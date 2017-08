Compartir Tweet



La primera expresión de control comenzó con el deseo conservador de algunos grupos religiosos de EEUU a principios del S XX y tuvo su máximo estallido en Uruguay durante los años 70: todo consumidor podía ser enviado a un hospital psiquiátrico o a la cárcel.

Ante la legalización de la marihuana, el presente, en materia de lucha contra el narcotráfico, parece ser aún más esperanzador de lo que fue en otras épocas. Las farmacias han permanecido constantemente agotadas en su stock de marihuana y los consumidores registrados suelen decir que el precio del producto legal es claramente más bajo que el ilegal. Además, también afirman que la calidad es aún mayor, debido a que el Estado es responsable de garantizar la seguridad sanitaria del producto consumido.

Sin embargo, a pesar de esta revolucionaria situación, que ha sido analizada y comentada en varias partes del mundo, ¿cómo ha sido la historia uruguaya en materia de regulación de drogas?

Según el informe denominado “Un siglo de políticas de drogas en Uruguay” de Guillermo Garat, que fue publicado en abril de 2013, los hechos de la historia uruguaya no fueron para nada similares a los actuales.

Las primeras medidas: la visión conservadora

En el estudio se afirma que las políticas de drogas en Uruguay siempre estuvieron ligadas al impulso internacional de los acuerdos multilaterales. Es por esta razón que es fundamental analizar qué ideas estaban siendo manejadas a nivel global para poder entender la actitud adoptada por nuestro país.

El análisis de la investigación comienza a finales del S XIX y principio del siglo XX, fecha en la cual el extracto de cannabis, los cigarrillos de cannabis, el clorohidrato de cocaína, las hojas de coca, el opio y sus derivados (entre ellos morfina, heroína y láudano) se utilizaban terapéuticamente pero también para la recreación. “Los primeros grupos que mostraron preocupación por su consumo fueron asociaciones religiosas de Estados Unidos”.

De esta visión conservadora nace la Conferencia de Shangai en 1909, que fue apoyada por el presidente estadounidense, Theodore Roosevelt. Cabe mencionar que si bien el encuentro no representó un cambio inmediato, generó una fuerte unión de estos movimientos conservadores con la arena de la política internacional. “Su principal logro fue haber germinado la Convención del Opio de La Haya, firmada en 1912 por trece países, que permitió empezar a delinear un control planetario del comercio internacional. Esta primera convención, se firmó pocos días antes que estallara la Primer Guerra Mundial y no significó mucho más que una hoja de ruta para los países que deseaban regular comercio y consumo desde el Comité Central Permanente del Opio de la Sociedad de Naciones en Ginebra, integrada por ocho países, entre ellos Uruguay”.

A pesar de estos intentos por querer regular, las ganancias que significaba para la industria farmacéutica de países como Holanda, Gran Bretaña, Francia y Portugal y el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidieron que los impulsos de China y Estados Unidos cristalizaran en un sistema global de prohibición del consumo y del cultivo. “Además, durante los conflictos bélicos esas drogas calmaban los dolores de los combatientes, su uso médico estaba plenamente admitido aún. Pasada la guerra, establecidos el sistema de Naciones Unidas (NNUU) y la hegemonía estadounidense en el plano internacional, la potencia encontró el campo fértil para avanzar en la prohibición que venía proponiendo”.

En 1961 se creó la Convención Única sobre Estupefacientes, ampliada y enmendada por el Convenio de 1971 de Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988), “que permitió crear por primera vez en la historia de la humanidad un sistema planetario de sanciones penales para restringir la producción, el suministro y el uso de unas 100 sustancias controladas en listas según el riesgo definido por la comunidad internacional”.

Mientras tanto, las primeras medidas de control en Uruguay sucedieron durante la dictadura de Gabriel Terra, en la cual se construyó un discurso que asimilaba el uso de drogas a la degradación moral y física del usuario. “El abuso de drogas era reiteradamente calificado de peligro social”. Durante el período de Terra se crearon varias comisiones estatales para la coordinación de la represión al tráfico y al uso de drogas. “Ante este comienzo por el control y la regulación, nadie se alarmó ni percató del exponencial crecimiento de personas internadas, por consumo de drogas, mayormente alcohol, que en 1896 eran 202 y en 1930 llegaron a los 5218”.

Pasado reciente: la persecución

Cabe mencionar que no hubo modificaciones sustanciales en la legislación uruguaya hasta la dictadura militar en los años 70. Con el impulso de Washington, Uruguay firmó el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP) en 1973. Dicha instancia tuvo como consecuencia la aprobación de la ley 14.29, que sugería una cierta ‘policialización’ del fenómeno no solo en lo relativo a tráfico sino que también contra los usuarios. Incluso La policía recibió entrenamientos específicos por parte de la Drug Enforcement Administration (DEA) de EEUU.

