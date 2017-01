El país se ha convertido en un destino turístico importante en la región. Su promoción como punto pasa por el gobierno, la prensa y el sector empresarial, pero los uruguayos también tienen cosas para decir respecto a su país. Así,

LA REPÚBLICA realizó un relevamiento con sus usuarios vía web bajo la consigna de qué lugar del país le recomendaría a un extranjero. Con las respuestas se arribó a un listado con los 10 mejores lugares para visitar en Uruguay. Las respuestas no escapan a lo que puede esperarse, pero en algunos casos ponderan lugares que podrían explotarse mucho más en el rubro. Aquí el ranking e imágenes para deleitar la vista y evocar recuerdos.

Punta del Este

En primer lugar, sin dudas, se encuentra el destino más exclusivo del país. Ubicada en Maldonado, a 110 kilómetros de Montevideo, es la ciudad balnearia más visitada de Uruguay y una de las más prestigiosas y top de Latinoamérica. Año a año es visitada por miles de turistas que se acercan desde Argentina, Brasil, Europa y Norteamérica. Presenta fascinantes playas como la Brava, la Mansa, y algunas contiguas como Portezuelo y Solanas. Cuenta con una gran oferta hotelera y gastronómica, y servicios de primer nivel. Los uruguayos suelen disfrutarla en épocas en que los turistas escasean, y consiguen así las mejores vistas y los mejores recuerdos.

Montevideo

La capital es otro de los destinos más visitados del país. Conocida como “la ciudad que mira al mar”, en referencia a su bahía, la ciudad fue elegida por sus mismos habitantes en republica.com.uy como uno de los lugares más recomendables para quien viene de afuera. La ciudad invita a descubrir los encantos de la modernidad y el progreso, que se complementan con la bohemia y la historia que pueden respirarse a lo largo de sus calles. Posee una gran variedad de atractivos turísticos para visitar, como sus playas Pocitos, Malvín y Carrasco, la Rambla frente al mar, los edificios gubernamentales, el Cerro de Montevideo, el histórico Estadio Centenario, el Gran Parque Central, Parque Rodó, el Prado, el Centro y los shoppings, entre muchas otras opciones.

Aguas termales de Salto, Paysandú y Rivera

El litoral y el norte del país son destinos de turismo relacionado con la relajación y también la salud. Las aguas de los centros termales proceden del acuífero Guaraní, tras un fallido intento por hallar petróleo. Según los uruguayos, si uno viaja a la zona no se pueden dejar de visitar Termas del Arapey, del Daymán, de Salto Grande, de Almirón, de Guaviyú y de San Nicanor.

Minas

La capital del departamento de Lavalleja se encuentra ubicada a 140 metros de altura, y a una distancia de 115 kilómetros de Montevideo. Nace entre las sierras de Minas y Carapé, y se encuentra circundada por el hermoso río Santa Lucía. Las propuestas turísticas invitan a personas de todas las edades y gustos a realizar interesantes recorridos por el casco histórico y paseos al aire libre que permiten un contacto armónico con la naturaleza. Los uruguayos disfrutan de sus paisajes, y por ello salió favorecida como una de las destacadas en el ranking.

Piriápolis

A poco más de 100 kilómetros de Montevideo, y muy cerca de Punta del Este, se alza este destino balneario imperdible. Piriápolis está rodeada de los cerros San Antonio, del Toro, del Indio y Pan de Azúcar, e invita a disfrutar de una variedad de playas como la del Centro o San Francisco, dos de las más ponderadas por los lectores. La oferta gastronómica es otro de sus principales atractivos, además de su puerto y la escalada al cerro San Antonio vía aerosilla, a pie o en auto.

Colonia del Sacramento

La capital del departamento de Colonia fue otro de los lugares más votados por los lectores de LA REPÚBLICA. El paisaje rústico y antiguo, con calles de adoquines y casas-museo antiguas, conservadas desde su fundación en 1680, fue el aspecto que más hizo para tal destaque. Suman atractivos a este destino su puerto y los monumentos históricos.

San Gregorio de Polanco

A orillas del río Negro, en Tacuarembó, se sitúa el sitio que para los lectores es uno de los destinos más pintorescos del Norte de nuestro país. Este pequeño pueblo cautiva a quien lo visita por la paz de sus playas sobre el lago, sus paseos al aire libre, sus casitas típicas, su museo de arte a cielo abierto y la calidez de su gente. La pesca, los deportes acuáticos y el descanso, son los aspectos que más se valoran del lugar.

