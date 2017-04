Uruguay no respaldará aplicación de Carta Democrática de OEA contra Venezuela

El presidente Tabaré Vázquez ratificó la postura uruguaya, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), de no aplicar la Carta Democrática a Venezuela “porque hoy, más que nunca, no hay que aislarla”. Lamentó las muertes en las manifestaciones políticas y reiteró que los problemas internos los deben resolver los venezolanos por medios pacíficos y con el respaldo de la ciudadanía.

Uruguay mantendrá su posición de no apoyar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, “porque hoy, más que nunca, no hay que aislarla” y que desemboque en una situación peor, sostuvo el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.

“Seguimos con la posición de lamentar las muertes en Venezuela y pedir que no haya más muertes por estos enfrentamientos”, dijo Vázquez. Añadió que “los problemas los tienen que resolver los propios venezolanos por medios pacíficos” y con soluciones respaldadas por la ciudadanía.

La situación política y social en Venezuela fue abordada durante la audiencia privada entre Vázquez y Rajoy. El presidente del Gobierno español subrayó: “Nos preocupa la situación, solicitamos evitar los enfrentamientos violentos, que se devuelva la palabra al pueblo venezolano y se reconstruya el consenso nacional”.