SUDAMERICANO SUB 20 - MAÑANA TENDRÁ REVANCHA CUANDO AFRONTE EL CLÁSICO ANTE ARGENTINA

Por: Matías Canabarro

Que no cunda el pánico. Uruguay estuvo lejísimos del nivel futbolístico que es capaz de ofrecer, pero el 0-0 ante Venezuela, selección que tuvo muchísimo más tiempo de adaptación a la altura de Ecuado y bien pudo llevarse los tres puntos, no es anuncio de que el Sudamericano Sub 20 será un suplicio.

El debut en el Grupo B no fue auspicioso, pero es un hecho que el primer partido de una competencia de ese calibre no es como los demás. Los jugadores entran a la cancha cargados de sentimientos que pueden jugarle una mala pasada, especialmente a futbolistas jóvenes. Por ende, no sería nada extraño que el sábado, en el clásico ante Argentina, se vea una selección celeste bastante diferente.

Los dirigidos por Fabián Coito (quien alcanzó ayer los 200 partidos como entrenador de selecciones juveniles) fueron superados por Venezuela y, sin embargo, dispusieron de la ocasión más clara del partido. Nicolás De La Cruz, quien sin duda merece un lugar en el podio de los mejores jugadores del plantel, optó por picar el penal con tan mala fortuna que Wuilker Fariñez adivinó su intención.

Faltaron ideas

Uruguay no se pareció en nada al que el potencial de sus jugadores invitaba a imaginar. La idea primaria de Coito -dominar la posesión de la pelota- no salió desde el principio, y esto afectó considerablemente el funcionamiento de la celeste.

La zona defensiva del mediocampo, compuesto por Rodrigo Bentancur y Facundo Waller, delata que la intención era controlar el balón, más que trabar para conseguirlo. Pero Venezuela logró imponer su juego ejerciendo una presión que parece haber tomado por sorpresa a Uruguay, que jamás se sintió cómodo en el campo de juego, y tuvo menos la pelota que su adversario, limitando así sus posibilidades creativas.

De hecho, el rendimiento colectivo de Uruguay brilló por su ausencia, de lo que es claro testimonio el hecho de que todas las aproximaciones en el primer tiempo llegaron con pasajes de lucidez individual, y, en todos los casos, el medio utilizado fue el remate de media distancia. Tres de ellos fueron obra de Nicolás De La Cruz, y el restante nació de los pies de Nicolás Schiappacasse, cuyo remate, a los 43’, se estrelló en el palo.

Por su parte, Venezuela mostró mejores circuitos colectivos. Además de disponer de una ocasión clara a los 13’ (un remate desde lejos de Romero), se topó con una buena intervención de Santiago Mele tras una buena acción del equipo.

Todo pudo pasar

El ingreso de Rodrigo Amaral, quien reemplazó a Diego Rossi, fue la única modificación realizada por el entrenador. Aportó lo suyo con un par de asistencias para Nicolás Schiappacasse, quien desafortunadamente no pudo vulnerar el arco rival.

El reloj señalaba 58’ cuando se produjo una de las jugadas más importantes del encuentro. Tras un gran desborde, Marcelo Saracchi sacó un remate que se topó con una buena atajada de Fariñez, que tuvo tan mala fortuna que el rebote quedó delante de Nicolás De La Cruz, quien fue bajado con una clara patada de Quero. El zaguero fue expulsado, y Uruguay dispuso de una ocasión inmejorable.

El volante de Liverpool picó el penal; el golero había elegido un palo, pero la escasa potencia del remate le permitió rehacerse. “Son situaciones de juego. Lógico que nos hubiera gustado convertirlo. Pero ya pasó, ahora hay que pensar en Argentina”, dijo Fabián Coito en Radio Oriental tras el encuentro.

“Después del penal errado vino un poco de desesperación. Nos apuramos, jugamos muy frontal, muy vertical, y no se notó el hombre de más. Cuando teníamos que mantener más la calma, nos faltó. Pero es entendible, son muchachos jóvenes”, analizó el DT.

Y tiene mucha razón, ya que las ocasiones de Uruguay no existieron desde que tuvo un hombre de más. De hecho, estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo. De no haber sido por Rodrigo Bentancur, que salvó una pelota en la línea tras una floja respuesta defensiva, Uruguay habría perdido en el debut.

Ahora, tendrá que levantarse mañana ante Argentina.