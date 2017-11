Por: Gerardo Bassorelli

Según un relevamiento de la UEFA, el 32% de los ingresos económicos de los clubes de las diez principales ligas de Europa corresponden a derechos de televisión, una cifra casi idéntica a la que presenta el fútbol uruguayo, aunque la realidad no es la misma para los 16 clubes de Primera División. Para algunos (Defensor y Danubio por ejemplo), los ingresos por la TV significan menos del 32% y para otros (los clubes más chicos) significan más del 50% de su presupuesto. Y en el caso de los grandes, cubren la tercera parte de sus gastos con lo que perciben de Tenfield.

De acuerdo al informe realizado por la UEFA, la TV es el segundo rubro en materia de ingresos para los clubes, solo superado por el 35% que corresponde a patrocinios comerciales.

UEFA realizó esta investigación sobre las cifras que se manejan en las 10 principales ligas europeas, concluyendo que el 35% de los ingresos corresponden a patrocinios comerciales, el 32% a derechos de TV, el 15% a venta de entradas, el 10% a ingresos de UEFA y el 8% a otros rubros.

Lo que reciben de la TV

Así como en el fútbol uruguayo, también en Europa las cifras varían según el caso. Mientras para la Liga de Italia la TV significa el 50% de los ingresos totales, para la de Rusia apenas es el 5%, siendo éstos los dos extremos en el listado de las diez principales ligas de ese continente.

En esa lista referida al rubro de los ingresos por TV, para Italia significa el 50% de los ingresos totales, para Inglaterra el 49%, para Turquía el 46%, España el 36%, Francia el 35%, Portugal el 30%, Alemania el 27%, Bélgica el 21%, Holanda el 16% y Rusia el 5%.

En Uruguay, clubes como Peñarol presentan cifras similares a las del fútbol español, francés o portugués, ya que cubren el 32% de su presupuesto con lo que reciben de la TV. Los aurinegros tienen un presupuesto mensual de US$ 1.100.000 y reciben de Tenfield US$ 350.000, cifra que equivale al 32%.

Otras instituciones no llegan a cubrir ese porcentaje de sus gastos con lo que reciben de la TV. Por ejemplo, River Plate tiene un presupuesto de US$ 90.000 al mes en la primera división y US$ 60.000 en las divisiones juveniles, llegando a US$ 150.000 en total. Al recibir US$ 40.000 de Tenfield, cubre el 27% de su presupuesto. ¿Cómo hace para cubrir el resto? La AUF le da otros US$ 10.000 y con eso llega a US$ 50.000, por lo que tiene un déficit de US$ 100.000 cada 30 días. La única forma de hacer frente a esa pérdida que asciende a más de un millón de dólares al año es transfiriendo futbolistas.

River Plate puede llegar a subsistir vendiendo jugadores, lo mismo que Defensor, Danubio, Wanderers, Liverpool, ya que son instituciones que trabajan e invierten en sus divisiones formativas. Sin embargo, clubes como El Tanque, Rampla Juniors, Cerro, Racing, Fénix, Juventud de Las Piedras y varios más, no logran generar demasiados ingresos por venta de futbolistas. La mayoría de estos clubes tienen presupuestos bastante más bajos que el de River, y como reciben la misma plata de Tenfield (40 mil dólares mensuales) terminan cubriendo más de la mitad de sus gastos con los ingresos de la TV. Para un club que arme su presupuesto con 80.000 al mes, la mitad del gasto está cubierto por lo que paga la televisión. Rampla Juniors, institución con historia y presente, ya que está a un paso de meterse en la Libertadores, cubre el 76% de su presupuesto con lo que cobra de Tenfield (recibe US$ 40.000 y gasta US$ 65.000). Y Cerro, tan tradicional e histórico como su vecino de barrio, tiene un presupuesto de US$ 85.000, por lo que el 47% lo cubre con los dineros de la televisión.

¿Cómo tapan sus deudas?

Chicos, medianos o grandes, donde no se registran diferencias es en que todos tienen problemas económicos y transitan diferentes vías para conseguir el dinero necesario para cubrir sus deudas.

Días atrás se generó una polémica interna en Nacional al conocerse la noticia de que su presidente había solicitado 200 mil dólares a Tenfield.

“Nacional no apela a prestamistas, aunque obviamente sí lo hizo en el pasado” comentó su gerente general, Martín de Castro.

