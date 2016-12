Por: Marcelo Bustamante

“Somos, a opinión de los turistas, el destino más seguro a nivel de América Latina”, enfatizó la ministra Liliam Kechichian al ser consultada sobre si se sigue promocionando a Uruguay como un país donde los turistas no sienten inseguridad. Aclaró que la seguridad turística no se remite exclusivamente a robos y arrebatos, sino los servicios de guardavidas y bromatológico.

“En ese sentido, Uruguay es un país sumamente seguro”, aseguró la titular de la cartera de Turismo. En entrevista con LA REPÚBLICA, Kechichian expresó que existen varios factores por los cuales Uruguay es un país competitivo desde el punto de vista turístico y destacó lo que es una inflación controlada, la evolución de dólar y la devolución del IVA a los turistas.

Dijo que hay acuerdo entre los operadores turísticos en no caer en precios desmedidos y en garantizar un servicio de calidad. Afirmó que el 2016 cerró con una cifra record de turistas y que hay indicios sobre que esta temporada puede ser exitosa.

La titular de Turismo consideró que el cambio de autoridades en el Ministerio de Economía en el gobierno argentino no afectará lo que será la llegada de turistas desde el país vecino. Señaló que muchos argentinos ya tenían planificado venir a Uruguay y realizaron las reservas correspondientes. “Aún no ha tenido un impacto y no creo que lo tenga”, manifestó.

Kechichian manifestó que el año 2016 cerró con más de 3 millones de visitas. Enfatizó que el incremento de turistas argentinos, que se dio en la temporada pasada, se mantuvo durante todo el año. Si bien aclaró que se tendrá que esperar hasta el fin del verano para concluir si será una temporada exitosa, dijo que tienen información de los operadores turísticos de un incremento de consultas y reservas, por lo cual, señaló, “todo nos hace pensar que estamos en la puerta de una buena temporada estival”.

Informó que en el acumulado de enero a noviembre se produjo un arribo de turistas de 2,9 millones y en los primeros quince días de diciembre entraron otras 160 mil personas.

“Ya podemos asegurar que vamos a superar los 3 millones de turistas, cifra que se había alcanzado en el año 2011, pero nunca se había superado, por lo cual hablamos de un record histórico”, enfatizó Kechichian.

Recordó que a principio de este año se produjo un descenso en el ingreso de brasileños, porque durante el verano pasado se perdió un 25% de ingreso de turistas del Brasil, pero ello fue compensado por un incremento importante de turistas de Argentina. En tanto, desde julio, la presencia de turistas norteños volvió a tener un repunte con lo cual se cerrará el año con la misma cantidad de brasileños que el año 2016.

Explicó que este fenómeno se puede explicar por variaciones inflacionarias y por el tipo de cambio en dicho país.

“Contacto permanente con Jefes de Policías”

Kechichian advirtió que también se promociona a Uruguay como un destino seguro. “Somos, a opinión de los turistas, el destino más seguro a nivel de América. Nosotros somos críticos y eso está bien. Cuando nosotros hablamos de seguridad en materia turística también incluimos del servicio de guardavidas y el bromatológico. La seguridad no solo tiene que ver con el arrebato y la rapiña”, indicó. Aclaró que en ese sentido, Uruguay es un país sumamente seguro.

La ministra aseguró que esta secretaría tiene un permanente contacto con el ministerio del Interior y con los jefes de policías de los departamentos turísticos.

Mejora de la conectividad aérea

Kechichian habló del estado actual de conectividad aérea de nuestro país. Señaló que la misma “es muy buena e incluso mejor que a la del año pasado”.

Recordó que Uruguay tiene conexión con Rosario, Córdoba, Porto Alegre, Buenos Aires, San Pablo directo con Montevideo. Mencionó que actualmente hay mayor conectividad con Chile y Paraguay, además de tener conexión con el hub de Lima y Panamá. A eso se suman vuelos directos a Estados Unidos y tres líneas aéreas que conectan Uruguay con Europa.

“En ese sentido, más allá de algunos dolores, Uruguay ha ido mejorando y hay un montón de factores que hacen que tengamos una mejor competitividad. Una de ella es la inflación, que en Uruguay está más controlada en comparación con la región. Mientras que en Uruguay se ubica en el entorno del 8%, en la Argentina supera el 30%.”, admitió la ministra.

Dijo que la apreciación de nuestro dólar y la devolución del IVA a los turistas son factores que también inciden en tener un incremento de turistas a nivel general en los últimos cuatro años.

“En noviembre se nos prendieron algunas alarmas”

El tema de los precios durante la temporada de verano fue motivo de consulta a la ministra. Informó que tuvieron reuniones con los operadores turísticos porque en el mes de noviembre “se nos prendieron algunas alarmas”.

Concretamente el ministerio se reunió con Cambadu y la Cámara de Turismo donde se acordó la redacción de una nota común advirtiendo de no sobrepasarse con los precios. Advirtió que se dieron casos muy puntuales.

Kechichian expresó que decir que un servicio es caro o no es relativo, sino que tiene que ver con una justa relación entre lo que se ofrece y lo que se cobra.

Recordó que para esta temporada, el ministerio realizó una campaña concreta de promoción a nivel interno y otra específica para Argentina y otra para Brasil, Chile y Paraguay. Dijo que también hubo otra propuesta promociona internacional que se difunde a través de las cadenas internacionales de televisión.

Globalmente se promociona a Uruguay como un país con muchas bellezas y numerosos atractivos turísticos; “de escala humana y diversidad cultural, con buena gastronomía y una red de playa y calidad de servicios”.

Dijo que a esto se suma la oferta en cultural y la celebración de los 100 años del tango la Comparsita.

Trabajo contrareloj por incidencia del clima

Otro tema abordado fue la incidencia del cambio climático en el sector turístico. Dijo que este fenómeno es de gran preocupación para la Organización Mundial del Turismo. Dijo que por esta razón en el mundo ya desaparecieron atractivos turísticos como por ejemplo la pérdida de islas y de franjas costeras.

En nuestro país recordó lo que fueron los destrozos en la rambla de Pirlápolis y que la cartera de Turismo hizo un desembolso de dinero para su recuperación. Expresó que en Rocha se produjo la pérdida de las casetas de los guardavidas y una afectación de la franja costera en el balneario Aguas Dulces.

“Vamos a llegar a tiempo con esa parte de la costa presentable, al igual que con José Ignacio, con una obra en la que se trabajó a contrareloj”, indicó.

“Mejorar servicios en pasos fronterizos”

En cuanto a la mejora en acelerar los tiempos de acceso de turistas en los pasos fronterizos, Kechichian aclaró que los mismos tienen 60 años y que fueron creados para otra realidad. No obstante indicó que se hicieron esfuerzos para mejorar esta situación reforzando el personal, y colgando un formulario que el turista puede llenar previamente a fin de evitar demoras en la realización de este trámite.

“Pero el espacio físico es el que es. Por más que se intente facilitar el tránsito, es inevitable la espera por el volumen de vehículos que ingresan al país. Lo que se mejoran son los servicios en estos pasos fronterizos para los turistas que pretenden vacacionar en Uruguay.