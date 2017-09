Por: Matías Canabarro

Compartir Tweet



WhatsApp





Solamente tres partidos quedan para que finalicen las Eliminatorias hacia Rusia 2018. Salta a la vista que el de esta noche, que tendrá lugar a las 21.00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, es el más complejo de los que figuran en el calendario de La Celeste.

Uruguay visitará a un Paraguay que vio renacer su esperanza tras ganarle 3-0 a Chile en Santiago. Los “guaraníes” saben que una victoria les devolverá definitivamente las posibilidades de luchar por un pasaje al Mundial, al tiempo que una derrota ennegrecería su panorama y escamparía el del equipo del Maestro, para el que un empate tampoco es malo.

El escenario ubicado en Asunción estará repleto: los paraguayos agotaron las 42.000 entradas disponibles, lo que le dará un marco inmejorable al esperado partido.

La chance del “Pájaro”

Seguramente no exista una sola persona a la que no haya tomado por sorpresa la decisión de Tabárez de incluir a Federico Valverde en el equipo titular. No porque el volante formado en Peñarol no haya demostrado ya ser un jugador de considerables cualidades, sino porque no es usual que el DT apueste por gente tan joven, y menos aún cuando es la primera vez que lo convoca.

Sin embargo, el Maestro apostó por el “Pájaro”, quien ingresa al equipo en lugar del suspendido Álvaro González. Habrá que ver cómo responde Valverde ante el primer partido de este calibre en su carrera, pero sin lugar a dudas son buenas noticias tener en la oncena a alguien pensante, capaz de meter una pelota entre líneas, elemento que puede ser invaluable considerando los monstruos que Uruguay tiene adelante. Seguramente esta noche inicie un largo camino en la selección.

La otra modificación que hará Tabárez es la vuelta de Maximiliano Pereira. El “Mono” llegó más tarde de lo previsto a Montevideo y el cuerpo técnico prefirió dejarlo fuera del clásico con Argentina, pero le devolverá la titularidad para jugar en Asunción. Quien pierde su puesto es Gastón Silva.

De modo que la oncena que jugará esta noche en Asunción estará compuesta por Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego Godín, José María Giménz, Martín Cáceres; Matías Vecino, Federico Valverde, Nahitan Nández, Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Martín Silva, Martín Campaña, Gastón Silva, Mauricio Lemos, Sebastián Coates, Mathias Corujo, Egidio Arévalo Ríos, Diego Laxalt, Carlos Sánchez, Nicolás Lodeiro, Gastón Pereiro, Sebastián Fernández y Cristhian Stuani completan el plantel que arribó anoche a Paraguay.

-Con el objetivo claro

“Nos vamos con ganas de traernos tres puntos, hay que seguir sumando. Vamos a hacer nuestro partido porque sabemos que el juego de ellos es muy contundente”, consideró Nahitan Nández en el aeropuerto, cuando el plantel se aprestaba a viajar hacia Asunción.

“La idea es seguir sumando y si se puede ganar. Ellos tienen que salir a proponer y capaz que podemos aprovechar eso. Vamos a hacer nuestro partido y tratar de granar los tres puntos, va a ser un partido diferente al de Argentina”, agregó.

¿Cómo le fue a Uruguay de visitante?

La actuación de La Celeste jugando fuera de casa ha sido bastante pobre, al menos numéricamente hablando. El equipo del Maestro cosechó 5 puntos de 21 posibles (efectividad del 23,8%).

Uruguay obtuvo puntos en Bolivia (2-0, su único triunfo), Brasil y Colombia (ambos 2-2). Las cuatro derrotas sufridas tuvieron lugar en Ecuador (2-1), Argentina (1-0), Chile (3-1) y Perú (2-1).

En cuanto a Paraguay, no puede decirse que sea dueño de una localía inquebrantable. Jugando en casa, los “guaraníes” ganaron 3 de 7 partidos (vencieron a Bolivia, Chile y Ecuador), perdieron 2 (frente a Colombia y Perú) y empataron 2 (con Argentina y Brasil).

Pero las estadísticas no entrarán esta noche al césped del Defensores del Chaco, donde Uruguay buscará reencontrase con el triunfo (lleva cuatro partidos consecutivos, ante Chile, Brasil, Perú y Argentina, sin ganar) que le permita poner un pie y medio en Rusia.