En Peñarol, en los últimos años los desfasajes los ha cubierto siempre el presidente, aunque ahora está en trámite por un fideicomiso de 4 millones de dólares.

En el inicio de la presidencia de Oscar Curutchet, Danubio también golpeó las puertas de “la empresa” para cubrir una deuda de US$ 400.000 con el BPS.

Mientras los dos clubes reciben de Tenfield US$ 350.000 mensuales, los chicos perciben US$ 40.000. Pero todos tienen o tuvieron que pedir prestado para pagar deudas.

Los ejemplos mencionados de Nacional y Danubio, un grande y un “mediano”, sirven para demostrar que no solamente los clubes más pobres hacen malabares para cubrir sus déficits.

La cara opuesta a Nacional y Danubio es El Tanque Sisley, un permanente endeudado que una y otra vez le pide a Tenfield, siendo ésta una práctica que reconoce el propio presidente Fredy Varela, un confeso defensor de los intereses de “la empresa”. Pidiendo en la calle Divina Comedia fue como cubrió un déficit de US$ 300.000 en la temporada anterior para poder jugar.

Todos piden préstamos pero generalmente los bancos ya no les dan más, por lo que terminan recurriendo a Tenfield o a prestamistas que les cobran grandes intereses. Por lo general deciden pedirle a la empresa de TV ya que ésta no les cobra interés. Por su parte, la AUF les da a los clubes dos subsidios por torneo corto (el equivalente a dos meses de sueldo de sus jugadores) pero la Asociación les cobra el interés legal que corresponde, según marca el Banco Central del Uruguay.

Gastos y más gastos

Los clubes pagan a sus jugadores un salario mínimo de $ 38.000 ($ 18.000 para los de la “B”) aunque casi ningún futbolista percibe ese mínimo. Los salarios son bastante más altos.

Pero además del sueldo, deben pagar al BPS, entonces el gasto se les va a las nubes. Así es como han llegado a tener una deuda de US$ 3 millones con el BPS, la cual empezó a generarse a partir del año 2010 cuando el Banco de Previsión dejó de cobrar un ficto fijo por jugador, para pasar a cobrarles a los clubes como a cualquier empresa. Antes se aportaba con un techo pero luego se aplicó un régimen general que hizo que se incrementara el presupuesto de los clubes entre un 12% y un 15%.

El fútbol es deficitario por donde se lo mire, salvo para los dos clubes grandes. El resto, pierden entre $ 150.000 y $ 200.000 cada vez que juegan como locales, debido a los enormes costos que tienen al montar el espectáculo. Esos costos se fueron a las nubes con los planes de seguridad que implementó el Ministerio del Interior en este último año. Para peor, el sistema de venta de entradas en las redes de cobranza generó que disminuyera la cantidad de entradas vendidas.

No solo los chicos tienen problemas para montar un espectáculo. A Peñarol le cuesta entre US$ 18.000 y US$ 32.000 abrir el Campeón del Siglo, según el partido en cuestión. Y a Nacional abrir el Parque Central le cuesta entre US$ 16.000 y US$ 25.000.

Cómo generar ingresos

Para evitar recurrir a los dineros prestados por Tenfield, los clubes deberían generar ingresos por otros rubros.

Actualmente el otro ingreso grande que tienen proviene de la selección uruguaya, un dinero de gestión de derechos de indumentaria, de imagen, de los partidos que juega la Celeste. El monto que se origina por esa vía se divide en partes iguales entre los 16 clubes y son aproximadamente US$ 120.000 para cada uno (US$ 10.000 al mes).

En lo que refiere a ingresos por publicidad y los sponsors, Peñarol y Nacional cuentan con ventaja por ser los grandes, pero los chicos no consiguen demasiado por esos rubros. El Tanque, por ejemplo recibe $ 18.000 de Antel por poner su logo en la camiseta. En la mayoría de los casos, los equipos menores tienen sponsors que les pagan brindándole productos o servicios pero no les reportan dinero en efectivo. Sponsors tales como empresas de transporte que pagan poniendo ómnibus para el traslado de los jugadores, o mutualistas que prestan sus servicios médicos, y hasta podemos encontrar supermercados y carnicerías en la lista de sponsors de varios clubes chicos.

Así funciona este fútbol, con múltiples deudas y escasos ingresos. Dependerá de los dirigentes de la AUF y de los clubes achicar la columna de los gastos y agrandar la de los ingresos, apostando a otros rubros que no sean casi exclusivamente el de la televisión.