Cabo Polonio

Hablamos de uno de los lugares más hermosos para veranear en Uruguay. Playas de extensa arena, enormes dunas y un agua de maravilloso color verde regalan un paisaje de ensueño, que permanece casi intacto. El Cabo se ubica la altura del kilómetro 264 de la Ruta 10 y para acceder en la entrada deben abordarse vehículos especializados y autorizados que trasladan a los visitantes hasta la costa. También es posible hacer el trayecto caminando o a caballo, tanto desde la entrada como desde Valizas, por la playa. Los uruguayos valoran este sitio mágico y de hecho fue uno de los más votados, sobre todo por los jóvenes.

La Paloma y La Pedrera

En Rocha, ambos destinos invitan a disfrutar de magnificas playas. En la Paloma, el faro y la isla La Tuna son imperdibles, al igual que el puerto, donde muchos lectores dijeron disfrutar de la pesca. Próxima a La Paloma se localiza La Pedrera, otro balneario de gran influencia en el turismo rochense y con gran afluencia de jóvenes, que llegan de todas partes del continente a disfrutar tanto de la movida como de los increíbles paisajes.

Costa de Oro

Última pero no menos importante, se ubica la Costa de Oro. Para los amantes de las playas, de la pesca y de los paseos en familia, esta parece ser la mejor opción. Numerosos visitantes de nuestro sitio web aseguraron que balnearios como Atlántida, La Floresta, Pinamar, Parque del Plata, Salinas, Cuchilla Alta, Jaureguiberry o Solís, son de sus lugares favoritos, por estar más cerca, y por ofrecer una variada gama de actividades y vistas.

La gente opina…

Raúl

Y lugares en el país, para hacer turismo hay mucho, depende de que te guste hacer, además. A mi por ejemplo me gusta la pesca, que a veces la utilizo como pretexto para salir en Turismo, o un fin de semana, comernos un asado o un guisito con la familia. Siempre busco la costa. La escollera Sarandí, la Barra de Santa Lucía, Punta Espinillo. Solymar es un buen lugar para ir, también Piriápolis. Me gusta más el mar que el río. Ya te digo, hay muchos sitios para hacer turismo, Depende también si querés estar en el ruido, o si querés la tranquilidad y el descanso.

Marta

Para sugerir lugares para hacer turismo, creo que todo el Uruguay. Hay sitios hermosos y tranquilos. Me gustan las Termas, tanto de Salto como de Paysandú, La Coronilla, Santa Teresa, Minas, el Arequita, Piriapolis, Punta del Diablo, San Gregorio de Polanco, Durazno. Creo que lo único que me falta conocer es Bella Unión. En Uruguay podés hacer turismo todo el año, y en todos lados.

Jesús

Y a mi me gusta el campo y el monte. Por eso no puedo aconsejar otros lugares más promovidos, como las Termas, la costa de Rocha, la Costa de Oro, Colonia, La Coronilla, Punta del Diablo. Mi lugar de descanso está en Cuchilla del Perdido, en Soriano, por donde pasó el Exodo, los montes del Rio Negro, Arequita. Por lo menos si no voy a cazar o a pescar, aunque más no sea a “fogonear”. Los lugares de turismo, usted los busca de acuerdo a su filosofía de vida.

Mirta

La naturaleza y lo verde, es lo mio. Para mí, como Minas, no hay otro lugar. Es algo hermoso, en abril y en octubre, para la persona que le gusta la naturaleza. Todo ese entorno. En Minas hay de todo y la gente es divina. No le cuento de Arequita. Es espectacular para acampar, para pasar, para estar. Después aconsejaría las Termas en Salto. Las Cañas. Pero ahí hay una contra, hay mucha gente, mucha aglomeración. Uno busca en Turismo, descansar. Pero en Uruguay, hay muchos lugares lindos. Por eso no puedo decir unos diez lugares, para ir a visitar.

Sergio

No soy mucho de hacer turismo. Aparte vivo en Villa Argentina, que ya de por sí es un lugar de turismo, que recomiendo. Pero he ido al Parque de Vacaciones de UTE. Después las Termas. Pero ahí hay un clima especial para disfrutarlas. Tiene que haber un clima templado. Si está bueno, es un lugar imperdible. Y del este, Santa Teresa, Punta del Diablo, Barra del Chuy, Lago Merím. Pero no soy muy fanático del sol. Pero Uruguay es todo turismo. Hay lugares preciosos y hermosos en todos lados, incluso en el medio rural.

