, silenciosamente”.

Más claro imposible. Que oiga el que quiere oír. Las voces más fuertes del Frente Amplio se hicieron escuchar. Ahora hay que esperar las repercusiones y ver si sirvió para algo.