“El protocolo preveía penalizar el consumo, la tenencia y también la internación compulsiva. La policía quedó facultada para detener a todo usuario y dar cuenta al juez letrado, el usuario sería enviado a un hospital psiquiátrico o incluso a la cárcel. Además, pese a que no había prohibición para el consumo, policías y jueces no distinguían entre consumidor y traficante”.

En el informe se estipula que a partir de los 70, el narcotráfico ha actuado en Uruguay con mucho margen de maniobra. “Los cárteles de Medellín, Juárez y Cali aprovecharon las facilidades del secreto bancario y el sólido silencio de las instituciones financieras amparados en bancos off shore regenteados por Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) en Uruguay. En 1987 un testaferro de Pablo Escobar fue extraditado desde Punta del Este a Estados Unidos.

En 2001 se conoció una investigación de la Cámara de Diputados de Argentina que denunciaba una compleja trama de corrupción política asociada al narcotráfico y al tráfico de armas donde varios profesionales uruguayos estuvieron implicados, Punta del Este era la sede del lavado de dinero de la corrupción del gobierno menemista, el cártel de Cali y el de Juárez. Además, la policía estaba detectando avionetas que bajaban drogas en campos uruguayos destinadas al consumo interno. También se conoció la figura de Omar Clavijo, uno de los traficantes más importantes del país, que salía y entraba de la cárcel con la misma comodidad que repetidamente la habitaba”.

El cambio de paradigma: el presente

La situación de legalización actual tuvo un primer desencadenante: la declaratoria final del V Congreso Extraordinario del Frente Amplio de diciembre de 2008, en la cual se resolvió rever el marco regulatorio en función de la realidad.

“Durante el gobierno de Tabaré Vázquez se volvió a legislar en lo referente a ilícitos económicos, se regularon las confiscaciones de bienes decomisados a los procesados por delitos de tráfico, se limitó el secreto bancario, se prohibió la constitución de nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), se creó una Secretaría Nacional Antilavado de Activos, se abrieron dos juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado y se modificaron algunas funciones de la superintendencia financiera. Los resultados fueron casi inmediatos. Por primera vez en la historia del país se procesó con prisión a escribanos, abogados y empresarios uruguayos vinculados a las primeras líneas del narcotráfico”.

Además se creó un centro especializado de tratamiento de usuarios problemáticos y se regularon las prácticas de las comunidades terapéuticas que funcionaron durante décadas sin parámetros claros. Por su parte el Parlamento inauguró en 2010 la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias e Impacto en la Sociedad Uruguaya”. Como eje transversal de esta nueva política solicitaron “el respeto a los derechos humanos, el realismo, la solidaridad, la búsqueda de eficacia, eficiencia e integralidad” sobre la base de un enfoque multi y trans disciplinario que integre el conocimiento científico. “El uso de drogas no es sinónimo de generación de adicción, la adicción es una de las manifestaciones de los usos problemáticos de drogas”, admitieron los legisladores que pidieron cambiar el rumbo de la historia en materia de políticas de drogas.

La propuesta del gobierno se plasmó en agosto de 2012. El primero es el reconocimiento de que la guerra contra las drogas está perdida a pesar de todos los esfuerzos que ha implicado y de los que Uruguay también forma parte. La exposición de motivos recuerda la doble moral de la sociedad que denigra al usuario y crítica a las iniciativas destinadas a combatir la demanda sin pensar demasiado en la oferta desde un enfoque aperturista, preventivo, informativo o investigativo.

La justificación indica que “la peor consecuencia” de la desregulación es el monopolio que la actividad criminal ostenta con un mercado de utilidades incalculables que además socava valores democráticos en todas las esferas de la vida social e institucional. Paralelamente, generan competencia desleal entre empresas constituidas como fachada para el lavado de activos y las que acatan las normativas legales. La recaudación impositiva que el estado podría retener con la regulación del mercado es otro de los factores positivos que menciona el proyecto.

Entre el análisis de la propuesta se mencionó que como resultado de la aplicación de las políticas basadas en el prohibicionismo se generó el crecimiento del tráfico y de la violencia. Sus manifestaciones concretas en Uruguay son “el ajuste de cuentas y el sicariato”, modalidades delictivas nuevas para la criminología, fenómeno que la Policía y el ministerio del Interior aseguran que está en aumento. “En suma el ‘remedio’ ha resultado peor que la ‘enfermedad’”, diagnosticó el gobierno que en ese momento proponía regular la producción, adquisición, almacenamiento y distribución de marihuana.

La propuesta de cambio legal del gobierno uruguayo se orienta a sustituir el predominio del sistema policial, judicial y penal como principales medios de intervención estatal en relación a las y los usuarios de marihuana. La posibilidad de reorientar en esta dirección las políticas públicas tiene el efecto de instalar el debate uruguayo en un escenario global relevante en muchos campos, entre otros las relaciones internacionales y los sistemas de regulación multilaterales, así como las estrategias trasnacionales de lucha contra el crimen organizado.

