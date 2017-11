Uruguay se suma a la búsqueda del submarino argentino desaparecido

Compartir Tweet



Un avión de patrulla marítima de la Armada uruguaya se sumó a la búsqueda del submarino argentino desaparecido desde la madrugada de este miércoles en el Atlántico Sur, informaron fuentes oficiales.

En concreto, la Armada uruguaya dispuso para esta tarea, a través del Ministerio de Defensa del país, de una aeronave Beechcraft Super King Air 200, detalló el cuerpo castrense en un comunicado.

El submarino ARA San Juan de la Armada Argentina desapareció con 44 tripulantes tras partir el pasado lunes del sureño puerto de Ushuaia en dirección a su base, en Mar del Plata.

La Armada argentina explicó que la búsqueda se está llevando a cabo a la altura del Golfo San Jorge, algo más al sur de la Península de Valdés, a 430 millas desde la costa.

El ARA San Juan, de origen alemán, fue fabricado en 1985, cuenta con propulsión diesel-eléctrico (no nuclear) y hace dos años finalizó su reparación de media vida en astilleros de Buenos Aires.

El portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó que se ha rastreado por mar y aire “aproximadamente la mitad del área” donde se perdió rastro del submarino ARA San Juan el pasado miércoles, según informaron medios locales.

El plan de búsqueda del buque se centra en una zona a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa al sureste de la península Valdés, en la patagónica provincia de Chubut.

En esta etapa, dijo este sábado durante una conferencia de prensa ofrecida a las puertas de la sede de la Armada Argentina ubicada en la capital, que no se descarta ninguna hipótesis, y aseveró que tras las investigaciones apuntan que el buque desaparecido podría estar “en superficie”.

El vocero anunció también, según informó la agencia estatal Télam, que junto a los familiares trabaja un grupo de apoyo en la base naval de Mar del Plata, donde cerca de 30 familiares pasaron la noche del viernes en espera de noticias.

Balbi comunicó que hay tres unidades de la Armada nacional en la zona de operaciones, así como aeronaves dispuestas para la exploración aérea y siete embarcaciones en camino entre las que se encuentran buques extranjeros.

La llamada “Corbeta Espora” y dos buques oceanográficos más ya trabajan en el rastreo de la zona, sostuvo, y añadió que durante la mañana del sábado zarparon dos naves más y el buque logístico “Patagonia” desde Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Además, informó que el buque polar de origen inglés “Protector” se sumará al operativo.

“Estamos coordinando para aceptar ayuda de diferentes equipos porque al haber pasado a la fase SAR, de búsqueda y rescate, ahora no podemos descartar ninguna hipótesis. Debemos tener todos los medios navales a disposición y esfuerzo en el aérea de operaciones”, determinó.

Por último, Balbi afirmó que la Armada está “cumpliendo el protocolo” y señaló que la búsqueda se está viendo dificultada por los “fuertes vientos y olas de hasta 6 metros de altura”.