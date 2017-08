Compartir Tweet



El presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, regresó ayer de una misión parlamentaria en Australia. Según sus palabras, es importante el diálogo con este país ya que hay muchas empresas australianas que están invirtiendo en Uruguay, como es el caso de la búsqueda de petróleo, y, además, hay aproximadamente unos mil uruguayos residentes en ese país.

Asimismo, explicó que estas empresas tienen un alto componente técnico y un personal altamente calificado. “Decidimos promover varios convenios para que, durante un año, la persona pueda seguir tributando en su país, lo cual implica una ayuda para que una empresa se pueda establecer en Uruguay”, declaró Mahía a REPÚBLICA Radio, emitida por la catorce10.

También manifestó que se trató de impulsar acuerdos en otras áreas como es, por ejemplo, la educación. “A veces los uruguayos estamos acostumbrados a analizar los temas desde nuestra escala pero Australia no tiene esta visión, no mira solamente a Uruguay sino que a toda la región. Ven a Uruguay como un país serio, en el que se puede confiar y el que está ubicado estratégicamente”.

En términos generales, Mahía entiende que la posibilidad de profundizar un diálogo con Australia y Nueva Zelandia es una perspectiva interesante. “Cabe mencionar que el eje del mundo está cambiando y que el Pacífico está sobresaliendo. Por tanto, Australia está presentando un aumento sostenido del consumo lo que puede ser muy positivo para Uruguay. Cada año que pasa, Australia requiere de más alimentos por lo que habría una complementación muy grande con nuestro país. Por tanto, tenemos que empezar a analizar cuál es nuestra postura y cómo nos paramos ante un mundo en que las ventajas tributarias de estos países nos generan algún tipo de dificultades. Ese es un tema que hay que verlo con objetividad”.

Voto consular

En la oportunidad el representante también habló sobre el voto de los uruguayos que residen en el exterior. Según sus palabras, la mayoría de los residentes orientales, que están en otra parte del mundo, están informados sobre lo que sucede en Uruguay porque leen los diarios, ven la televisión uruguaya y siguen a la selección de futbol. Por tanto, Mahía consideró que el argumento de que no pueden votar, porque no saben sobre su país, es erróneo.

Además, entendió que la concepción del voto en el exterior tiene que ser desde una mirada de derecho. “Los uruguayos que residen en Australia, por ejemplo, vieron hace poquito cómo los chilenos votaron por primera vez mientras que nosotros somos los que tenemos la triste excepción de no darle a los orientales el derecho a votar. El uruguayo siempre va a serlo, no importa en el lugar que esté. Nunca pierde su condición por lo que tiene el derecho a ejercer su voto. Además, no tiene que haber diferencia en si tiene plata o no para venir a votar o si está más lejos o más cerca de su país”.

Por otro lado, explicó que los que se oponen al voto consular se basan en la idea de que quienes vayan a votar desde el exterior, elegirán al Frente Amplio. Sin embargo, el diputado considera que esta idea es un error porque hay uruguayos de todos los sectores políticos desparramados por el mundo.

“Tienen opiniones contrapuestas sobre la seguridad, impuestos y sobre el propio gobierno. Además, hay experiencia comparada. Los chilenos en Australia, por ejemplo, no votaron por la izquierda sino que fueron a favor de Piñera. Incluso los de izquierda se querían matar porque habían militado toda la vida por el voto consular pero resultó que ganaron los otros. Por tanto, analizar esto desde la conveniencia electoral es un error: debemos pensar este tema desde la perspectiva de los derechos”, agregó Mahía.

http://www.republica.com.uy/wp-content/uploads/2017/08/mahia-2-voto-consular.mp3 En la oportunidad también mencionó que el Frente Amplio se debe hacer una autocrítica debido a que considera que esta fuerza política se equivocó cuando se plantearon dos plebiscitos en las elecciones del 2009. “Es complicado focalizar dos causas muy justas como era la Derogación de la Ley de Caducidad y el Voto Consular. Incluso no fue posible hacerlas visibles por parte de quienes estábamos a favor. Sin embargo, lo importante es que la sociedad se pregunte: ¿Por qué no avanzar en esto sin preconceptos? Tenemos que pensar en que hay muchas formas de sentirse uruguayo por lo que hay que asumir con más naturalidad este tema y dar el debate sin mezquindades, sin miedos y desde una perspectiva de derechos”.

“Maduro se aleja cada vez más de los conceptos de izquierda”

Mahía declaró que se siente muy preocupado con respecto a la situación del pueblo venezolano porque no observa que no se presenta una salida, sino que el conflicto cada vez es más fuerte.

Además, señaló que existe un rechazo absoluto, por parte del Frente Amplio, ante cualquier intento de agresión a Venezuela, como puede ser el anunciado por el presidente Trump. “Estamos absolutamente en contra de cualquier mínima intervención de Estados Unidos o de cualquier Estado tanto en Venezuela como en cualquier país de América Latina”.

Por otro lado, resaltó con firmeza que la figura de Maduro no se acerca ni es similar a la que fue Chávez. “Es muy difícil para cualquiera que alguien como la fiscal Luisa Ortega, que hasta meses atrás era parte del chavismo, pase a ser requerida por el gobierno venezolano. Es muy difícil desde una concepción de izquierda democrática asumir que el pueblo venezolano se pronunció a favor de un parlamento que hoy se le quita todas las potestades. Es decir, lo que uno no puede asumir como válido es el vaciamiento de las instituciones democráticas. Creo que es un error tras otro y obviamente no ignoro que Estados Unidos tiene intereses específicos y los va a tener siempre. La relación y el rechazo a cualquier tipo de acción imperialista no me inhiben a criticar sobre lo que está pasando dentro de Venezuela. No puedo ignorar el hecho de que en nombre de un proyecto de izquierda, se asuman posiciones autoritarias”.

“Además, no nos ha ido bien históricamente cuando hemos ignorado ataques a los derechos humanos o a la democracia en aras de una causa que creíamos superior. Aunque creemos en la igualdad de oportunidades, en que todos tengamos los mismos derechos, no podemos soslayar que hoy el gobierno de Maduro se aleja cada vez más de los principios originales de Revolución Bolivariana y a los conceptos principales de la izquierda”, declaró Mahía.