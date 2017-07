Vallcorba: “Antes el trabajador no podía elegir dónde cobrar”

Compartir Tweet



La Ley de Inclusión Financiera estableció la obligatoriedad del pago de remuneraciones a través de medios electrónicos y es el trabajador quien elige dónde cobrar su salario, algo que no sucedía antes de la aprobación de la norma, destacó el coordinador de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba. Agregó que la ley impuso la gratuidad del servicio tanto para empleadores como para empleados.

“Las encuestas que realizamos de forma previa a la aprobación de la ley mostraban que ya más de la mitad de los trabajadores cobraban a través de una cuenta bancaria,” explicó Vallcorba en entrevista, este martes 25, con el programa Suena tremendo de radio El Espectador de Montevideo.

El jerarca recordó que el trabajador no elegía dónde cobrar, sino que era el empleador quien tomaba la decisión. En este sentido, manifestó: “Uno podía no estar satisfecho con los servicios que le brindaban, tener problemas porque le quedaba lejos e incómodo o porque había otras opciones que le resultaban más interesantes, pero no tenía la posibilidad de cambiarse”.

Además, el empleador pagaba los servicios financieros por el pago de las remuneraciones, pero “ahora la ley impuso que este es un servicio que no tiene costos”. Agregó que “para los que ya venían pagando a través de cuentas bancarias significó una reducción de costos porque, aun cuando pagaban los salarios en efectivo, la red de cobranzas les cobraba por el servicio”. Por eso, enfatizó, no hay “razones del lado del empleador para decir que esto es un problema”.

Señaló que “la obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos no alcanza al trabajador rural ni a los trabajadores que se desempeñan en localidades pequeñas”.

En referencia a la importancia de dotar al país de mayor transparencia, subrayó que “la modernización del sistema de pagos por medios electrónicos contribuye a mejorar la formalización de la economía”. “Estamos convencidos de que el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos es una herramienta muy potente para seguir avanzando para que haya cada vez menos trabajadores en negro”, recalcó.