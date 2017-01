Por: Gerardo Bassorelli

Los hombres pasan pero las instituciones quedan, dijo una vez el francés Jean Monnet. Esta vieja frase puede aplicarse al Peñarol 2016-2017: pasaron hombres como Da Silva y Curutchet, llegó Leo Ramos; pasó Ahuntchain y vino Gonzalo De los Santos; pasaron unos dirigentes y aparecieron otros; pero lo que permanece como una constante en el club son los malos manejos y la generación de crisis que perfectamente podrían evitarse.

El Peñarol 2017 venía transcurriendo sin demasiados sobresaltos, a excepción del diferendo entre el presidente Damiani y el dirigente Sanguinetti que derivó en la renuncia de “Betingo” a su cargo en la Comisión de Fútbol. Luego, lo único criticable podrían ser los flojos resultados en los amistosos de preparación, pero nada más.

Hasta que Peñarol dejó al desnudo problemas que perfectamente podrían solucionarse en la interna y evitar que trasciendan públicamente, que todo el mundo opine y que se produzcan crisis generadas desde el propio seno de la institución.

El pobre Luis Urruti terminó siendo el disparador de este lío. Lo de “pobre” va porque es inocente de cualquier cargo y encima fue apartado del plantel.

El DT Ramos fue claro al decirle al jugador que no contaría con él. El futbolista se sorprendió pero aceptó la decisión. Sin embargo, los dirigentes irrumpieron en escena intentando mantener al delantero en el plantel, al considerarlo un “patrimonio del club”, aludiendo a la plata que invirtió Peñarol en Urruti.

Al regresar de Brasil, Ramos dijo que nadie le comunicó nada sobre Urruti y la intención de los directivos de que siga en el club: “Nosotros ya habíamos tomado la decisión de no contar con él. No lo teníamos en nuestros planes. Era una decisión tomada que no íbamos a contar con él”.

Pero la dirigencia decidió mantenerlo en el plantel argumentando que, además de tener contrato vigente se trata de una inversión que se hizo, incluso se refieren a Urruti como un “patrimonio del club” y destacan que apenas lleva seis meses en Peñarol.

El dirigente Marcelo Areco reconoció que la institución no se manejó bien en este tema, que las fallas en la comunicación interna no debieron trascender públicamente: “Lamentablemente salió a la luz; no se debía filtrar. Lo normal es que la directiva converse con el técnico” y admitió que “existe descoordinación con el área deportiva, todavía no está aceitada la estructura deportiva” refiriéndose al área que maneja Gonzalo De los Santos.

Por su parte, el dirigente Andrés “Betingo” Sanguinetti coincidió en admitir el mal procedimiento de Peñarol en este asunto: “Primero comunicarle al futbolista que no sería tenido en cuenta y ahora reincorporarlo no es lo ideal, lejos está cerca de ser lo ideal”.

Costó 300 mil verdes y aportó poco

Luis Urruti pertenecía 50% Cerro y 50% a los empresarios, cuando a fines de junio 2016 Cerro vendió su 50% a Peñarol, que pagó 300 mil dólares por la mitad de la ficha.

Al concretarse su pase, Urruti decía: “Quería saber lo que se siente al jugar en un cuadro grande como Peñarol. Uno lo ve de afuera y parece todo divino. Lo quiero vivir de adentro”. Meses después comprobaría que no era tan “divino” como imaginaba.

El técnico Da Silva le confió la titularidad de arranque y jugó 56 minutos ante Luqueño (0-0) por la Sudamericana, ingresando en los últimos 16’ en la revancha (1-1) en la que el equipo quedó eliminado.

En el tercer partido oficial, que era el debut en el Uruguayo Especial, Urruti sufrió un esguince de tobillo y dejó la cancha a los 64’. Luego tuvo un traumatismo en el antepié y después una distensión muscular en el recto anterior del cuádriceps.

Estuvo 83 días ausente, se perdió 10 partidos y volvió el 19 de noviembre jugando los últimos 13’ en el partido ante Cerro.

Por entonces, al referirse a lo que significa estar en un cuadro grande, reflexionaba: “No todo es color oro, como se ve de afuera. No me resultó difícil llegar a Peñarol, pero con las lesiones no pude demostrar ni disfrutarlo”.

Completó el semestre quedando fuera del plantel en el clásico que finalmente no llegó a jugarse, también marginado para el partido ante River y jugó los últimos 30’ ante Defensor en el cierre del torneo.

Completó 5 partidos (2 de titular y 3 ingresando), apenas 179 minutos. Se perdió 12 de los 17 encuentros que tuvo el equipo en el semestre.

No convenció a Leo Ramos

Leo Ramos confiaba en Urruti para utilizarlo como volante por derecha, y lo puso de titular en el primer amistoso de pretemporada, el 17 de enero ante Emelec. El mediocampo se armó con Urruti, Novick, Nandez y Mier.

Pero al DT no le agradó el rendimiento de Urruti. Dos días después jugó en el equipo suplente (amistosos ante Juventud), y Ramos lo puso en la banda izquierda, encima no llegó a completar el partido pues fue sustituido por Octavio Colo.

Pasaron otros dos días y Peñarol jugó un amistoso ante Plaza, pero esta vez Urruti ni siquiera estuvo en el equipo de suplentes pues ya formaba parte de la lista de jugadores prescindibles elaborada por el DT.

Fue entonces que el jugador se mostró sorprendido: “Ramos me dijo que me veía muy bien y que iba a dejar un surco por derecha en este semestre. Incluso me puso de titular contra Emelec. Hace una semana era titular contra Emelec y ahora no me tiene en cuenta”.

Incluso, el jugador contó que el director deportivo, Gonzalo De Los Santos, le pidió a su representante que no se lo llevara a México ya que a Ramos le gustaba y lo iba a tener en cuenta.

Pero bien dijo De los Santos, a Ramos “le gustaba”. El propio técnico explicó por qué dejó de gustarle: “Estuvimos 15 días juntos en la pretemporada y no me convencieron algunas cosas; yo le pedí el ida y vuelta por el costado y no estaba acostumbrado”. Ante esa situación del frustrado pase a México, Ramos aclaró que si el futbolista le hubiera comentado que tenía esa posibilidad “capaz que este tema se resolvía de otra manera”.

Los hombres pasan pero las instituciones quedan.

En Peñarol han pasado muchos hombres en los últimos años, pero la institución mantiene un estilo poco saludable: el de generarse sus propios líos.